Hamilelikte (Gebelikte) Muz Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) muz yenir mi?" Hamilelikte muz yemek, birçok anne adayı tarafından oldukça sevilen ve araştırılan konulardan birisi. Biz de bu yazımızda sizlerle hamilelikte muz yemenin faydaları - zararları üzerine birkaç bilgi paylaşacağız. Dünyaya yeni bir birey getirmek ve bir bebeğe hayat vermek, belki de hayatınız boyunca yaşayabileceğiniz en mükemmel deneyim olabilir. Kadınlar ise doğurganlık gücüne sahip ve bedenlerinde yeni bir yaşamın yaratıldığı mucizelerdir. Bu nedenle kadınlar hamile olduklarının farkına vardıkları andan itibaren kendileri ve bebekleri için iki kat daha dikkatli davranmalı ve doğuma kadar geçecek olan hamilelik sürecinde en iyi şekilde beslenmelidir.

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Hamilelikte muz yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Doğal meyve ve sebzeler anne karnındaki bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyümesine yardımcı olur. Anneler muz konusunda şüpheye düşebilirler. Muzun bebeğiniz için iyi bir meyve olup olmadığını merak etmeniz normal. Muz, hamilelik süresince yararlı mıdır yoksa zararlı mıdır? Cevabı merak ediyorsanız rahatlayın ve yazımızı okumaya devam edin. Tüm sorularınızı yanıtlıyoruz.

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Hamilelikte (Gebelikte) Muz Yenir mi?

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Gebelikte muz yenir mi? konusu hamile anneler tarafından merak edilmektedir. Zengin bir kalsiyum kaynağı olan muz aynı zamanda potasyum ve içeriğindeki birçok önemli besin ile hamilelerin endişe duymadan tüketebileceği lezzetli bir meyvedir. İster hamileliğinizin başında olun isterseniz de son aylarında, endişe etmeden tüketebileceğiniz bu mucizevi meyvenin faydalarını birlikte inceleyelim.

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Ortalama bir muz 170 gramdır ve 131 kaloridir. 100 gram muz içerisinde bulunan besin maddeleri şu şekildedir:

Kısaltmalar: g (gram), mg (miligram)

Kalori: 77 kcal

Karbonhidrat: 17.6 g

Lif: 1.6 g

Protein: 0.6 g

Yağ: 0.3 g

A Vitamini: 38.0 IU

C Vitamini: 9.5 mg

Potasyum: 159.0 mg

Kalsiyum: 4.0 mg

Demir: 0.2 mg

Ayrıca lezzetli ve doyurucu olması ile de bilinen muz, lif açısından iyi bir kaynaktır. Hamilelikte muz yiyenler, tüketiminin kolay olması açısından ve çantada bile rahatça taşınarak gün içerisinde istenildiği yerde yenebildiği için hamilelerin vazgeçilmez meyvesidir.

Hamilelikte (Gebelikte) Muz Yemenin Faydaları

Gebelikte muz aşermek, birçok anne adayının yaşadığı durumlardan biridir. Gelin beraber muzun hamilelikte faydaları nelermiş inceleyelim.

1.) Folik Asit Açısından Oldukça Zengin

Folik asit anne karnındaki bebeğin sinir, beyin ve omurilik gelişimi için oldukça gereklidir. Hatta doğum planlaması yapan pek çok anne adayı hamilelikten önceki dönemde de doktor kontrolünde folik asit alır.

Hamilelikte folik asit eksikliği prematüre doğumlara ya da engelli bebek doğumlarına sebebiyet verebilir.

prematüre doğumlara ya da engelli bebek doğumlarına sebebiyet verebilir. Muz , gelişmekte olan bebeğiniz için vücudunuzdan kolayca emilebilen folik asit içerir.

2.) Anemi Riskini Azaltır

Hamilelikte ya da doğum sonrası yaygın bir rahatsızlık olan anemi, doğum sırasında ya da doğum sonrası çeşitli komplikasyonlara neden olabilir.

Anemi, demir desteği ve demir bakımından zengin meyve ve sebzelerin tüketilmesi ile aşılabilir.

Muz, her kadının düzenli olarak tüketmesi gereken demir kaynaklarından biridir. Gebelikte muz tüketmek, vücudunuzun yeterli hemoglobini üretmesini sağlar. Ayrıca anemi belirtilerini azaltarak ortadan kaldırabilir, vücudunuzdaki demir depolarını doldurabilirsiniz.

3.) Kabızlığı Önler

Özellikle hamilelik kabızlık ya da hamilelikte ishal konuları, birçok anne adayının ortak sorunlarından bazılarıdır. Üstelik bunun için ilaç takviyesi almak zorunda da kalabilirler, bu nedenle hamilelikte muz tüketmek kabızı önler.

İlaç takviyelerine gerek duymaksızın kabızlığı doğal yoldan engellemek ve şişkinliği önlemek için muz tüketmelisiniz.

Lif içeriği bakımından zengin olan muz bağırsak hareketlerini düzenleyerek, dışkılamayı kolaylaştırır.

4.) Kalsiyum Deposu

Çocuklarda ve yetişkinlerde kalsiyumun kemik ve iskelet sistemi gelişimi için gerekli olduğu bilinir.

Muz denilen bu mucizevi meyve, zengin bir kalsiyum kaynağıdır.

denilen bu mucizevi meyve, zengin bir kalsiyum kaynağıdır. Bu nedenle, büyüyen çocuğunuzun sağlıklı kemik gelişimi için bir zorunluluktur. Bebeğiniz için hamilelik döneminde düzenli olarak muz tüketmelisiniz.

5.) Kan Hücrelerinin Çoğalmasını Sağlar

Hamilelikte muz yemek, iyi bir B6 vitamini kaynağıdır. Ayrıca RBC'lerin, yani vücudunuzdaki kırmızı kan hücrelerinin çoğalmasını da sağlar.

6.) Antioksidan Bakımından Zengindir

Bu muhteşem meyvede C vitamini de bulunur. C vitamini, yaşlanma süreciyle savaşan iyi bir antioksidandır. Buna ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendirir ve bu nedenle bebeğiniz için mükemmeldir.

7.) Mide Bulantısını Azaltır

Hamilelikte mide bulantısına muz iyi gelir mi? konusu da merak edilmektedir. Sabah bulantılarınız mı oluyor? Hamile kadınların çoğunun başına gelir.

Hamileliğin ilk üç ayında görülen bulantıların engellenmesi için muz tüketilmelidir.

Hamileliğin erken aşamalarında (ilk haftalar) muzun düzenli olarak tüketilmesi durumunda, bu süre zarfında çok sayıda kadının yaşadığı sabah bulantısı veya mide bulantısının azaldığı görülmüştür.

8.) Kan Basıncını Sabitler

Kan basıncı dalgalanması, hamile kadınlarda bir başka endişe konusudur. Sağlıklı beslenme ile ilgili olarak kan basıncını korumak, gereksiz gerginliği ve endişeyi engellemenin en iyi yoludur.

Muz zengin bir potasyum kaynağı olduğundan, hamilelik süresince anne adayının kan basıncını korumaya yardımcı olur.

Ayrıca potasyum gebelik sırasında kas krampları ve bacak ağrılarını azaltmaya yardımcı olur.

9.) Enerji Arttırır

Anında enerjinizi yükseltmek istiyorsanız, muz bunun için biçilmiş kaftan. Bir adet muz ve bir bardak süt ile yapamayacağınız hiçbir şey yok!

Bir muz, 3 doğal şekeri içerir. Tüm yaş grupları için bir enerji kaynağı olarak görev yapan glikoz, fruktoz ve sükroz.

Bu nedenle, hamile kadınların günlük enerji ihtiyaçlarını karşılamak için muz tüketmeleri son derece önemlidir.

10.) Kan Şekeri ve Kolesterol Seviyesini Korur

Hamilelik sırasında doğru kan şekeri ve kolesterol seviyelerini korumak çok önemlidir.

Hamilelik diyabetiniz varsa bu özellikle önemlidir.

Hamileliğiniz sırasında düzenli olarak tüketirseniz, muz bu problemden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

11.) Doğal Stres Önleyici

Pek çok insan bu meyvenin doğal bir stres azaltıcı olduğunu biliyor. Meyve sepetinizde duran bir muz ile tüm stresinizden arınabilirsiniz. Ne duruyorsunuz, deneyin!

12.) Emziren Anneler İçin İdeal Besin

Anne sütü, birçok hastalığa karşı savaşan antikorlardan zengindir ve bebeğiniz bu gücü sizden alır. Anne sütünün diğer besinler bakımından da zengin olması için iyi beslenmelisiniz. Muz, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde sütünüzün kalitesini arttırarak bebeğinize katlı sağlar.

Hamilelikte (Gebelikte) Çok Muz Yemenin Zararları

Hamilelikte (gebelikte) muz tüketmek, çeşitli faydalara sahip olduğu için hem anne hem de bebek için güvenlidir. Ancak miktarı abartmadan tüketilmelidir. Hamilelikte çok muz yemek, her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi bir takım yan etkiler doğurabilir.

Gebelik diyabeti olan kadınlar, şeker seviyelerini hızla artırabileceğinden çok fazla muz tüketmemelidir. Gebelik diyabetiniz veya alerji durumunuz varsa, muz yeme konusunda doktorunuza danışmanız en iyisidir.

Hamilelikte Muz ile Yapılabilecek En Kolay Tarifler

Taze ve temiz muz tüketmek en iyisidir. Özellikle kimyasal ve böcek ilaçlarının komplikasyonlardan korunmak için organik muzları tercih etmeye çalışın. Günlerce kenarda durmuş muzları yemekten kaçının. Hamilelikte muz ile yapabileceğiniz bazı tarifleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.

1.) Muzlu Süt

Bir bardak süt ve 1 adet muzu blender yardımı ile karıştırarak kendi muzlu sütünüzü yaratın!

2.) Muzlu Krema

Fındık ezmesi gibi ekmeğinize sürerek rahatça yiyebileceğiniz muzlu bir tarifimiz var.

Malzemeler: 1 adet muz, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı çekilmiş ceviz - fındık ya da badem

Muzunuzu çatal yardımı ile ezin ve içerisine bal ve çekilmiş cevizinizi ekleyerek krema haline getirin. Dilediğiniz zaman ister kaşıkla isterseniz de ekmeğinize sürerek yiyebilirsiniz.

3.) Muzlu Smoothie

Mükemmel atıştırma ve kahvaltılık bir içecek olarak muzlu smoothie hazırlayabilirsiniz. Tek ihtiyacınız bir blender ve içerisine muzun yanı sıra biraz bal, ceviz, fındık ilave edebilirsiniz.

Hamilelikte Günde Kaç Muz Yemeli?

Avrupalı ​​araştırmacılar, günde iki - üç muz tüketmenin hamilelik süresince potasyum seviyesini koruduğunu, beyin ve felçlerdeki kan pıhtılaşma riskini azalttığı söylüyor.

Hamilelikte (gebelikte) muz yemek, faydaları bakımında gerekmekle birlikte ne kadar yenmeli konusunda doktora danışılmalıdır. Gebelikte muz tüketimi yaptıysanız, doktorunuzun neler dediği, tadının nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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