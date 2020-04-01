Hamilelikte (Gebelikte) Turp Yenir mi? Turp Yemenin Faydaları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) turp yenir mi?" Bebeğinizin doğumunu beklerken diğer dikkat etmeniz gerekenlerin yanında beslenme alışkanlıklarına da daha bir dikkat ediyorsunuz. Bunun nedeni de hem kendinizin hem bebeğinizin sağlığını düşünmeniz. Bu dönemde, gebelik öncesinde tükettiğiniz bazı yiyeceklerden kaçınmanız gerekmektedir. Hamilelikte turp yemek, gebelikte ihtiyacınız olan zengin besin maddelerini sağladığından önemli olmakla birlikte, yanlış tüketimi sonucunda sakıncalı olabilir. Bu yazımızda da "hamileler turp yiyebilir mi?" konusunu açacağız.

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Hamilelikte turp yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Turp Yenir mi?

Gebelik, annenin dikkatle karar vermesini gerektiren bir dönemdir. Bu dönemde vücudunuza eskisinden daha fazla kalori gerekir. Hamilelik dönemi bir kadın için birçok büyülü anlardan biriyse, turp da doğadaki en mucizevi sebzelerden biridir. Böyle olmakla birlikte bebek bekleyen anne adayları, "hamilelikte turp yenir mi?" konusunda endişelenip, araştırma yapabiliyor. Bu şekilde yediğiniz her şeyi araştırmak ve doktorunuza danışmak oldukça önemlidir.

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Bu dönemde bazı çorbalar veya salatalar için daha çok istekli olabilirsiniz. Ancak bazı dikkat edilmesi gerekenler vardır. Turp da dahil sebzelerin çiğ tüketimi bebeğiniz için tehlike oluşturabilir. Hamilelikte turp otu (yaprağı) dahil yenebilmekle birlikte riskleri ortadan kaldırmak için dikkat edilmesi gerekenler vardır.

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Hamilelikte Turp Yemek - Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Gebelik, bebeğinizin büyüme ve gelişimi için alınması gereken gıdaların yanı sıra tehlikeler için de oldukça kritik bir zamandır. Bu dönemde hormonal değişimler nedeniyle anne adaylarının bağışıklıkları daha düşük olduğundan toprakta yetiştirilen gıdalar tüketilirken dikkat edilmelidir. Mikroplar, çiğ tüketim ile vücuda geçebilir ve enfeksiyonlara neden olabilir.

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Yıkanmamış çiğ sebzelerin tüketimi, salmonella ve E. coli enfeksiyonlarına daha fazla sebep olabilir. Bu gibi durumlarda ateş ve dehidrasyon klasik belirtiler olsa da bebek için daha tehlikelidir. Dikkat edilmediği takdirde ciddi enfeksiyonlar, düşük, fetüs ölümü ve erken doğumla sonuçlanabilmektedir Bu nedenle hamilelikte beslenme konusunda gevşek davranmamalı ve özen gösterilmelidir.

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Bu tarz enfeksiyon tehditleri sebebiyle mutfağınızdan turp gibi sebzeleri yasaklamanız anlamına gelmemektedir. Dikkat etmeniz gereken noktaları yaparsanız, sağlıkla tüketebilirsiniz.

Çiğ sebzeleri iyice yıkamadan tüketmeyin. Bu nedenle, gebelikte turp yemek istiyorsanız öncelikle düzgün şekilde ovarak yıkadığınızdan emin olun. Turp ile birlikte yaprakları da yıkayın.

Ek olarak, çiğ tüketimi bazen yıkansa dahi önerilmekle birlikte önlemi arttırmak açısından pişirmeniz önerilir. Isı, enfeksiyonlara neden olan bakterileri öldürdüğünden sebzeleri tüketim için güvenli hale getirir.

Çorbanıza turp ekleyebilir ya da sağlıklı bir garnitür yapmak için onları kavurabilirsiniz. Salata için dilimlemenin yanı sıra sote edilmiş turp, makarna sosunda da kullanılabilir. Ayrıca dilimlenen turp sonrasında doğrama tahtasını ve ellerinizi de iyi sabunlayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Turp Yemenin Faydaları

Hamilelikte turp tüketimi, siz ve bebeğiniz için gerekli olan vitamin ve mineralleri sağlayacaktır.

Bir porsiyon turp içinde bebeğin doğum kusurlarına yakalanma ihtimalini azaltan folik asit bulunmaktadır.

Doğmamış bebeğinizin kemiklerinin, dişlerinin ve kaslarının gelişimini destekleyen kalsiyumlar bulunur.

Gebelikte turp yemek, aynı zamanda bir hamile kadın için son derece yararlı olabilecek C vitamini, potasyum ve demir deposudur.

Böbrek, mide ve karaciğer için iyi olan turp, kanı temizler ve sindirim sistemini rahatlatır.

Kan dolaşımını iyileştirmekle birlikte bağışıklığı arttırır ve metabolizmayı düzenli hale getirir.

Soğuk algınlığı ve genel alerjilere karşı iyileşmede destek olur.

"Hamilelikte turp yenir mi?" sorusuna kaşılık açıklamalarımız umarız bilgilendirici olmuştur. Bunları bilmenin yanı sıra doktorunuza mutlaka danışın ve ne kadar - nasıl yemeniz konusunda talimatlarını izleyin. Gebelikte turp yemek konusunda farklı tarifleriniz var mı? Farklı görüşleriniz varsa bizimle ve takipçilerimizle paylaşmak için aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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