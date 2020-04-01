Hamilelikte Havuç Suyu İçenler - Havuç Suyu Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) havuç suyu içilir mi?" Hamilelikte havuç suyu içenler ya da içmeyi düşünenler gebelik sırasında bunun güvenli olup olmadığını merak ederler. Çünkü hamilelik (gebelik) süreci, hem kendinizin hem de doğmamış bebeğinizin sağlığı için yediklerinize daha bir dikkat etmeniz gereken özel bir dönemdir. Bunun için de hamilelikte beslenme için hazırlanan diyetinize yeni bir şey eklemeyi düşünüyorsanız, öncelikle doktorunuza danışın ve onun talimatlarına göre hareket edin.

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Hamilelikte havuç suyu içmek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Havuç Suyu İçmek

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Havuçlar, diğer sebzeler arasında, içerdiği çok sayıda vitaminler - elementler - asitler vb. yönünden dikkat çekici bir şekilde öne çıkmaktadır. Hamileliğin yorgunluğunu gidermek için istediğiniz meyvelerle ya da havuç suyu ile kendinize enerji verebilirsiniz. Meyvelerin ve sebzelerin faydalarından yararlanmak için en önemli nokta, vücuda doğru miktarda ve aşırıya kaçmadan vermektir.

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Hamilelikte amniyon sıvısı azalması ve hamilelikte amniyon sıvısı nasıl arttırılır? birçok kadın tarafından merak edilen konulardandır. Hamilelikte havuç suyu İbrahim Saraçoğlu tarafından oldukça tavsiye edilmektedir.

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Reflü ve yemek borusu yanmalarına karşı iyi gelen havuç suyu çok faydalıdır. Gebelikte havuç suyu amniyon sıvısını arttırır mı? sorusuna karşılık, evet arttırır denmektedir. İbrahim Saraçoğlu'nun belirtmesine göre gebelikte amniyon sıvısı neden azalır konusu araştırılması oldukça uzun sürer ve doktorlar takibe almayı düşünürler. Bu da vakit geçmesine neden olmaktadır.

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Ancak İbrahim Saraçoğlu'na göre günlük olarak 1 sabah 1 akşam olmak üzere 200-250 ml. taze sıkılmış havuç suyu tüketilirse, 4. ya da 5. gün doktorunuza gidip iyi durumda olduğunuzu görebilirsiniz. Üstelik doktorunuz ne yaptığınızı da soracaktır, demektedir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Havuç Suyunun Faydaları

Havuç, karaciğerinizi temizlemeye yardımcı olur.

Gebelik sırasında bağışıklık sistemi, fetüsün büyümesini desteklemek için daha çok çalıştığından zayıf hale gelir. Hamilelikte havuç suyu da bağışıklığınızı artırmaya yardımcı olur.

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Hamilelik süreci, enfeksiyonlara karşı güvenli olmanız gereken bir zamandır. Düzenli havuç alımı bronşit gibi hastalıklardan uzak tutar.

Havuçlar, enfeksiyonlara karşı savaşarak hücre zarlarını sağlıklı tutmaya yardımcı olur.

Doğmamış bebeğinizin cildini ve kaslarını iyileştirmeye yardımcı olur.

Hamilelikte yüksek kan şekeri bebeğinizin sağlığı için zararlı olabilir. Havuç, kan şekeri düzeylerini dengelemeye ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur.

Havuç suyunun bebeğe faydaları konusunda kalsiyum açısından da zengin olan havuç, bebeğinizin kemik ve dişleri için gelişimine yardımcı olur.

Havuç, hamilelikte yüksek miktarda ihtiyacınız olan C ve A vitamininin yanında lif açısından da zengindir.

Havuç suları, antioksidan görevi gören ve sizi serbest radikallere karşı koruyan beta karoten bakımından zengindir.

Havuç suyunda bulunan A vitamini, enfeksiyonlara karşı savaşmanın yanı sıra anne sütünün kalitesini de artırır. Bu nedenle emziren anneler, doktorlarına danışarak beslenmesi içerisine havuç ekleyebilir.

Havuç suyunda bulunan ve vücudun düzgün çalışmasını sağlayan fitokimyasallar, hamilelik beslenmesine eklenecek vitaminler olarak kabul edilir.

Hamilelikte havuç suyunun faydaları arasında gebeliğin son birkaç ayında içmenin bebekte sarılık riskini azalttığı da yer almaktadır.

Hamilelikte (Gebelikte) Havuç Suyunun Zararları

Taze sıkılmış havuç suyu faydalı olsa da, aşırı tüketimde her besinde olduğu gibi gebelikte bazı yan etkiler gösterebilir. Bu yüzden dikkatli olmaya özen gösterin.

A vitamini bakımından zengin olan havucun fazla tüketimi fetal büyümeye engel olur.

Havuçlar, vücudunuzda sadece ihtiyaç olduğunda dönüştürülen karoten içerir. Vücudunuz karotenin A vitaminine dönüşümünü sağladığından fazla havuç yemeyle birlikte görülen beta karotenoidlerin aşırı alımı, cildin sarardığı karotenemiye yol açar.

Beta karoten fazlalığı kansere neden olabilir.

Hamilelikte havuç suyu içenler içerisinde bulunmadan önce doktorunuzla konuşunuz. Hamileliğiniz için güvenli olup olmadığını karar verebilecek doğru kişi doktorunuzdur. Hamilelikte (gebelikte) havuç suyu içmek konusunda siz neler deneyimlediniz? Gebelikte havuç suyunun faydaları ya da zararları hakkında yaşadıklarınızı bizimle aşağıdaki yorum alanından paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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