Hamilelikte (Gebelikte) Elma Sirkesi Zararlı mı? İçilir mi?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) elma sirkesi içilir mi?" Hamilelik dönemi, bedensel değişimlerin yanı sıra beslenme düzeninize daha bir önem verdiğiniz özel bir süreçtir. Hamilelikte elma sirkesi kullananlar konusu da aynı şekilde anne adayları tarafından merak edilir. Normalde tüketilen gıdalar gebelikte zararlı olabilir mi şüphesinden dolayı "hamilelikte elma sirkesi zararlı mı?" şeklinde sorular sorulabiliyor. Bu yazımızda da bu konuya değineceğiz.

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Hamilelikte elma sirkesi içmek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte Elma Sirkesi İçilir mi? Zararlı mı?

Antik zamanlardan beri insanların sağlığını korumak için kullanılan elma sirkesi, fermente edilerek önce alkol haline getirilen ve sonrasında da asetik aside dönüştürülen ezilmiş elmalardan yapılır. Şifa verici özellikleri nedeniyle tıbbi olarak kullanılmaktadır. Cilt rahatsızlıklarında, kilo kontrolünde, mide bağırsak sorunları ve vajinal enfeksiyonlarda elma sirkesi kullananlar görülmektedir.

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Hamilelik dönemi boyunca elma sirkesi kullanımının sorun teşkil edip etmediği tıbbi olarak kanıtlanmamış olsa da, hamile kadınların kullanacağı elma sirkesi pastörize edilmiş ise güvenle tüketilebileceği, pastörize edilmemiş ise belirsizlik durumunda olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle pastörize edilmemiş elma sirkeleri gebelik sürecinde kullanılmamalıdır. Pastörize edilmiş olanların hamileler için kullanılması önerilmektedir.

Bakkal ve marketlerde bulunan elma sirkeleri çoğunlukla pastörize edilir. Bu işlem, potansiyel olarak zararlı olabilecek bakterileri uzaklaştırmak için sirkenin ısıtılması işlemidir. Pastörize edilmemiş sirke içerisindeki zararlı bakteriler, anne ve bebek üzerinde yan etkilere neden olabilir.

Gıda kaynaklı rahatsızlıklar, bazen anneyi doğum komplikasyonları veya düşükler gibi ciddi sağlık tehlikeleri ile baş başa bırakabilir. Ayrıca bebek, doğumdan sonra da ciddi sağlık sorunları yaşayabilir. Bazen de kullanılan diğer ilaçların etkisini düşürebilir. Bu nedenle "hamilelikte elma sirkesi içilir mi?" sorularına karşılık, özellikle pastörize edilmemişse doktora danışılmalıdır.

Hamilelikte (Gebelikte) Elma Sirkesinin Faydaları

Genel olarak asetik asit, yüksek karbonhidrat yemeklerinin etkisini azaltmak ve kandaki glikoz seviyelerini ve insülin tepkisini nötralize etmek gibi çeşitli yararlar sağlar. Ayrıca çoklu yararları sebebiyle hamile kadınlar için sağlıklı bir bebeğe sahip olması adına günlük olarak önerilir. Hamilelikte elma sirkesinin faydaları şu şekilde sıralanabilir;

1.) Sabah Rahatsızlıkları

Genellikle her gebe kadının ilk üç ayında yaşadığı sabah bulantıları gibi rahatsızlarda rahatlama sağlar.

2.) Glikoz Seviyeleri

"Gebelikte elma sirkesi içilir mi?" soruları da sorulmaktadır. Elma sirkesinin içilmesi, kandaki glikoz seviyelerini nötrleştirmeye yardımcı olur.

3.) İdrar Yolu Enfeksiyonlarına Karşı

İdrar yolu enfeksiyonları gebelik süresince yaygın olarak görülebilmektedir. Elma sirkesi, idrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterilerin büyümesini sınırlandıran birçok yararlı mineralle doludur. Sağlık uzmanları, bu tedavi için günde iki kere olmak üzere bir bardak su içerisine iki yemek kaşığı elma sirkesi konulup içilmesini önermektedir.

4.) Mide Yanmasını Azaltır

Hamile kadınlar genellikle 1. ve 2. trimester dönemlerinde mide ekşimesi görürler. Büyüyen bebeğin sindirim sistemine uyguladığı baskı nedeniyle görülen mide yanması, elma sirkesi kullanılmasıyla birlikte asitli yiyeceklerin nötralize oluşuyla azalır.

Hamilelik döneminde mide yanması sırasında bir yemek kaşığı elma sirkesi bir bardak suya karıştırılarak içilirse rahatlık hissedilecektir.

5.) Burun Temizliği

Burun tıkanıklığı hamilelerin uykularına engel olabilir. Bir çay kaşığı elma sirkesi, bir bardak sıcak suda karıştırıldığında sinüsler için etkili bir ilaca dönüşür.

6.) Sivilce Sorunu

Hormonal değişikliklerin neden olduğu gebelikte sivilce sorunu için de elma sirkesi iyi gelmektedir.

7.) Şişkinliğe İyi Gelir

Hamilelikte el ayak şişmesi görülebilmektedir. Elma sirkesiyle yapılan uygulamalar, gebe kadınlar arasında kullanılmaktadır.

8.) Varislere Karşı

Hamile kadınlar genellikle varis sorunları yaşayabilmektedir. Elma sirkesi, damarların şişmesini azaltarak dolaşımı kolaylaştırır.

"Hamilelikte elma sirkesi zararlı mı?" sorusunun cevabını aldığınızı umuyoruz. Elma sirkesinin faydaları nedeniyle kullanımı önerilmekle birlikte, kullanmadan önce yine de doktorunuza danışmayı unutmayın ve yukarıda da belirtildiği gibi pastörize edilmemişlerden uzak durun. Gebelikte elma sirkesi kullanımı konusunda farklı görüşlerinizi bizimle paylaşmak için aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz.