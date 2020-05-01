Hamilelikte Mantar Yenir mi? Mantar Yemenin Faydaları - Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) mantar yenir mi?" Hamilelikte mantar yemek, gerçekten de karşı konulamaz bir besin olduğu için iştahı da kabartır. Emin olabilirsiniz ki, iyi pişirildiği takdirde, mantarlar o kadar lezzetli ve karşı konulamazdır ki, buna karşı koymak gerçekten zordur. Salatalara, çorbalara, baharatlı yiyeceklere, pizzalara v.b. eklenebilir. Bu yazımızda da hamilelikte kültür mantarı yenir mi, hamilelikte hangi mantar yenir, mantar yemenin faydaları konusunda açıklamalarda bulunacağız.

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Bir pizza içerisinde olan taptaze pişirilmiş mantarlara hayır diyebilecek var mı? El kaldırsın! Muhtemelen, yok. Çünkü bu "şapkalı" besinlerin leziz tadına varınca, bir daha bırakmak mümkün değil.

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Hamilelikte mantar yemek konusunda her zaman belirttiğimiz gibi doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Tabii ki taze toplanmış olan mantarlar ve düşük kalorili, yüksek proteinli ise, işte bu gerçekten de kulağa güzel geliyor. "Hamilelikte mantar yemek güvenilir mi?" ya da "gebelikte mantar bebeğe zarar verir mi?" sorusunu soruyor olabilirsiniz, kendi kendinize. Yani "hamilelikte mantar tüketmek zararlı mı?" gibi düşünceler de aklınızı kurcalıyor olabilir.

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Biz de Teknobeyin.com olarak "hamilelikte mantar yemenin faydaları", "hamilelikte mantar yemenin zararları" gibi birbirinden farklı ancak birbirleri ile de alâkalı konulara değineceğiz. Şimdi izin verin ve biz makalemizi sizlerle paylaşalım.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mantar Yenir mi?

Buna cevabımız, kocaman bir "EVET," şeklinde olacaktır. Yani, hamilelikte mantar tüketmek güvenli olup, ancak bu süreçte tükettiğiniz mantarın kanserojen etkisi altında kalmamanız için, çiğ olarak tüketmemeye özen göstermelisiniz. Fakat bilmelisiniz ki, tüm mantarları tüketmek doğru değildir.

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Yani her mantar, yenilebilir değildir. Bu yüzden, aradaki farkları bilmekte de fayda var. Pişirilmiş veya kurutulmuş mantarlar oldukça besleyici bir özelliğe sahip oldukları ve içerisinde birçok vitamin, mineral ve faydalı elementler bakımından da zengin oldukları için tüketilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

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Endişelenmeyin. Çünkü mantarlar, büyüyen ve gerçekten mükemmel bir varlık olacak bebeğiniz için beslenmeyi fevkalade iyi bir şekilde sağlar. Doktorunuzun talimatlarına göre tavsiye ederse düzenli olarak mantar tüketmeniz de iyi bir fikir olarak değerlendirilebilir. Bundan ötürü, mevcut yemek düzeninize, mantarları da ekleyebilirsiniz. Çünkü bu durum, siz mantarı yedikçe, bebeğinizin de sağlıklı vitamin ve mineraller ile beslenmesini beraberinde getirecektir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mantar Yemenin Faydaları Nelerdir?

Dilerseniz şimdi, hamilelikte mantar yemenin faydaları üzerine birkaç madde paylaşalım. Hamilelikte mantar yemek, doğru bilinen gerçekler ile yapılır ise, emin olabilirsiniz ki, faydalı olacaktır sizin ve canınızdan çok sevdiğiniz bebeğiniz için...

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1) Bol Bol B Vitamini İçerir: Mantarlar, anne ve bebek için oldukça faydalı olan tiamin (B1), riboflavin (B2), Niasin (B3) ve pantotenik asit (B5) gibi kompleks B vitaminlerini içerisinde barındırır.

Bu vitaminleri açıklamak gerekir ise; B1 ve B3 vitaminleri, bebeğinizin beyin gelişimine yardımcı olmakta olup, yorgunluğunu giderdiği gibi enerjisini de artırır. B2, bebeğinizin cildinin sağlıklı tutmasını sağladığı gibi görme yeteneği ve güçlü kemikler, kaslar ve sinirler konusunda gelişimine fayda sağlar. B5 vitamini ise sindirim sorunlarını önlemektedir.

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Dolayısı ile bu vitaminler, gördüğünüz gibi hem size hem de bebeğiniz için oldukça faydalı ve farklı şekilde yarar sağlamaktadır.

2) Vitamin D ile Sağlıklı Kemikler: Evet, hamilelikte D vitamini eksikliği, yorgunluk, sırt ağrısı ve hatta depresyona kadar birçok duruma neden olabilmektedir. Bu bağlamda, yemek düzeninize mantar eklemek, size bol miktarda D vitamini de sağlayacağı için bebeğinizde de güçlü kemikler ve dişler oluşması adına vücuttaki kalsiyumun emilmesine yardımcı olmaktadır.

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3) Protein ve Lif İçerir: Mantar içerisinde bol miktarda protein ve lif bulunmaktadır. Protein, tahmin edebileceğiniz üzere, bebeğinizin genel gelişimi için çok gereklidir, çünkü proteinler kas kütlesine katkı sağlar.

Lifler ise bildiğiniz gibi kabızlık gibi rahatsız edici durumların önlenmesine yardımcı olur. Böylelikle daha rahat bir şekilde tuvalete çıkılmasını sağlar.

4) Hemoglobin Seviyesini Yükseltir: Hamilelik süresince kanın hacmi artıkça, vücudunuz için daha fazla hemoglobin gerekmektedir. Mantarlar da işte, hem anne de hem de bebek de hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olan mükemmel bir demir kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

5) Antioksidanlar ile Bağışıklık Sistemi Güçlenir: Mantarlarda bulunan birtakım antioksidanlar (örnek: selenyum ve ergotionin gibi) bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Bu durum da, sizin hamilelik sırasında hasta olmanız engellenmiş olur ve daha sağlıklı olmanızı beraberinde getirir.

Mantarlar, bebeğin büyümesine ve gelişimine katkı sağlayan çinko, potasyum ve belirtildiği gibi selenyum da içermektedir.

Hamilelikte (Gebelikte) Hangi Mantar Yenir?

Hamilelik sırasında yenebilecek mantarların olduğunu söylemiştik. İşte şimdi sizlerle, hamilelikte yenebilecek mantarlar konusunda bilgi vermek istiyoruz. Böylelikle, tüketilebilecek mantarlar hakkında da bilgi sahibi olmanızı hedefliyoruz.

1) Beyaz Mantar (Kültür Mantarı): Neredeyse her yerde bulunan bir mantar çeşidi olup, onları lekeli bir tepesi olan soluk beyaz renkleri ile tanıyabilirsiniz. Üst kısmı ise çok lezzetlidir ve lezzetli yemekler yapmak için de kullanılabilmektedir. Ayrıca lif içermektedir.

2) Shiitake Mantarı (Şitaki Mantarı): Renkleri siyahtır ve yapraklı bir yapı söz konusudur. Daha çok Çin mutfağında görülmekte olup, yüksek seviyede beta-glukan, polisakkarit şeker ve lif içerdiği dile getirilebilmektedir.

3) Porcini Mantarı (Çörek Mantarı): Altın bir renge sahip olup, çok lezzetli olduğu dile getirilebilir. İtalyan mutfağında daha çok görülür, ancak fiyat bakımından en pahalı mantar türü olduğunun da altı çizilmelidir.

4) Morchella Mantarları: Vahşi olarak tanımlanabilecek bir mantar çeşididir. Yani içi boştur ancak kökü yenilebilirdir. Ancak bu mantarların, alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebileceğinden ötürü, bu mantarları çok iyi temizlediğinizden ve çok güzel, düzgün bir şekilde pişirdiğinizden emin olmalısınız.

5) Kestane Mantarı: Hamilelikte kestane mantarı yenir mi? sorusu da sorulabilmektedir. Beyaz mantarlara benzerler. Ancak renkleri biraz daha farklı olup, koyu kahverengi bir renge sahiptir. Biraz yoğun bir tadı vardır, kültür mantarına göre daha koyu bir tür olduğu dile getirilebilir.

Buraya kadar verilen bilgiler ile, ne olursa olsun, tümünün yenmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Yani bazı mantarlar tıbbi amaçlar için de kullanılabilmektedir. Bazıları ise zehirli olabileceği gibi yenmesi kesinlikle zararlıdır. İşte yememeniz gereken mantarlar hakkında daha da fazla öğrenmeye devam etmek için yazımızın devamını okumanızı tavsiye ediyoruz.

Hamilelikte Zararlı olan Mantar Çeşitleri Nelerdir?

Bazı mantar türleri maalesef ki çok çok zararlıdır. Ölüme kadar neden olabilmektedir. Hem bebeğiniz hem de kendi sağlığınız için bu tür mantarlardan kesinlikle uzak durmalısınız.

1) Sihirli Mantarlar: Beyin aktivitelerini değiştirebilen ve büyüyen fetüsün gelişimini de etkileyen bir kimyasal olan psilosibin içermektedir. Bilhassa emzirirken tüketilmemesi tavsiye edilebilir.

2) Şemsiye Mantarları: Görünüm olarak şemsiye şeklinde olduğunu dile getirebiliriz. Beyaz halkalara ve lekelere sahiptir. Parlak renklidirler.

Sonuç olarak, hamilelikte uzak durulması gereken mantar çeşitleri, sadece bunlarla sınırlı değildir. Yani dile getirilebilecek birçok tür mevcut. Ancak sizlerin, kültür mantarları gibi yararlı mantarlar haricinde, ekstrem olarak tanımlanabilecek mantarlardan uzak durmanız, sağlığınız açısından da doğru bir tercih olacaktır.

Hamilelikte Mantar Zararlı mı? Zehirli Mantar Yersek Ne Olur?

Yukarıda örnek olarak verilen veya zararlı olduğu bilinen mantarları tüketmenin bazı olası yan etkileri bulunmaktadır. Merak etmeyin, bu risklerin, yararlı mantarlar ile bir ilgisi yoktur. Sadece zararlı mantarların bu gibi sorunlara yol açtığını dile getirilebiliriz.

Zehirli mantarlar, konjenital anomaliklere neden olabilir. Hamilelikte mantar zehirlenmesi de bu konuda önemlidir. Yani zehirli ve toksik mantarların tüketimi, bebeklerde fiziksel doğum kusurlarına neden olabilir. Buna ek olarak, bazı zehirli mantarların beyin aktivitesini değiştirebileceğini dile getirmiştik. İşte bu mantarlar içerdikleri psilosibin nedeni ile halüsinojenik etkileri beraberinde getirebilirler.

Hamilelikte Mantar Yemek için Alınabilecek Önlemler

Öncelikle elbette herhangi bir şekilde lekesi olan veya çürümeye başlamış mantarları tercih etmeyin. Sadece taze mantarları tercih edin. Bu sadece sizin sağlığınız için değil, bebeğinizin sağlığı için de doğru bir yaklaşım olacaktır.

İşlenmiş paketli mantarların son kullanma tarihlerine dikkat etmelisiniz. Ayrıca kesinlikle mantarları hamileyken çiğ olarak tüketmeyin, düzgün ve güzel bir şekilde yıkamayı da ihmâl etmeyin.

Mantarın sizde olası bir yan etkisi olup olmadığını anlamak için öncelikle az yemeyi tercih edebilirsiniz. Tedbir amaçlı. Olası bir yan etkisi varsa, derhal yemeyi bırakabilirsiniz. Bu şekilde de bir tedbir alarak kendinizi korumayı düşünebilirsiniz.

Erken Hamilelikte Mantar Yenir mi?

Evet, hamileliğin erken döneminde mantar tüketebilirsiniz. Lif içerdikleri için erken gebelikte sık karşılaşılan kabızlık ve hazımsızlık gibi konuların tedavisine de yardımcı olmaktadır. Mantarların içerisinde yer alan antioksidanlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır.

Sonuç olarak, "hamilelikte mantar yenir mi?" gibi sorulara cevap verebilmek adına makalemizi sizler için hazırladık ve bu makalemizin de sonuna geldik. Mantarlar, bebeğiniz ve sizin için güvenlidir ancak zehirli olan, zararlı olan mantarları kesinlikle tüketmeyin. Ayrıca mantarlar konusunda doktorunuza danışmayı unutmayın. Hamilelikte (gebelikte) mantar yemek hakkında bildikleriniz ya da doktorunuzun dedikleri hakkında yaşadıklarınızı aşağıdaki yorum alanından bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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