Çocuğunuzun yaşı küçük dahi olsa ev işlerine yardım etmesi için onunla konuşuyor musunuz? Kendi odasını toparlaması, sofra kurulumuna veya çamaşır yıkamaya yardım etmesi gibi birçok ev işine dahil edebilirsiniz. Ev işlerine dahil olmak, örneğin çamaşır yıkamaya yardımcı olmak, çocuğa sorumluluk kazandırma örnekleri arasında yer almaktadır. Çocuğun beyin gelişimi için neler yapılmalı? diye düşünüyorsanız, onu ev işlerine dahil ederek bunu yapabilirsiniz.

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Çocuklar Çamaşır Yıkamaya Neden Yardım Etmeli?

Çocuklara bir şeyi öğretmenin en önemli adımı beraber yapılarak, onunda yapılan işe dahil olmasıyla olur. Bu konu ile ilgili olarak Benjamin Franklin aşağıdaki sözü söylemiştir.

"Bana söylersen unuturum. Bana öğretirsen hatırlarım. Beni dahil edersen öğrenirim." Benjamin Franklin

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Öyleyse çocukların çamaşır yıkamasına yardımcı olması önemlidir. Ebeveynlerine yardımcı olmasının yanı sıra çocuğun bu eylem ile öğrenebileceği bol miktarda beceri vardır.

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4 yaş ve üzeri çocuğunuzu çamaşır toplamaya ve yıkamaya dahil ederek onunla yaptıklarınızı konuşmayı unutmayın. Çocuğunuzun yıkanacak çamaşırlarını ona söyleyerek, kendisinin toplamasına ve kirli sepetine koymasına teşvik edin.

Çamaşır makinesinin içine beraber koymayı birlikte yapın ve sonrasında deterjanların koyulması gerektiğini söyleyin, ancak bunun büyüklerin yapabileceğini belirterek, siz yapın.

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Çamaşır makinesini çalıştırırken yaptıklarınızı anlatarak, düğmelere onun basmasını söyleyebilirsiniz.

Çamaşır makinesini çalıştırdıktan sonra su çekmesini anlatın ve sesini dinleyin.

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Sonrasında da biraz daha çalışmasını izleyip, ne zaman biteceğini ve bittiğinde beraber çıkaracağınızı söyleyip eğitimi bitirebilirsiniz.

Çocuğun kendi eşyalarını toplaması ile sorumluluk bilinci gelişir. Çamaşır makinesine koymayı ve çalıştırmaya dahil olduğunda da, yeni bir şey öğrendiği için çok heyecanlı olduğu gibi duyguyla birlikte işi öğrendiğinden, kalıcı hafızasına yerleşir ve etkili bir öğrenme kazanılır.

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Sesleri işiterek işitsel zekasının gelişmesinin yanında mutluluk da hediye olarak gelir. Size daha çok güvenli bağlanır ve benlik bilinci içerisinde kendine özgüveni gelişir.

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Ayrıca yıkanan çamaşırları alırken çorapları ayırmak gibi eylemler, sınıflandırmayı ve aritmetik beceriyi geliştirir. Renk kavramını daha iyi anlar.

Giysilerin toplanması, makineye konması, makineden alınması, çamaşırların asılması ve ütülenmesi konusunu çocuğunuzla beraber yaparsanız, size yardım etmenin yanında ona ince motor gelişimi ile birlikte sorumluluk, özgüven, benlik bilinci, yardımlaşmayı ve daha birçok duygu ve beceriyi öğretebilirsiniz.

Çocuğa sorumluluk kazandırma örnekleri arasında yer alan çamaşır yıkamaya dahil etmeyi, bu yazıdan sonra daha çok dikkate alacağınızı düşünüyoruz. Ev işleri konusunda neleri beraber yapıyorsunuz? Bu konuda farklı yaptığınız veya düşündükleriniz varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazmayı unutmayın.

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