Hamilelikte Kuru Erik (Erik Kurusu) Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kuru erik (erik kurusu) yenir mi?" Bildiğiniz üzere hamilelik döneminizde hem kendi hem de bebeğinizin sağlığı için beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Öyle olduğundan da doktorunuz, bu dönemde yemeniz ve yememeniz gerekenler hakkında sizi bilgilendirecektir. Ancak bazen canınız bir şey çektiğinde internetten araştırmak isteyebilirsiniz. Biz de bugün, "hamileyken kuru erik (erik kurusu) yenir mi, zararlı mı?" konusunu incelemek istedik.

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Hamilelikte kuru erik (erik kurusu) yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

Hamilelikte Kuru Erik (Erik Kurusu) Yenir mi?

Normalde kuru meyve yemeyi seviyor musunuz? Belki de kuru erik yemeyi seven birisiniz ve hamile kaldığınızda da yiyebilir misiniz diye merak ediyor olabilirsiniz. Hamilelikte kuru meyve yemek genel olarak faydalıdır.

Bu konuda doktorunuza da danışabilir ve o da, sağlığınıza göre gebelikte kuru erik (erik kurusu) yemenizi önerebilir. Çünkü kuru erik gibi kuru meyveler, hamilelik sürecinizde sağlığınıza ve bebeğinizin büyümesine iyi gelebilir.

Hamilelikte kuru erik yemek zararlı olmasa da her hamilelik benzersizdir. Bu nedenle hamileliğiniz sırasında kuru erik yiyip yiyemeyeceğiniz genel sağlığınıza bağlıdır. Doktorunuz, ne kadar kuru eriği güvenle alabileceğinizi anlatmak için en iyi rehberiniz olacaktır.

Hamilelikte Kuru Erik (Erik Kurusu) Yemenin Faydaları

Doktorunuz hamilelik sürecinizde kuru meyve yemenize izin verdiyse ve tüketmeniz gereken miktar söylendiyse, biraz da faydaları hakkında konuşalım;

1) Hamilelikte Kuru Erik Yemek Kabızlığı Önler

Hamileyken, çeşitli hormonal değişiklikler nedeniyle bağırsak zorlukları veya kabızlık yaşayabilirsiniz. Hamileliğiniz sırasında, vücudunuz bebeğinizin düzgün bir şekilde büyümesini sağlamak için daha fazla östrojen üretir.

Sindiriminizi yavaşlatabilir ve kabızlığa neden olabilir. Ek olarak progesteron, vücudunuzun hamilelik sırasında serbest bıraktığı başka bir hormondur. Kaslarınızı gevşetir. Bağırsak bölgenizin dış duvarlarını oluşturan kaslar, progesteron üretimi nedeniyle hamilelik sırasında rahatlar. Kabızlıkla mücadelenizde yardımcı olur.

2) Hamilelikte Kuru Erik Yemek Anemiyi Önler

Demir, bebeğinizin düzgün büyümesi ve gelişmesi için hayati öneme sahip ana besinlerden biridir. Kuru erik, zengin bir demir kaynağıdır.

Hamileyken demir gereksinimleriniz önemli ölçüde artar. Sadece normal yemeklerinizi yemek yeterli olmayabilir. Demir eksikliğiyle mücadele için kuru erik gibi ek gıda maddelerinin eklenmesi önemlidir.

Hamilelikte erik kurusu yemek, gebelik sürecinde hemoglobin oluşturmanıza ve anemiyi önlemenize yardımcı olur. Ayrıca bebeğinizin sağlığı için önemlidir ve bebeğin zayıf kalmasını da engeller. Bir atıştırmalık olarak kuru erik tüketimi, enerji seviyelerinizi korumaya ve sinirlerinizi yatıştırmaya yardımcı olacaktır.

3) Hamilelikte Kuru Erik Yemek Kan Basıncını Kontrol Eder

Gebelikte kuru erik yemek, kan basıncını düşürmeye yardımcı olan potasyum içerir. Ayrıca depresyonla mücadeleye yardımcı olur ve kaygıyı kontrol eder.

Kuru erik içerisinde bulunan beta-karoten ve A vitamini, doğmamış bebeğinizin gözlerinin gelişimine yardımcı olur. Kuru erik yemek, cildiniz ve bebeğiniz için harikalar yaratacaktır.

4) Hamilelikte Kuru Erik Yemek Eklem Ağrısını Önler

Hamileyken eklem ağrıları ve krampları yaşıyor olabilirsiniz. Hamileyken kuru erik yemek bu ağrıları önlemeye veya azaltmaya yardımcı olabilir. Kuru erik alımı, hamileyken iltihapları önlemeye de yardımcı olacaktır.

5) Hamilelikte Kuru Erik Yemek Bulantı ile Savaşır

Hamilelikte bulantı sorunu da can sıkıcı bir durum olabilmektedir. Bu süreç içerisinde doktorunuz onayladıysa, kuru erik yemek bulantıyı önlemenin doğal ve sağlıklı bir yolu olabilir.

Hamilelikte Kuru Erik (Erik Kurusu) Yemek Zararlı mı?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere her hamilelik benzersiz ve özel olduğundan, hamilelikte kuru erik yemek ne kadar faydalı da olsa doktorunuza danışmalı ve talimatlarını dinlemelisiniz. Doktorunuz izin verirse ve adet sınırlarsa, o şekilde tüketim gerçekleştirebilirsiniz.

Hamilelikte fazla kuru erik (erik kurusu) yemek; şişkinlik hissi, karın ağrısı ve hatta ishal gibi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle aşırıya kaçmadan, ılımlı bir şekilde tüketim önemlidir.

Hamilelikte kuru erik (erik kurusu) yenir mi? konusunda bunları söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi doktorunuza danışarak, söylediği miktarlarda yiyebilirsiniz. Sağlıklı ve dengeli beslenmeyi unutmayın. Hamilelikte kuru erik yiyenler arasındaysanız, bu konudaki görüşlerinizi aşağıdan yazabilirsiniz. Ayrıca bununla ilgili farklı tarifleriniz varsa, yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.