Hamilelikte Kaju Fıstığı Yenir mi? Gebelikte Kajunun Faydaları!

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kaju fıstığı yenir mi?" Hamilelik öncesi beslenme alışkanlığınız, gebelikle beraber hem kendi hem de bebeğinizin sağlığı için daha bir dikkat gerektirir. Nelerin dikkatli olduğu konusunda araştırmalarınızla birlikte doktorunuza da danışmanız önemlidir. Bu yazımızda da "hamilelikte kaju yenir mi?" sorusu hakkında yazıyor olacağız. Ardından gebelikte kajunun faydaları ve dikkat edilmesi gereken bilgileri paylaşacağız.

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Hamilelikte kaju fıstığı yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kaju Fıstığı Yenir mi?

Kadınların hayatlarındaki önemli süreçlerinden biri olan gebelik, hassas bir evredir ve ne yediğinizin önemli olduğu bir zamandır. Bu süreçte alınan tüm gıdalar gelişmekte olan fetus için güvenli olamayacağı için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi zorunludur. Kaju yemeği seviyorsanız ve gebelik döneminizdeyseniz, "hamilelikte kaju yenir mi?" sorusunu sormak hakkınız.

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Gebelikte kaju yemek, fazla tüketimi ile birlikte birtakım zararları olsa ve kilo aldırsa da dikkat edilerek az tüketildiğinde oldukça faydalı olmaktadır. Ayrıca kaju yemek konusunda bir alerjinizin de olmaması gerekir.

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İçerdiği besin değerlerinden dolayı doğal vitamin takviyesi olarak adlandırılan kaju fıstığı, alerji durumu yoksa ve yeterli miktarda tüketildiğinde sizin ve bebeğiniz için kesinlikle faydalıdır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kajunun Faydaları Nelerdir?

1 avuç yaklaşık 25 gram kaju fıstığı 138.3 kaloridir. 9.25 mg kalsiyum, 165 mg potasyum, 3 mg sodyum, 1.67 mg demir, 4.3 gram protein, 9 gram karbonhidrat ve 12-13 gram yağ içeren kajunun besleyici yararları şu şekildedir;

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Hamilelikte kaju tüketimi, gebelik dönemindeki büyüyen bebeğinizin gelişimi için ihtiyaç duyulan tüm vitaminleri içerir.

Antibakteriyel özellikler bakımından zengin olan kaju fıstığı, enfeksiyonlara karşı mücadelede etkilidir.

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Zorlu gebelik ayları boyunca yardımcı olan zengin enerji kaynağıdır.

Yüksek lif içeriği sayesinde hamilelikte görülen ishal ya da kabızlık sorunlarda yardımcı olur.

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Gebelikte günlük gerekli olan 27 miligram demir ihtiyacının yaklaşık 1.7 mg'ını karşılar.

Bünyesinde bulundurduğu K vitamini ile de hamilelikte kanama sorunlarının önüne geçer.

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Hamilelikte kaju fıstığı sizi kas spazmları, gerginlik, migren, yüksek tansiyon, baş ağrısı ve yorgunluktan koruyan magnezyum kaynağıdır.

Kajunun bebeğe faydaları konusunda da ayrıca kalsiyum içeriği sayesinde bebeğinizin diş ve kemiklerinin gelişimine destek olur.

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Şeker hastalığı riski taşıyanlara fayda sağlayan kaju, içerdiği 0.6 mg bakır minerali sayesinde cenin kan damarlarının, sinir sisteminin ve kalbin gelişmesinde hayati rol oynar.

Hamilelikte Fazla Kaju Tüketiminin Zararları

Hamilelikte kaju yemek, ne kadar faydaları olsa da fazla tüketimi bazı yan etkilere neden olabilmektedir.

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Hamilelikte fazla kaju tüketimi, ekstra kilo almanıza neden olabilir. Bu nedenle azami tüketilmelidir. Günlük olarak yaklaşık 25 gramı geçmediğinizden emin olun.

Fazla tüketimi ile birlikte böbrekler ve safra kesesi ile ilgili sorunlar görülebilir. Bunun sebebi böbrek taşlarının nedenlerinden biri olan kalsiyum ve oksalatı bünyesinde bulundurduğu içindir.

Hamilelikte çiğ kaju yemek konusunda cilt döküntülerine ve kaşınmasını tetikleyebilecek uruşiol izlerine rastlanmıştır. Çok tüketimiyle birlikte bu görülürse gece uykuları engellenebilir ve rahatsız edici olur.

Yüksek sodyum içeriğine sahip olduğundan tuzlanmış kaju fıstığından uzak durun.

Hamilelikte Kaju Tüketimi için Tavsiyeler

Kajuyu seviyorsanız, doktorunuz tavsiyesi ile birlikte az miktarda aperatif olarak tüketebilirsiniz. Kaju yerken ayrıca farklı besinlerle karıştırarak daha besleyici yapabilirsiniz.

Diğer kuru meyvelerle karıştırılabileceği gibi kaju yağı olarak elma ve hatta salata gibi gıdaları bandırarak da tüketebilirsiniz.

Yoğurt ile birlikte de yenebilen kaju için şu tarifi de deneyebilirsiniz: 2 orta boy doğranmış havuç, 1 fincan kaju, 2 çay kaşığı zencefil ve soya sosu, 5 çay kaşığı limon suyu ve 4 çorba kaşığı zeytinyağı. Kaju haricinde tüm malzemeleri karıştırıcıda karıştırın ve sonrasında da hazırlanan karışımı salatalık dilimleri üzerine sürüp onun da üzerinde kajuları kırarak serpiştirebilirsiniz. Afiyet olsun.

"Hamilelikte kaju yenir mi?" sorusunun cevabını umarız bulmuşsunuzdur. Dediğimiz gibi doktorunuza danıştıktan sonra bir sorun yoksa az miktarda kaju tüketimi gebelik için faydalıdır. Hamilelikte kaju yemek konusunda farklı düşündükleriniz varsa bize ve takipçilerimize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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