Hamilelikte Kivi Yenir mi? Kivi Yemenin Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kivi yenir mi?" Kivi kesinlikle hoş bir tadı olan sulu bir meyvedir. Kolesterol içermez, çok az şeker ve yağ içermektedir. Lezzetli bir tatlı yemek yerine, kivi meyvesini yemek sizin için daha da faydalı olabilir. Çünkü hamilelikte kivinin faydaları saymakla bitmez. Hamilelikte kivi tüketmenin ne denli faydalara sahip olduğunu anlamak adına, sizler için, bu içeriği kaleme alıyor olacağız. Hamilelikte kivi yemek istiyorsanız, canınız çok ama çok çekti ise, hemen yazımızı okumaya başlayabilirsiniz.

Hamilelikte (gebelikte) kivi yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

Hamilelikte (Gebelikte) Kivi Yenir mi?

Gebelik süreci, anne ve bebek için beslenme konusunda oldukça dikkat edilmesi gereken bir dönemdir. Bu özel dönem içerisinde anne adaylarının ve eşlerinin, hamileler için nelerin yenilip yenilmeyeceği konusunda araştırmalar yapmaları ve doktoruna danışmaları gerekmektedir.

Hamilelik döneminde, yeme isteğinin arttığı zamanlar söz konusu olabilir. Bilhassa tatlılar, en çok istiyor olacağınız gıdalar arasında yer alabilir. Bunlar normal şeyler. Tatlı derken, kesinlikle çikolata yemek mi çekiyor canınız? Hayır, farklı şeyler deneyebiliriz.

Kivi, besleyiciliği yüksek seviyede olan bir meyvedir. Eşit miktarda aynı içeriğe sahip olan tatlılara göre, iki kat daha fazla C vitamini içermektedir. Ayrıca kivi; lif, karbonhidrat, enerji, E vitamini ve diğer minerallerin bulunduğu mükemmel bir ana kaynaktır.

Hamilelikte (Gebelikte) Kivi Yemenin Faydaları

Gebelikte kivinin faydaları ile ilgili söylenebilecek birçok şey var. Dilerseniz, kivi meyvesinin gebelik (hamilelik) sırasında sağlığa ilişkin bazı faydalarını sizler için sıralamak istiyoruz. Hamilelikte kivi yemenin faydaları üzerine oluşturduğumuz içeriğimize geçelim.

1.) Folat (Folik Asit) Bakımından Zengindir

Evet, Kivi hücre oluşumu için en kritik besleyiciler arasında yer alan "folat" bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Folat, henüz daha doğmamış olan bebeğinizin o değerli sağlığı ve gelişimi için ayrılmaz bir parçadır.

Yani gebeliğiniz sırasında hücre üretimini arttıracağından bebeğinizin gelişimi için artı sağlar. Folat, hayati organlarımızın gelişimini sağlamaktadır. Yeterli folat tüketimi, "spina bifida" gibi olası doğum kusurlarını da önlemektedir. Aynı zamanda, düşük yapma riskini de azaltmaktadır. Yani kivi sadece hamile kadınlar için değil, hamile kalmayı düşünen kadınlar için de kesinlikle faydalıdır.

2.) C Vitamini İçermektedir

Kivi, C vitamini için de kesinlikle mükemmel bir kaynaktır. Önerilen günlük C vitamini dozunun %140'ını içermektedir. Dolayısı ile kivinin içerisindeki yüksek C vitamini seviyeleri, sizin gelişme döneminde olan bebeğiniz için de mükemmel bir kaynak anlamına gelmektedir.

Kivi, beyin fonksiyonları için önemli olan nörotransmitterlerin de oluşturulması konusunda büyük bir rol oynar. Ayrıca birçok kadın gebelik sonrası "gebelik izlerinden" şikayetçidir. İşte kivi içerisinde yer alan C vitamini, gebelik sonrası bu izleri de azaltmaktadır. Öyle ki, sadece C vitamini deposu olduğu için bile kivi tüketmekte fayda bulunmaktadır.

3.) Doğal Şekerler Barındırır

Bu çok önemli bir nokta. Normalde bazı zamanlarda aklınızda şekerleme tüketme isteği gelebilmektedir. İşte kivi içerisinde, şekerleme isteğinizi, yoğun tatlılara karşı koruyan doğal şekerler bulunmaktadır. Ek olarak bu seviye düşük olduğu için beraberinde zararları getirmeyecektir. Gebelikte "gebelik diyabeti" de oldukça yaygın bir sorundur. Ancak kivi içerdiği besinlerden ötürü, kan şekeri düzeylerinde de düzenleme yaptığı için bu sorunun görülme riskini de azaltmaktadır.

4.) Sindirimi Kolaylaştırır

Hamilelik beklentisi içerisinde olan bir anne adayı olarak, bu süreç içerisinde maalesef ki kabızlık ve hemoroit gibi sorunların oldukça normal olduğunu biliyor olmalısınız.

Kivi, en iyi prebiyotikten biridir. Prebiyotikler, enzimler, lif ve fenolik bileşikler içermektedir. Bu besinler de sindirim sisteminin kolaylaşmasını sağlayacaktır. Hamilelikte kivi yemek, kabızlık, gastrit, şişkinlik ve karın ağrısı gibi sorunları önlemeye yardımcı olmaktadır.

5.) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Kivi, fetüsünüzün RNA'sını ve DNA'sını hasardan korumaya yardımcı olan zengin bir antioksidan kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısı ile vücudunuzdaki zararlı olabilecek mikroplar ile savaşır. Bu da olası hastalıkların önüne geçilmesini sağlar. Ayrıca vücudunuzdaki hücreleri stresten de korumaktadır.

6.) Hormonlarınızı Dengeler

Gebelik süresince hormonal dalgalanma / değişiklikler, oldukça yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir an çok duygusal davranırken, aniden sinirli olabilirsiniz. Depresyon, yorgunluk, stres, bebek bekleyen bir anne olarak sizin için iyi değildir. Bu yüzden bu sorunları ortadan kaldırmak için bol bol kivi yemeye özen göstermelisiniz.

Hamilelikte (Gebelikte) Kivi Yemenin Zararları

"Hamilelikte kivi yemek sakıncalı mı?" diye düşünenler için hemen söyleyelim, gebelikte kivi yemek sakıncalı olmayıp oldukça faydalıdır. Sağlıklı ve güvenli bir hamilelik sürecine sahip olmak için, doktorunuza danışarak onun talimatlarına uygun şekilde diyetiniz içerisine ekleyebilirsiniz.

Ancak kalıtsal bir hastalığınız var ise (gastrit gibi) gebelik süresince kivi yememeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Kiviyi güzel bir şekilde yıkayarak tüketmeye özen gösterin, kiviyi dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Hamilelik süresince aşırı derecede kivi tüketmek olası kaşıntılara veya ishâl olmanıza sebebiyet verebilir. Dolayısı ile abartılı bir şekilde yemekten kaçınmanızda da fayda bulunmaktadır. Olası bir şikâyet durumunda ise, bu durumu doktorunuz ile paylaşmayı sakın ama sakın ihmâl etmeyiniz.

"Hamilelikte kivi yenir mi?" sorusuna karşılık, hamilelikte kivinin faydaları öğrenildikten sonra aşırıya kaçmadan sınırlı miktarlarda tüketilebilir, diyebiliriz. Ancak yine de öncelikle doktorunuza danışmayı unutmayın. Hamilelikte (gebelikte) kivi yemek konusunda farklı fikirleriniz varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

