Bebeklerde Havuç Alerjisi Belirtileri Nelerdir? Tedavisi Nedir?

Havuç alerjisi belirtileri yanı sıra çocuklarda ve bebeklerde havuç alerjisi konusunda birtakım önlemler alınmalıdır. Genelde gıda alerjisi düşünüldüğünde daha çok süt ve yumurta gibi çok bilinenler aklımıza gelebilir. Ancak bebeklerde alerji yapabilecek az bilinen yiyecekler de vardır. Bunlardan biri de havuç. Havuç, bebekler tarafından tatmaya başlanılan ilk sebzelerden biridir. Ancak havuçlar bebeğiniz için ne kadar güvenli? Havuç alerjisi nedir? Havuç alerjisi bebeklerde tehlikeli mi? Alınması gereken önlem ve tedaviler nedir? Bütün bu sorunların cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

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Bebeklerin yanı sıra genel olarak havuç alerjisi hakkında bilgi almak için hazırladığımız diğer içeriğimizi aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

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Havuçlar Bebeğiniz için Ne Kadar Güvenli?

Soya, süt, yumurta, yer fıstığı gibi en yaygın gıda alerjenlerinin yanında havuç, nispeten daha nadirdir. Ayrıca havuç alerjisinin başlıca nedenlerinden birinin genetik olduğunu da belirtelim. Yani siz ya da eşinizde varsa, bebeğinizde de olma olasılığı yüksek olacaktır.

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Bebeklerde havuç alerjisi nasıl anlaşılır? derseniz, belirtilerine geçmeden havuç alerjisi geliştiren bir bebek maydanoz, kişniş, kereviz, rezene, dereotu ve anasona ya da başka bir deyişle bütün havuç ailesine de kötü tepki verecektir.

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Bir başka ilginç gerçek de havuç alerjisi ile polen alerjisi bağlantısıdır. Polene karşı bir alerjiniz varsa elma, armut, kereviz, domates ve havuca da büyük ihtimalle alerjiniz olabilir. Ya da tam tersi olabilir.

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Bu nedenle, bebeğinizin beslenmesine havuç eklemeden önce aile doktorunuza danışın. Özellikle pişmiş havucun 7 aylıktan sonra çiğ havucun ise 10 aylıktan sonra verilmesi önerilir.

Bebeklerde Havuç Alerjisi Belirtileri Nelerdir?

"Havuç bebeklerde alerji yapar mı?" gibi sorulara karşı evet yapabilir, denebilir. Havuç alerjisi semptomları genellikle yemek yendikten birkaç dakika sonra oluşabildiği gibi pişirilmemiş şekilde çiğ tüketilirse alerjisi olanların reaksiyon göstermesi daha yüksektir.

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Alerjenler genellikle hafif olarak ağız bölgesini hedef aldığından Oral Alerji Sendromu ya da "OAS" olarak da bilinir.

Bebeğinizde herhangi bir alerjik reaksiyon gösterdiği takdirde doktorunuza danışmayı unutmayınız.

Çoğu bebek, ilk kez yediği bir gıdaya karşı tepki göstermez. Özellikle alerjisi olsa bile hiçbir belirti göstermeyebilir. Bağışıklık sistemi, belirli yiyecekleri tanımlar ve antikor oluşturur. İkinci kez yendiğinde de vücut, alerji belirtilerine karşı savaşmaya başlar ve alerjik bir reaksiyon oluşur.

Genel belirtilerde olduğu gibi bebeklerde havuç alerjisi belirtileri de hafiften ciddiye doğru ilerleyebilir.

1.) Kaşıntılı, Sulu ve Kırmızı Gözler

Eğer bebeğiniz havuç alerjisine sahipse, ona sulu, kaşıntılı ve kırmızı gözler ile tepki verebilir. Bu semptomlar rahatsız edici olsa da tehlikeli değildir.

2.) Şişmiş Dudaklar, Yüz ve Dil

Bazı belirtilerde de bebeklerde havuç alerjisi şişmiş yüz ya da dudaklar geliştirebilir. Bazen daha tehlikeli olabilecek şekilde boğaz şişikliği oluşabilir ve bu durum solunum güçlüklerine neden olur.

3.) Kurdeşen

Havuç alerjisinin bebeklerde en çok karşılaşılan belirtisi kurdeşendir. Havuç alerjisi olan çoğu çocuk kurdeşen geliştirip, kaşıntı hissedebilir.

4.) Akıntılı Burun

Bebeklerde havuç alerjisi belirtileri içerisinde bir başka yaygın görülen durum da burun akıntısıdır.

5.) Diş Eti İltihabı

Birçok bebekte de havuç püresi tüketimiyle birlikte diş eti iltihabı oluşumu veya diş eti şişmesi gelişebilir.

6.) Sindirim Sorunları

Havuç alerjisi bazı çocuklarda da şişkinlik, mide bulantısı, kusma, ishal veya aşırı gaz gibi mide rahatsızlıkları olarak kendini gösterebilir.

7.) Anafilaksi (Aşırı Duyarlılık)

Şiddetli ve tehlikeli belirtilerden biri de anafilaksidir. Nadir görülmekle birlikte bazı aşırı durumlarda, bir bebek havuç tükettikten sonra kan basıncı düşebilir, solunum güçlüğü ile bilinçsizlik başlayabilir ve şoka girebilir.

Bu semptomlar, havuca maruz kalındığı zaman birkaç dakika içinde görülür ve derhal tıbbi yardım alınması gereklidir.

Bebeklerde Havuç Alerjisi Tedavisi

Çoğu bebek ve çocuk, bağışıklık sistemleri geliştikten sonra bu alerjileri aşar. Belirtiler görüldüğü takdirde doktorunuza başvurun ve onun talimatlarını uygulayın. Asla bebeğinize reçetesiz ilaç vermeyin.

Ancak hoş olmayan bu belirtileri önlemek istiyorsanız, bebeğinizi çiğ havuçtan uzak tutun.

Havuç tüketiminden sonra kaşıntı gibi düşük belirtiler görünürse, yememenin yanı sıra doktora danışarak antihistaminik ilaç kullanabilirsiniz. Ancak hırıltılı solumalar ya da nefes darlığı oluyorsa derhal hastaneye gitmelisiniz.

Havuç alerjisi dışında başka gıdalara karşı alerjik bir durum olup olmadığını öğrenmek için test yapmanız tavsiye edilebilir.

Anafilaksi gbi şiddetli durumlara görülüyorsa doktor bir epinefrin (adrenalin) otoenjektör cihazı reçete ile yazabilir. Bu cihaz, şiddetli durumlarda hayat kurtarıcı olmakla birlikte tıbbi yardım için zaman kazandırabilir.

Bebeklerde Havuç Alerjisi - Alınabilecek Önlemler

Bebeğiniz için evde yemek yapıyorsanız, dikkatli olmalısınız. Havucun doğru pişirilmesi önemlidir. Havuçlar kullanmadan önce iyi yıkanmalı, soyulmalı ve pişirmeden önce doğranıp püre haline getirilmeli ve kaynar suya atılmalıdır.

Özellikle ev yapımı havuç püresi saklanmamalı, hemen kullanılmalı. Depolama önlenemezse de dondurulmalıdır. Bunları yapmakla birlikte tabii havuç alerjisi belirtileri görülüyorsa, bebeğinizi havuçtan uzak tutmak daha önemlidir.

Bebeklerde havuç alerjisi belirtileri konusunda bilgi edindikten sonra çocuğunuzdan şüpheleniyorsanız doktora gitmenizi öneririz. Ayrıca diğer önlemleri almayı da unutmayın. Fazla endişe yapmamanızı da tavsiye ederiz. Önceden belirttiğimiz gibi bebeklerde havuçlara karşı alerji normal olarak hafiftir ve zamanla da ortadan kalkar. O zamana kadar diğer sağlıklı sebzeleri deneyin. Bu konuda görüşlerinizi bize aşağıdaki yorum alanından gönderebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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