Hamilelikte Nar Yenir mi? Nar Suyu İçilir mi? Faydaları ve Sakıncaları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) nar yenir mi?" Hamilelikte (gebelikte) nar suyu içilir mi? sorusunu sorabilirsiniz. Gebelik sürecinizde beslenmenin hem sizin hem de gelişmekte olan bebeğinizin sağlığı için önemli ve dikkat edilir bir konu olmasından dolayı yiyeceğiniz gıdalar hakkında soru sormanız normaldir. Yemenin yanı sıra hamilelikte nar yemenin faydaları ya da sakıncaları hakkında bilgi almak istiyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. Her zamanki gibi baştan belirtmek gerekirse, beslenmeniz içerisine ekleyeceğiniz her şeyi doktorunuza danışmayı ve talimatlarına uymayı unutmayın.

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Hamilelikte (gebelikte) nar yemek düşünüyorsanız, tüketmeden önce doktorunuza mutlaka danışın. Özellikle beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Dünyaya yeni bir birey, aile üyesi getirmenin mucizeliği ve mutluluğu çok yüksektir. Hayatınız boyunca yaşayabileceğiniz en mükemmel deneyim olan hamilelik sürecinizde önceki dönemden iki kat daha dikkatli davranmalı ve en iyi şekilde beslenmelisiniz.

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Doğal meyve ve sebzeler bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olacağı için doktora danışarak, talimatlarına göre tüketilmelidir. Biz de bu yazımızda hamilelikte nar yemek konusunda aklınızdaki soruları giderecek bir içerik üretmek istedik. Gebeliğinizde nar yediyseniz, diğer anne adayları ve bizler için yorum alanından deneyimlerinizi yazmayı lütfen unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Nar Yenir mi? Nar Suyu İçilir mi?

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Nar, ılıman iklimlerde yetişen, içinde küçük çekirdekleri ve meyve gövdesini oluşturan yüzlerce tanecikten oluşmuş, hafif ekşi ve bazen tatlı olan bir meyve türüdür.

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Hamilelikte nar yiyenler ya da nar suyu içenler, doktora danıştığı takdirde -hamile olan kişinin sağlık durumuna göre- içilebilir yorumu alacağı gözlenir ve memnuniyetle karşılanır. Nar içerisinde bebeğinize faydalı olabilecek birçok besin maddesi bulunur. Özellikle gebelikte nar suyu içmek, vücudunuzu nemlendirmek, bebeklerde bazı sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olabilecek ve hamilelik sırasında tatlı bir şey için duyduğunuz özleminizi doyurmak için harika bir yoldur.

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Bu nedenle doktorun belirttiği boyutta gebelikte nar yemek ve nar suyu içmek, son derece faydalı olarak görülmekte ve doktorların çoğu tarafından hamilelik sırasında yenmesi konusunda teşvik edilmektedir.

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Nar Besin Değerleri

100 gram nar içerisinde bulunan besin maddeleri şu şekildedir:

Kısaltmalar: g (gram), mg (miligram), µg veya mcg (mikrogram)

Kalori: 82.7 kcal

Su: 77.93 g

Protein: 1.67 g

Toplam yağ: 1.17 g

Karbonhidrat: 18.7 g

Lif: 4 g

Şeker: 13.67 g

Kalsiyum: 10 mg

Demir: 0.3 mg

Magnezyum: 12 mg

Fosfor: 36 mg

Potasyum: 236 mg

Sodyum: 3 mg

Çinko: 0.35 mg

C Vitamini: 10.2 mg

B1 Vitamini: 0.067 mg

B2 Vitamini: 0.053 mg

B3 Vitamini: 0.293 mg

B6 Vitamini: 0.075 mg

E Vitamini: 0.6 mg

K Vitamini: 16.4 mcg

Folat: 38 mcg

Toplam Doymuş Yağ Asitleri: 0.12 g

Toplam Tekli Doymamış Yağ Asitleri: 0.093 g

Toplam Doymamış Yağ Asitleri: 0,079 g

Polifenolik antioksidanlar bakımından zengin olan nar suyu içerisindeki hücre ölümüne karşı koruma sağlayan bileşiklerin, fetal ve plasental hücrelerin stresini azalttığı görülmüştür.

Hamilelikte sırasında, özellikle ikinci ve üçüncü trimester dönemlerinde günlük ek kalori arttırımı yapılmakla birlikte bunlar doktor talimatlarına göre vereceği besin listesiyle yapılır. Ek olarak bu ek kalori alımını bazı takviyelerden ziyade besin açısından zengin yiyeceklerden elde etmek önemlidir. Bunun için düzenli meyve - sebze tüketimi, günlük vitamin ve mineral gereksinimlerini karşılar.

Hamilelikte (Gebelikte) Nar Yemenin Faydaları Nelerdir?

Gebelikte nar yemenin faydaları şu şekilde incelenebilir;

1.) Yüksek Antioksidan Kaynağı

Bağışıklık sistemini iyileştirmeye, hücrelerde meydana gelebilecek hasarları önlemeye yardımcı olabilecek ve plasental hücrelerin hamilelik sırasında onarılması için önemli bir kaynak olan antioksidanlar, nar içerisinde bolca yer almaktadır.

Polifenoller narda bulunan antioksidan gruplarından birisidir ve tipik olarak doğum sırasında ortaya çıkan oksijen eksikliğinin neden olduğu, bebeklerde beyin hasarı olasılığını azaltmak için yardımcı olurlar.

2.) Lif Bakımından Zengindir

Yarım bardak nar, yaklaşık 5 gram lif içerir. Gebelik sürecindeki bazı genel sıkıntılardan biri de kabızlık sıkıntısıdır. Günlük beslenmenizde lifli gıdalar tüketmeniz, bağırsak sorunlarınız için iyi gelecektir. Nardaki lif içeriği de bağırsak hareketlerinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır.

3.) Demir Kaynağı

Vücudumuzda yeterli miktarda demir olmaz ise anemi (kansızlık) ortaya çıkar. Hamilelikte kansızlık sorunu hem sizin hem de bebeğiniz için birçok soruna neden olabilir. Demir eksikliği anemisi olan gebeliklerde erken doğum riski görülmektedir.

Bu nedenle doktorunuz demir takviyeleri önerir. Takviyelerin dışında doktorun talimatlarına göre bunu nar gibi doğal gıdalardan da alabilirsiniz.

4.) C Vitamini ve Kalsiyum Deposu

C vitamini alımı, vücudunuzun çeşitli besin kaynaklarından ya da takviyelerden gelen tüm demiri emmesini sağlar. Bir nar yediğiniz takdirde, içerisinde bulunan C vitamini, demir içeriğinin emilmesine yardımcı olur ve size tüm faydaları sağlar.

Ayrıca iyi bir kalsiyum kaynağı olduğundan kemik sağlığı ve kemik yoğunluğu üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir.

5.) Anti-viral Özellikler ve Potasyum

Narda bulunan çeşitli fitokimyasallar, anti-viral özellik kazandırır ve hamilelikte ateş gibi enfeksiyonlardan korunmasını sağlar.

Ek olarak bacaklarda görülen kramplar, hamilelik sırasında oldukça yaygındır. Potasyumca zengin gıdalar tüketmek, krampları önlemeye destek olur. Ayrıca nar içerisindeki potasyum, kaslarınızın ve sinirlerin düzgün çalışmasını sağlar.

6.) Kan Basıncını Dengeler

Aynı şekilde nar içerisindeki fitokimyasal bileşikler sayesinde kan basıncı da dengeli şekilde tutulur.

Hamilelikte (Gebelikte) Nar Suyu İçmenin Faydaları

Gebelikte nar tüketimi ve nar suyu içmek, sağlık yararları söz konusu olduğunda benzer faydalara sahiptir.

1.) Kalori İhtiyacınızı Karşılar

Hamileliğin ikinci ve üçüncü trimester sırasında 2000-2200 günlük kalori alımı istenebilir. Doktorun talimatına göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte nar suyu, bu kalori alımlarınız sırasında kullanılabilir. Ayrıca gün içindeki vücut nemlendirmesini de karşılayacaktır.

2.) Folat (Folik Asit) Alımı

Hamilelik (gebelik) sırasında folat alımı, hem sizin hem de bebeğinizin gelişimi için önemli bir rol oynar. Doktorun takviyelerine ek olarak, doktorunuza danışarak nar suyu içebilirsiniz.

Hamilelikte doğru folik asit alımı, bebeğinizi nöral tüp doğum defekti dahil birçok doğum kusurlarına karşı koruma sağlayacaktır.

3.) K Vitamini Desteği

K vitamin bakımından zengin olan nar suyu, sizin ve gelişmekte olan bebeğinizin kemiklerinin gelişimi için önemlidir. Aynı zamanda hem siz hem de bebek için normal kan pıhtılaşması sürecine yardımcı olur.

Hamilelikte (Gebelikte) Nar Yemenin Zararları - Sakıncaları

Hamilelikte nar yemenin faydalarını öğrendikten sonra zararı var mı konusuna geçelim. Hamilelikte nar yemenin sakıncaları konusunda bilimsel bir kanıt olmamakla birlikte her şeyde olduğu gibi doktora danışmadan ve fazla tüketim yapılmamalıdır.

Hamilelikte nar düşüğe neden olur mu? soruları sorulmaktadır. Fazla nar tüketimi, kasılmalar yapabileceğinden ileri hamileliklerde erken doğuma neden olabilir.

Ayrıca yüksek kaloriye sahip olduğundan doktora danışarak, makul miktarda nar suyu içilmelidir.

Hamilelikte fazla nar tüketimi, bazen kan incelticiler ve tansiyon ilaçları gibi diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu nedenle doktora danışmadan ve miktarı belirlenmeden tüketilmemelidir.

Hamilelikte (gebelikte) nar yemek, nar suyu içmek, faydalı olmakla birlikte ne kadar yenmeli konusunda doktora danışılmalıdır. Gebelikte nar tüketimi yaptıysanız, doktorunuzun neler dediği gibi konularda yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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