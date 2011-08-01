Hamileler Mango Yiyebilir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) mango yenir mi?" Hamilelik dönemi anne ve bebek için beslenme konusunda oldukça dikkat edilen bir dönemdir. Özel bir dönem olduğu için hamileler tarafından nelerin yenilip yenilmeyeceği konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Akla takılan konulardan biri de "hamileler mango yiyebilir mi?" sorusudur. Hamilelikte mango faydaları ve yan etkileri konusunda sizler için hazırladığımız yazımızı okumaya devam edin.

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Hamilelikte mango yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mango Yenir mi?

Hamile iseniz mango yemenize belirli miktarlarda izin verilir ve daha da önemlisi sizin için iyidir. A - B6 ve C vitaminleri, folik asit, demir ve potasyum bakımından zengin olan mango, gebe kadınlar için gerekli tüm besin maddelerini yüksek miktarda içermektedir. Ayrıca beta-karoten de dahil olmak üzere antioksidan bakımından zengindirler ve hamilelikte görülebilen kabızlık sorununu gidermek için bol miktarda prebiyotik lif içermektedir. Ayrıca sodyum içermedikleri için mineralleri harika bir harman haline getirir.

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Yaz meyvesi olan mango hakkında gebelik döneminde yenmemesi gerektiğini söyleyen kişiler olabilir. Bunun nedeni de mangoların vücut ısısını arttırdığını ve bebek için risk oluşturabileceği düşüncelerindendir. Bu konuda bilimsel bir kanıt olmasa da, aşağıdaki bazı nedenlerden ötürü gebelikte mango tüketimi sınırlı olarak yenebilir. Bunun dışında mango oldukça faydalı bir meyvedir.

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100 gram mango içerisinde; 60 Kcal kalori, 0,8 gram protein, 0,4 gram yağ, %21 A - %60 C - %5 B6 vitamini, 1,6 gram demir ve 14 gram şeker bulunmaktadır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mango Yemek Zararlı mı?

Hamilelikte mango yemek, içerdiği besin maddeleri ile yararlı olmasının yanı sıra bazı yan etkilere de neden olabilir. Böyle durumlarda mango bırakılmalıdır. Ayrıca öncelikle mangonun ne kadar sıklıkla tüketilebileceği konusunda doktorunuza danışmayı unutmamalısınız.

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Mangolar yüksek kalori içerir. Karbonhidrat bakımından zengin bir meyve olan mangolar, gebelik süresince zaten artmış kilonuza istenmeyen kilolar katabilir.

Hormon yüklenmiş mangolar zararlı olabilir. Yapay olarak kimyasallar kullanılarak olgunlaştırılan mangoları tüketmemeye özen gösterin. Bu tarz mangolar besin yararlarını kaybederler ve mide rahatsızlığı, baş dönmesi, baş ağrıları, uyku hali, ruh hali değişiklikleri, ağız ülseri (aft) gibi problemlere neden olabilir.

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Mango alerjisi görülebilir. Mangonun içerdiği maddelere karşı bir alerjiniz varsa deriyle temas ettiğinde ya da tüketildiğinde alerjik reaksiyonlar görülebilir. Böyle durumda tekrar yenmemelidir.

Yüksek şeker içeriği vardır. Tatlı, olgunlaşmış mangolar fazla miktarlarda tüketildiğinde şekeri dengesiz hale getirebilir. Bu nedenle diyabetiniz varsa mangodan kaçınmak doğru bir seçimdir. Ek olarak, gebelik diyabetinin gelişme riskini önlemek için de tüketimi kısıtlanmalıdır. Gebelik diyabeti birçok hamile kadın arasında yaygın olduğundan belirli yiyecekleri engelleyerek, bu sorunun ortaya çıkma olasılığını azaltabilirsiniz. Ayrıca yüksek tansiyonlu kadınlar bu tatlı meyveyi tüketirken dikkat etmelidir.

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İshal yapabilir. Hamileyken mango tüketimi fazla olursa ishal yapabilir ve dehidrasyona (sıvı kaybı) neden olabilir. Dehidrasyon, gebelik boyunca önemli bir konudur.

Hamilelikte (Gebelikte) Mango Yemenin Faydaları

Hamilelikte mango yemek konusunda doktorunuza danıştıktan sonra gerekli miktarlarda yemenizde bir problem yoktur. Hatta daha çok faydası mevcuttur.

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1.) Bağışıklığı Arttırır

Mangolarda yer alan yüksek antioksidan içeriği bağışıklığın arttırılmasına yardımcı olur. Bu da, hamile bir kadının enfeksiyonlara karşı kendini güvenli tutması için oldukça önemlidir.

2.) Cilt için Faydalı

Mangoların cilde parlaklık kazandıran ve yaşlanma karşıtı etkileri olan bol miktarda C ve E vitamini vardır.

3.) Gebelik Anemisine Karşı

Demir bakımından zengin olan mangolar, gebelik sırasında çok yaygın bir problem olan gebelik anemisi ile mücadelede de yardımcı olur.

4.) Yüksek Mineral İçeriği

Potasyum, magnezyum ve fosfor gibi çeşitli minerallerin zengin birer kaynağı olan mango, organların daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Potasyum vücuttaki sıvıları ve elektrolitleri dengelemek açısından oldukça güvenilirdir. Çok fazla vücut sıvısı bacaklarda şişme yapabilir ve mango tüketimi de bundan korur.

5.) Kabızlıkla Savaşır

Mangolar, sindirim sürecine yardımcı olur. Zengin lif içeriği aynı zamanda, gebelik kabızlığına karşı iyi gelir ve salınım hareketlerini sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

6.) Enerji Sağlar

Karbonhidrat bakımından zengin olan mango, yorgunluğu önlemede de mükemmeldir.

7.) Yüksek Beta-Karoten

Birkaç dilim mango yiyerek vücuttaki toksinleri dışarı atıp, sisteminizi temiz tutabilirsiniz. Ayrıca bakteriler ile savaşır.

8.) Akne Tedavisi

Mangolar, cilt dokusunu iyileştirmede yardımcı olur ve ayrıca sivilce ile mücadele etmek için harici olarak kullanılabilir.

9.) Beyin Sağlığına İyi Gelir

Mango içerisinde bulunan B6 vitamini, sinir fonksiyonlarını iyileştirir.

10.) Bebeğin Sağlıklı Gelişimi

Gebelikte mango tüketimi, büyüyen bebeğe de faydalıdır. Pek çok vitamin ve mineralden zengin olan mangolar, gebelik sırasında tüketildiğinde bebeğin beslenme gereksinimlerini karşılar ve sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Gözleri ve sinir sistemini sağlıklı tutar.

11.) Tatlı İsteğini Karşılar

Mangolar, diğer meyvelerle karşılaştırıldığında fazla miktarda şekerden oluşur. Bir kase dondurma, hamur işleri, pasta ya da büyük bir kek yemek yerine, birkaç dilim mango ile tatlı ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Mangolardaki şekerler doğaldır. Bu, sentetik şekerlerle ve koruyucularla yüksek olan diğer tatlıların isteklerine yenik düşmektense tüketim için daha iyidir.

12.) Kilo Almaya Yardımcı

Yeterli kilo alamamaktan mı şikayetçisiniz? Düzenli mango tüketimi, kilo alımınızı sağlar.

Hamilelikte Mango Alırken Nelere Dikkat Edilir?

Mango alırken kimyasal ilaçlarla olgunlaştırılmış olanları seçmediğinizden emin olun. Mevsiminde almaya özen gösterin. Diğer zamanlarda hormon kullanılma ihtimali daha yüksektir.

Ayrıca yapay olarak olgunlaştırılmış mangoları anlamak için şunlara dikkat edebilirsiniz. Olgun gibi görünüp kesildiğinde sert ve olmamış hâl, genellikle tatsız, sarımsak kokulu, siyahımsı veya gri tonlu olabilir. Ek olarak, mangoyu tüketmeden önce iyice yıkayıp, dışını soyduğunuzdan emin olun. Dışardayken sokakta kesilip, satılan mangolardan uzak durun.

Genel olarak mangolar, hamile kadınlar için güvenlidir. Olgunlaşmamış mangolar, doğal olarak sabah bulantılarını uzak tutmanıza yardımcı olurken, olgunlaşmış mangolar ise tüm doğal faydaları içerir.

Hamilelikte (gebelikte) mango yemek, faydaları göz önüne alındığında büyük ölçüde önemli ve güvenlidir. Yukarıda da söylediğimiz gibi öncelikle bu konuda doktorunuza danışmayı unutmayın. Gebelikte mango yiyenler arasındaysanız ve bu konuda farklı görüşleriniz varsa, bize yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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