Havuç Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nedir?

Sağlık için oldukça faydalı olan ve sıklıkla kullanılan havucun bazı insanlarda alerji belirtileri gösterdiğini biliyor muydunuz? Avrupa nüfusunun neredeyse %25'i havuç alerjisi sorununu çekiyor. Alerjenler genellikle hafif olarak ağız bölgesini hedef aldığından Oral Alerji Sendromu ya da "OAS" olarak da bilinir. Biz de bu yazımızda havuç alerjisi belirtileri hakkında ve tedavisi konusunda neler yapılır onlardan bahsedeceğiz.

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Huş ağacı polenine karşı bir alerjiniz varsa elma, armut, kereviz, domates ve havuca da büyük ihtimalle alerjiniz olabilir. Bu nedenle polene alerjisi olanlar, bu gıdaları yediklerinde ağızlarında alerjik reaksiyonlar görülebilir. Ancak çiğ havuç alerji yapabilirken, pişirilirse alerji yapmayabilir. Çünkü pişirme olayı havuçtaki alerjik proteinleri yok edecektir.

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Bunların yanı sıra çocuklarda ve bebeklerde havuç alerjisi karşısında birtakım önlemler de alınmalıdır. Bunların belirtileri ve alınması gereken önlem ve tedavi ipuçlarını da yazımızda inceledik.

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Havuç Alerjisi Belirtileri (Semptomları)

Havuç alerjisi semptomları genellikle yemek yedikten birkaç dakika sonra gerçekleşir. Pişirilmeden çiğ olursa yediği zaman alerjisi olanların etkilenmesi daha yüksektir. Havucun alerjik reaksiyonları, hafiften ciddiye doğru değişebilir. Herhangi bir alerjide olduğu gibi havuç için de alerji belirtileri gösteriyorsanız doktora danışmanızı öneririz.

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Hafif havuç alerjisi belirtileri;

Kaşıntılı ağız

Dudak, ağız, dil veya boğazda şişme

Kaşıntılı kulaklar

Boğaz kaşıntısı

Bu belirtiler tipik olarak bir parça çiğ havuç ağızda olduğunda ortaya çıkar ve havuç çıkarıldığında veya yutulduğunda geçer. Bu nedenle dikkat etme ve uzak durma dışında genellikle tedaviye veya ilaca gereksinim duymazlar.

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Daha şiddetli havuç alerjisi belirtileri;

Cilt altında şişme

Ürtiker (kurdeşen)

Solunum zorluğu

Baş dönmesi

Boğaz veya göğüste sıkışma

Yutma zorluğu

Boğaz ağrısı veya ses kısıklığı

Öksürük

Burun akması

Kusma

Kabızlık

Egzama

Kıramplar

Hapşırma

Burun tıkanıklığı

Tahriş edici, kaşıntılı gözler

Bu semptomlarda bir antihistaminik ilaç tedavisi uygulanabilir.

Ayrıca şiddetli ve tehlikeli belirtilerinden biri de anafilaksi yani aşırı duyarlılıktır. Nadiren görülse de bu durum, kan basıncının düşük olduğu, solunum güçlüğünün başladığı ve bilinçsiz hissedilen aşırı bir durumdur. Bu durum, bir kişinin komaya girmesine hatta ölümüne neden olabilir.

Bu semptomlar, alerjene maruz kalındığı zaman birkaç dakika içinde hızlı bir şekilde görülür ve derhal tıbbi yardım alınması gereklidir.

Bebeklerde Havuç Alerjisi Belirtileri

Bir bebeğin sahip olduğu bağışıklık sistemi, zararlı olmayan bir maddeyi zararlı olarak tespit ettiğinde alerjik bir reaksiyon oluşur. Bağışıklık sistemi, bebeği daha fazla maruz kalmaktan korumak için antikor üretir. Bununla birlikte sık maruz kalma durumlarında ise üretilen antikorlar, alerjene karşı alerjik reaksiyonlara sebep olur.

Bu nedenle "havuç bebeklerde alerji yapar mı?" gibi sorulara karşı evet yapabilir, diyebiliriz. Böyle durumlarda da bebeklerde havuç alerjisi belirtileri şunlardır;

Mide bulantısı, kusma

Her yemekten sonra aşırı gaz

Kabızlık

Hırıltı

Sulu ve kırmızı gözler

Burun akıntısı

Yüz, dudak ve dilde şişme

Boğazda tıkanıklık

Kurdeşen

Bunlarla birlikte bir bebeğe 7 aylık olduktan sonra sadece pişmiş havuç vermek ve 10 aylık olmasıyla birlikte de çiğ havuç vermek önerilir. Çocuğunuzun diyetine havuç sunmadan önce aile doktorunuza danışın. Alerji ve sindirim bozukluğu arasında ayrım yapabilmek de önemlidir. Çünkü bazı çocuklarda alerjik durum olabileceği gibi bazılarında da bazı yiyecekleri tolere edemediği için sindirim bozuklukları olabilir.

Bunlar da alerji uzmanı bir doktor tarafından çeşitli testler ile alerji olup olmadığı veya sindirim bozukluğu mu diye kontrol edilebilir. Ayrıca size güvenli yemek yemenin yanı sıra gelecekteki reaksiyonları nasıl yöneteceğiniz konusunda da yol gösterebilir.

Risk Faktörleri ve Çapraz Reaktivite Gıdalar

Oral alerji sendromu çeken insanlarda genellikle mevsimsel alerjiler veya saman nezlesi vardır. Astımlı veya egzaması olanların oral alerji sendromuna yakalanma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca bunlar arasında güçlü bir genetik bileşen vardır. Bu nedenle ebeveynlerinizde bu koşullardan herhangi biri varsa sizde de olma ihtimali yüksektir.

Havuç için alerjiniz varsa diğer bazı yiyecek ve bitkilere karşı da alerjiniz olabilir. Buna çapraz reaktivite denir. Örneğin yukarılarda da bahsettiğimiz gibi havuç alerjisi olanlar huş ağacı polenine karşı da alerjiktir. Diğer sebzelere ve otlara karşı alerjiniz olabilir. Bunlar arasında şunlar bulunur;

Yaban havucu

Maydanoz

Anason

Frenk maydanozu

Rezene

Kereviz

Dereotu

Kimyon

Kişniş

Havuç Alerjisi Tedavisi ve Alınabilecek Önlemler

Havuç için alerjik bir reaksiyon görürseniz, reaksiyon gerçekleşirken veya kısa bir süre sonra doktora danışmanız iyi olabilir. Ancak gitmezseniz ve alerji belirtileri devam ederse veya daha da kötüleşirse derhal doktora gitmelisiniz.

Bir havuç alerjisi ile baş etmek için en iyi strateji çiğ havuçtan kaçınmaktır. Hatta bazı kişilerde pişirilirken buharından da dokunabildiği için bundan da kaçınılmalıdır. Çocuğunuzda varsa bakıcı veya öğretmenlerini bu konuda bilgilendirebilirsiniz. Ek olarak başka ürünler alırken etiketlerini iyi okumalı ve havuç içermediklerine dikkat edilmelidir.

Havuç yedikten sonra kaşıntılı dudaklar gibi hafif belirtiler gösteriyorsanız, hem yememeye dikkat edeceksiniz hem de doktor tavsiyesiyle antihistaminik ilaç kullanabilirsiniz. Ancak hırıltılı solumalar ya da nefes darlığı oluyorsa derhal tıbbi yardım almalısınız.

Diğer gıda alerjileri olup olmadığını görmek için test yapmanız tavsiye edilebilir.

Şiddetli durumlar gösteriliyorsa doktorunuz bir epinefrin (adrenalin) otoenjektör cihazı reçete edebilir. Bu cihaz anafilaksi gibi ciddi durumlarda hayatınızı kurtarabilir, ayrıca tıbbi yardım almak için zaman kazandırabilir.

Havuç alerjisi belirtileri konusunda bilgi edindikten sonra kendinizden ya da çocuğunuzdan şüpheleniyorsanız doktora gitmenizi öneririz. Ayrıca diğer önlemleri almayı da unutmayın. Bu konuda görüşlerinizi bize aşağıdaki yorum alanından gönderebilirsiniz.