3-4 Yaş Çocuklarla Evde Oynanacak 10 Oyun

3-4 yaş çocuklarla evde oynanacak oyunlar ile çocuklarınız ile eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Evinizde bir Tazmanya Canavarı olduğunu mu düşünüyorsunuz? İnanın bu sadece sizin başınıza gelen bir olay değil. Bebekler özellikle yürüme çağına geldiklerinde bitmek tükenmek bilmeyen bir enerji ile dolup taşarlar. Bu da sizlerde "Acaba çocuğum hiperaktif mi?" gibi soru işaretleri uyandırabilir ama merak etmeyin. Özellikle yürümeye yeni başlayan çocuklarda, enerjinin fazla olması gayet doğal bir durumdur.

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Elbette bu sizin için bazı problemlere yol açabilir. Yani çocuğunuzun evin bir köşesinden diğer köşesine, durmak bilmez bir şekilde koşmaya çalışması ve sizin de aman düşer diyerek peşinde dolaşmanız, üstelik başka birçok işiniz varken her şeyi bir kenara bırakıp onun yorulup uyumasını umut etmek zor olsa gerek.

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Biz de düşündük ki, çocuklarla evde yapılacak etkinlikler konusunda araştırma yapıyorsanız sizler için bunu hazırlayabiliriz. Hem eğlenceli zaman geçireceğiniz hem de çocuğunuzun fazla enerjisini atmasını sağlayacak olan eğlenceli 10 oyunu aşağıdan inceleyebilirsiniz. Böylece bu oyunları çocuklarınız ile oynayarak hem fiziksel hem de duygusal gelişimlerine katkı sağlayabilirsiniz. İşte çocuklarınız ile evde oynayabileceğiniz 10 oyun!

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1. Alışveriş Oyunu

Çocuklarınız için evde sıkılınca yapılacak şeyler konusunda düşünce içerisindeyseniz bunlardan ilki alışveriş oyunu olabilir. Boş tahıl, süt, peynir kapları, kavanozlardan oluşan bir market yapın. Bunu bir sehpanın üzerine dizdiğiniz ürünlerle kolayca oluşturabilirsiniz. Daha sonra bebeğinizin alışveriş sepeti olarak kullanabileceği bir eşya bulmalısınız. Bir tabureyi ya da sehpayı ters çevirebilirsiniz.

Sonra bebeğinize nasıl yapılacağını anlatın. Bir ürünü alın ve sepete koyun. Sizi kolayca taklit edecektir. Üstelik eğer alışverişe birlikte gittiyseniz, oradan da kolayca hatırlayacak ve kendi seçtiği ürünleri sepetine ekleyecektir. Bu yürümeye yeni başlayan çocuklara ek olarak okul öncesi dönemdeki tüm çocuklarla keyifle oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur. Üstelik pahalı onca oyuncağa da para vermenize gerek yok.

2. Kıyafet Deneme Oyunu

Onun en sevdiği kıyafetleri, şapkaları, atkıları, aksesuarları seçin ve onunla birlikte kombinler yapın. İstediği parçaları giyinsin ve size fotoğrafını çekmeniz için birbirinden şirin pozlar versin.

Hanım hanımcık ya da beyefendi kombinler yapabilir ya da tamamen eğlencenin tadına varmak için, uzaylı, kovboy, astronot, süper kahraman olabilirler. Bu tamamen sizin ve çocuğunuzun hayal gücüne bağlı.

3. Baloncuk Oyunu

Bu oyun benim de çocuklarla oynamayı en çok sevdiğim oyunlardan biri. Göz yakmayan şampuan ya da vücut jellerinden biraz alın ve genişçe bir kapta su ile karıştırın. Su köpürecek kadar şampuan eklemeniz yeterli olacaktır, daha sonra delikli cisimler toplayın. Bu bir kevgir, pipet, bileklik, ya da buna benzer şeyler olabilir.

Daha sonra çocuğunuza cismi suya batırıp çıkardıktan sonra üflemeyi gösterin. İnanın gözleri mutluluktan kocaman boncuklara dönüşecektir. Sonra bırakın o büyüklü küçüklü baloncuklar yapsın, siz de o balonları patlatın. Böylece bol kahkahalı ve bir o kadar da kaliteli zaman geçirmiş olacaksınız.

4. Karton Kulübe

Sizler için hazırladığımız evde yapılabilecek aktiviteler arasında karton kulübe oyunu da yer alıyor. Kolayca bulabileceğiniz birkaç kartonu birleştirerek çocuğunuz için eğlenceli bir kulübe oluşturmak o kadar masrafsız ve eğlenceli ki. Kartonları bir kulübe şeklinde bantlayın ve çocuğunuzun girebileceği şekilde bir kapı açın.

Ardından minik pencereleri de aynı şekilde oluşturun. İçerisine çocuğunuzun üzerine yatabileceği bir minder ve onun en sevdiği oyuncakları da koyduktan sonra kulübeniz onun için bir şatoya bile dönüşebilir. Üstelik bu kulübeyi odalar arasında kolayca taşıyabilirsiniz ve hangi odada işiniz varsa çocuğunuzun yine sizin yanınızda keyifli vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

5. Rengarenk Parmak Baskı

Renkli sulu boyalarla yapamayacağınız şey yoktur. 3 yaş oyun etkinlikleri içerisindeki parmak baskı da bunlardan biridir. Çocuğunuzun sağlığına zarar vermeyen, sağlıklı sulu boyalardan alıp elleri ile kağıtları renklendirmesi onun için çok eğlenceli bir aktivite olacaktır.

Ayrıca sonrası için boyadığı kağıtları çerçevelettirerek ya da kolaj haline getirerek odasına ya da buzdolabına asabilirsiniz. Böylece çocuğunuz, onun yaptığı bir çalışmaya değer verdiğinizi hissederek daha iyi bir çocukluk dönemi geçirecektir.

6. Boş Şişeler ile Bowling

Çocuğumla eğlenceli vakit geçireyim ve aynı zamanda da bu geliştirici bir oyun olsun isterseniz bowling oynayabilirsiniz. Evde boş şişeleri koridorun karşısına dizebilir ve çocuğunuza vereceğiniz küçük bir topla onları devirmesini isteyebilirsiniz.

Ayrıca beraber atışlarla eğlenerek vakit geçirirken, çocuğunuzun da el göz koordinasyonu olumlu yönde etkilenecektir.

7. Marshmallow Sanatı

Alacağınız marshmallowlar ile çocuğunuzun yaratıcılığını konuşturabilirsiniz. Beraber marshmallowları kürdanlar ile birleştirip tırtıl ya da çeşitli yapılar yapabilirsiniz. Sonrasında da kızartarak ya da nasıl istiyorsanız afiyetle yiyebilirsiniz.

8. Mutfak Aletleriyle Müzik

Bilindiği gibi çocuklar araba, tren, gemi seslerinin yanı sıra tencere gibi nesnelere vurarak çıkan seslerden çok hoşlanır. Siz de evde yapılabilecek aktiviteler arasına tencerelerle müzik zamanını ekleyebilirsiniz.

Çocuğunuzun eline ahşap kaşıklar vererek, tencere ve tavaları da önünüze yerleştirerek beraber müzik yapmanın keyfine varabilirsiniz.

9. Kolye Yapalım

Öncelikle ipe dizmeniz için makarna, düğme, boncuk, halka gibi geniş delikli şeyleri çocuğunuzun önüne koyabilirsiniz. Daha sonra kalın bir ipe ya da ayakkabı bağcığına çocuğunuzun zevkine göre dizebilirsiniz.

Ayrıca bu oyun ile çocuğunuzun motor becerilerinin gelişmesine katkı sağlayabilirsiniz. Ama unutmayın ki ağzına kaçmasın diye yanında durmalısınız.

10. Kitap Okuyun

Çocuğunuzu eğitici faaliyetler ile geliştirmek isterseniz kitap okuma zamanı yapabilirsiniz. Bunun için büyük resimli, hayvanları, renkleri, meyveleri, sayıları anlatan kitapları ona sesli okuyabilirsiniz. Resimli olsun ki çocuğunuz dikkatini daha çok çeksin. Ayrıca çocuğunuza resimleri gösterirken altında yazan cümleleri eğlenceli ve dikkat çekici olması için sesinizi değiştirerek okuyabilirsiniz.

Küçükken yapılacak kitap okuma etkinlikleri ile çocuğunuza kitap okumayı sevdirebilir ve kitap okuma isteğini kazandırabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız 3-4 yaş çocuklarla evde oynanacak oyunlar ile çocuğunuzun duyusal, mantık, yaratıcı ve motor becerilerini geliştirebilirsiniz. Okul öncesi etkinlikler olarak da yapacağınız bu oyunlar ile çocuğunuzla eğlenirken öğrenmesini de sağlayabilirsiniz. Farklı görüşleriniz varsa aşağıdan bize yazabilirsiniz.

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