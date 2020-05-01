Hamilelikte (Gebelikte) Bal Yenir mi? Hamilelikte Bal Yemek Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) bal yenir mi?" Kış ayları içerisinde hastalıklardan korunmak ya da öksürük gibi problemlere iyi gelmesi için bal tüketimi yapılabilmektedir. Bu nedenle yeni bir şey yemeden önce "hamilelikte bal yemek zararlı mı?" sorusunun akıllara gelmesi normaldir. Çünkü gebelik sürecinizde hem kendi hem de bebeğinizin sağlığını düşünmek için yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Gelin birlikte, "hamilelikte petek bal yenir mi?" ve faydaları - sakıncaları hakkında konuşalım.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Muz Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte (gebelikte) bal yemek düşünüyorsanız, tüketmeden önce doktorunuza mutlaka danışın. Özellikle beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

AYRICA: Hamilelikte Kaju Fıstığı Yenir mi? Gebelikte Kajunun Faydaları!

Hamilelikte (Gebelikte) Bal Yenir mi?

Bal tatlı, sağlıklı besleyici bir gıdadır. Genç ve yaşlı herkes bal tüketimi ile faydalanmanın yanı sıra hamilelikte, içinizde başka bir hayat taşırken daha da dikkatli olunmalıdır. Güvenli olup olmadığı hakkında sorular sorulmaktadır.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Mayonez Yenir mi? Zararlı mı?

AYRICA: Hamilelikte Karnabahar Yemek! Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Öyle ki, bal, pastörize edilmesi koşuluyla hamilelikte güvenlidir. Marketlerden alınacaksa, devlet tarafından onaylı bilindik markaların balları yenmelidir. Ham bal ile endişelerden biri de bulantı, kusma ve ishalle birlikte görme bulanıklığı ya da çift görme, yutkunma ve nefes alma zorluğu gibi belirtileri olan besin zehirlenmesine (botulizm) neden olabilmesidir. Ancak bu genellikle sindirim sistemleri olgunlaşmamış olan 1 yaşından küçük bebeklerde görülebildiğinden küçük yaşlarda bebeklerde bal yemek önerilmez.

AYRICA: Hamileler Nutella Yiyebilir mi? Gebelikte Nutella Yemek Zararlı mı?

Yetişkinlerde ise gastrointestinal sistem besin zehirlenmesi toksinini önleyen bakteriler içerir ve plasentaya gitmesine izin vermez.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Omlet Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Gebelikte bal ne kadar tüketilmeli? sorularına karşılık, günlük 1 yemek kaşığı bal tüketimi güvenli denebilir. Ancak herkesin bünyesi ve değerleri farklı olduğundan ve bunu da en iyi doktorunuz bildiğinden, ne kadar bal yemek konusunda doktorunuza danışınız. Çünkü aşırı tüketim durumlarında zararları olabilmektedir.

AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Elma Sirkesi Zararlı mı? İçilir mi?

Ayrıca "gebelikte bal yemek bebeğe kilo aldırır mı?" soruları da, yediğiniz gıdalar direkt olarak bebeği etkilemediği için kilo aldırmaz. Beslenmeye dikkat edilerek yararlı ve normal gelişimini sürdürür.

AYRICA: Hamilelikte Lahana Yenir mi? Beyaz ve Kırmızı Lahananın Faydaları!

Bal Besin Değerleri

100 gram bal içerisinde bulunan besin maddeleri yaklaşık olarak şu şekildedir:

Kısaltmalar: g (gram), mg (miligram), µg veya mcg (mikrogram)

Kalori: 304 kcal

Protein: 0.3 g

Karbonhidrat: 82 g

Lif: 0.2 g

Şeker: 82 g

Kalsiyum: 6 mg

Demir: 0.4 mg

Magnezyum: 2 mg

Potasyum: 52 mg

Sodyum: 4 mg

C Vitamini: 0.5 mg

B2 Vitamini: 0.03 mg

B6 Vitamini: 0.03 mg

Folat: 2 mcg

Fosfor: 4.12 mg

Çinko: 0.2 mg

Manganez: 0.09 mg

Florür: 7.1 mcg

Selenyum: 0.8 mcg

Hamilelikte (Gebelikte) Petek Bal Yenir mi?

Birçok derde deva olan bal tüketimi, Avrupa'da süzme olarak tüketilmekle birlikte ülkemizde daha çok petek bal yenmektedir. Ancak bazı uzmanların yaptığı açıklamalara göre petek bal sağlık açısından pek de iyi değil.

Özellikle Anadolu'da petekli kovan ballarının daha sağlıklı olduğu düşünülerek fazlaca tüketimi olmaktadır. Balın muhafaza ve toplanması için yapılan peteğin yapımında bal mumu kullanılmaktadır. Arıların kendileri yapmadan sanayi üretimi olan bal mumunun yanı sıra bu petekler, toz toprak yanı sıra arılarda rastlanan bakteri ve zararlı sporları, tarımda kullanılan tüm zehirli kimyasal ilaç kalıntılarını da içerebilmektedir.

Daha birçok zararlı etkene maruz kalabilecek durumda olan peteklerin tüketilmemesi önerilir. Gebelikte petek bal yenir mi? konusunda doktorunuza da danışmanızı öneririz.

Hamilelikte (Gebelikte) Manuka Balı Yenir mi?

Yeni Zelanda'ya ait olan manuka balı, hava kirliliğinden uzak ormanlarda arılar tarafından üretilen ve birçok rahatsızlıkta antibiyotikten daha etkili olan antibakteriyel bir etkiye sahiptir. Sivilceler için manuka balı da önerilmekle birlikte ucuz bulunursa faydalarından şüphelenilmelidir.

Hamilelikte manuka balı, doğal ve sağlıklı oluşunun yanı sıra tüketimi konusunda güvensiz olduğunu açıklayan bir yazı olmadığından, alerjiniz yoksa güvenlidir. Ancak her zaman dediğimiz gibi tüketmeden önce doktorunuza danışın. Özellikle hamilelikte yapılacak alışkanlık, yararlı bir şey yenirken bile ölçülü olmak olduğu unutulmamalıdır. Her şeyin fazlası zararlıdır.

Hamilelikte (Gebelikte) Bal Yemenin Faydaları

Birçok derde deva olmasının yanı sıra gebelikte bal yemenin faydaları şöyle sıralanabilir;

1.) Bağışıklığı Güçlendirir

Mide asitlerini dengeleyen, mide yanması, yara ve küçük yanıklara iyi gelen bal, antibakteriyel ve antioksidan özellikleri sayesinde gebelikte anne adayı için bağışıklık sistemini güçlendirdiğinden önemlidir.

2.) Uykusuzluğa İyi Gelir

Yatmadan önce süte 1 kaşık bal karıştırarak içmek, uyku öncesi gevşemenize ve rahat uyumanıza yardımcı olur.

3.) Kış Hastalıklarının Düşmanıdır

Antiviral özellikleri sayesinde kışın soğuk algınlığına iyi gelen bal, aynı zamanda etkili bir öksürük giderici olarak bilinmektedir. Antienflamatuar etkisi ile de boğaz tahrişlerini yatıştıran bal, zencefil veya limon çayına eklenip tüketildiğinde boğaz ağrısı için faydalı olacaktır.

4.) Ülseri İyileştirir

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, düzenli bal tüketimi ülseri geliştiren helicobacter pylori bakterilerinin büyümesini azaltıyor.

5.) Saç Derisi için Sağlıklıdır

Kepek ya da kaşıntılı saç derisi probleminiz mi var? Antibakteriyel özellikleri bu yönde de etkili olan balı biraz ılık suyla karıştırdıktan sonra saç derisine uygulayarak kullanmak da saç problemlerine karşı denenmektedir. Özellikle manuka balı, saç ve cilt sorunları için tercih edilmektedir.

6.) Alerjileri Azaltır

Hamileyken bal polen yemek konusunda da doktora danışıldıktan sonra tüketilebilirse oldukça faydası görülecektir. Bal içerisinde bulunan polen de mevsimsel alerjilerin kontrolü için yardımcı olur.

Hamilelikte (Gebelikte) Bal Yemek Zararlı mı?

Her şeyde olduğu gibi aşırı bal tüketimi için de bazı sakıncalar mevcuttur. Hamilelikte bal yemenin zararları şöyle sıralanabilir;

1.) İnsülin Direncini Artırır

Hamilelik sırasında günlük 25 gramdan fazla fruktoz güvensiz olarak nitelendiğinden aşırı bal tüketimi, kan şekeri seviyesini yükselttiğinden ve insülin direncini arttırdığından sakıncalıdır.

2.) Kramp Sebebi

Hamilelikte fazla bal tüketimi mide kramplarına, ishal ya da kabızlık ve şişkinliğe neden olabilir. Ayrıca sindirim sistemini etkileyebileceğinden sistemi yavaşlatabilir.

3.) Dişlere Zararlı Olabilir

Balda bulunan yüksek şeker seviyeleri, fazla tüketimiyle birlikte daha da artacağından ve düzenli diş fırçalama alışkanlığı yoksa diş sağlığını olumsuz yönde etkiler.

4.) Kilo Aldırır

Aynı şekilde yüksek kaloriye sahip olduğundan gebelikte fazla bal yemek kilo alımına neden olur.

Hamilelikte Bal Yiyenler için Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hamilelikte (gebelikte) bal yiyenler için bazı durumlara dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatalım. Bazı durumlarda bal alınmaması gerekmektedir.

Bal, sağlıklı enzimleri elimine ettiği için sıcak suya veya içeceklere eklenmemelidir. Ilık suya eklenebilir.

Bal içerisinde bulunan bazı mineraller, vitaminlerini etkileyebileceğinden dolayı C ve D vitaminlerinden zengin yiyeceklere eklenmemelidir.

Aynı şekilde fasülye ya da lor ile de karıştırılmamalıdır. Hazımsızlığa neden olabilir.

Bal satın alırken iyi marka olduğundan ve pastörize edilip edilmediğini iki kere kontrol edin.

Minimum işlem görmüş olabileceğinden organik bal tercihi daha sağlıklı olacaktır.

Hamilelikte hangi bal yenir? sorusu için doktorunuza danışabilirsiniz .

Hamilelikte bal yenir mi? ve hamilelikte (gebelikte) bal yemenin faydaları ve zararları konusundaki yazımızı okudunuz. Hamilelikte bal yemek düşünüyorsanız, doktorunuza danışmayı unutmayın. Hamilelikte bal yenmesi hakkındaki görüşleriniz ya da bu konuda doktorunuzun söylediği varsa, lütfen aşağıdaki yorum alanından bizlere yazın. Sağlıklı günler dileriz...

İlginizi çekebilecek yazılar: