Hamilelikte (Gebelikte) İncir Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) incir yenir mi?" Gebelik sürecindeki beslenme hamilelik planlanıyorsa, gebe kalmadan birkaç ay öncesinde başlanması gereken bir süreçtir. Doktorunuzun tavsiyeleri ve talimatları ile hem kendi hem de bebeğinizin sağlığı için beslenme planınız yapılacaktır. Ancak canınız farklı besinler çektiğinde doktorunuza danışmayı unutmayın. Bizler de, sizlerin hamilelik sürecindeyken bebeğiniz için nelerin yararlı olup olmadığını merak etmenizi gidermek adına nelerin yenip yenilmeyeceğini konu alıyoruz. Gebelikte incir yemek konusunda faydaları zararları neler varmış, birlikte inceleyelim.

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Hamilelikte incir yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) İncir Yenir mi? Kuru İncir Yemek

Hamilelikte incir yemek ya da kuru incir yemek isterseniz, güvenle yiyebilirsiniz. Gebelikte incir yemenin zararları konusunda bilimsel bir rapor bulunmamakla birlikte faydalıdır. Ancak her konuda olduğu gibi miktarı önemlidir.

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Tıbbi amaçla da kullanılan inciri meyve olarak çok çok değil de, doktorunuza danışarak adet talimatlarına göre faydaları için yiyebilirsiniz.

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İşte 50 gram başına incirin besin profiline hızlıca bakalım;

Kalori: 37

37 GI: Orta

Orta Lif: % 6

% 6 B6 Vitamini: % 4

% 4 Bakır: % 3

% 3 Manganez: % 3

% 3 Potasyum: % 3

% 3 Pantotenik asit (B5 Vitamini): % 3

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İsterseniz gebelikte incir yemenin faydaları nelermiş görelim.

Hamilelikte (Gebelikte) İncir Yemenin Faydaları

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1.) Kan Basıncını Düzenler

Kalp sağlığı için faydalı olan incir yüksek miktarda potasyum ve düşük miktarda sodyum içerir. Kan basıncı seviyesini dengelemeye yardımcı olan incirdeki yüksek polifenol antioksidanlar ateroskleroz (damar sertliği) oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

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2.) Kolesterol Düzeylerini Kontrol Eder

Omega-3, omega-6 yağ asitleri ve fitosterol kaynağı olan incir, aynı zamanda lif içeriği ile de kolesterol düzeylerini kontrol eder ve arterleri (atar damarları) esnek ve sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

3.) Sarı Nokta Hastalığına Karşı Koruyucu

Sarı nokta hastalığı, 55-60 yaş üstündekilerde görme kaybının en sık sebeplerinden biridir. Bazı araştırmalara göre incir tüketiminin yaşa bağlı makula dejenerasyonuna (sarı nokta hastalığı) karşı koruyucu etkisi vardır.

4.) Meme Kanserini Önler

Antibakteriyel özellikle olan incir suyu, bilimsel raporlara göre, tümörleri küçültmeye yardımcı olan benzaldehit türeci içeriklere sahip.

5.) Sindirimi Artırır

Hamilelikte incir yemek, kendinizi aç hissetmenizi engelleyecek zengin lif içeriğine sahiptir. Ayrıca incirdeki prebiyotikler bağırsaklarınızdaki iyi bakterileri desteklemeye ve sindirime yardımcı olurken, kabızlığa karşı da etkilidir.

Hamilelikte (Gebelikte) İncir Yemek Zararlı mı?

Gebelikte incir tüketimi faydalı olsa da diğer yiyeceklerdeki gibi fazla tüketilmemesi gerekmektedir. Fazla tüketimi ile birlikte bazı yan etkiler gösterebilir.

Polene karşı alerjisi olan kişilerde incirler tepkiye neden olabilir.

Portakal gibi meyvelere karşı alerjiniz varsa incirlere karşı da olabilir.

Ayrıca incir fazla yenirse, müshil etkisi gösterebilir ve ishal sorunu yaratabilir.

Hamilelikte (gebelikte) incir yenir mi? ya da gebelikte incir yemek konusunda bunlardan bahsedebiliriz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı ve talimatlarına uymayı unutmayın. Hamilelikte incir yemek hakkında doktorunuzla konuştuysanız ve yediyseniz, nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı aşağıdaki yorum alanından bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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