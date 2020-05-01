Çocuğunuzun El Yazısını Geliştirmenin 5 Kolay Yolu!

"Çocuğum el yazısı yazamıyor" şeklinde düşüncelerle anne ve babalar, çocuklarının el yazısı yazma konusunda endişe duyuyor olabilirler. Birinci sınıftan başlayan el yazısı çalışmaları sonucunda çocuğunuz yazma çalışmalarından sürekli şikayet ediyor mu? Ebeveyn olarak çocuğunuza yazmaya odaklanması için ilgi ve heyecan uyandırmanız da sizin için çok önemlidir.

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Bilindiği gibi el yazısı tarzı her çocuğa göre değişmektedir. Bazı çocuklar hızlı hızlı bitirmek için fazla uğraşmadan yazarken, bazıları da daha küçükken stil ve güzel görünüme önem verip acele etmek istemezler. Bazı çocuklar da hiç yazmak istemeyip, ebeveynlerine daha zorlu zamanlar yaşatmaktadır.

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Bu nedenle çocuğun el yazısını geliştirmek adına bazı kolay ve kullanışlı önlemleri almak hayat kurtarıcı olabilir. Çocuğum bakmadan yazamıyor gibi söylemlerde bulunuyorsanız, unutmayın ki bu imkansız bir görev değildir. Basit ve kolay yolları inceleyerek çocuğunuzun yazı yazma gelişimini sağlayabilirsiniz.

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El Yazısı Neden Önemlidir?

Çocukların el yazısını geliştirme yollarına geçmeden önce el yazısının önemi konusuna değinelim. Yazı yazma, konsantrasyon, dikkat gibi birçok yeteneklerin gelişmesini sağlar. El yazısı da ne kadar zorluklar da çekilse çocuğun gelişimine oldukça katkılı bir yoldur.

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Yazı yazma, beyin faaliyetlerinin gelişimini uyarır.

El yazısı gibi küçük - büyük karışık hareketler yapmak, kol - el - parmak koordinasyonu sağlayan motor kontrolü beceresini ilerletir. Zamanla yazım geliştikten ve ilerledikten sonra da çocuklar, harflerini nasıl yazacaklarını düşünmeden hızlı bir şekilde düz yazı gibi yazabilirler.

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Yapılan araştırmalara göre el yazısı yazarken öğrenilen kelimelerin bilgisayarda yazarken öğrenilen kelimelerden daha iyi hecelendiği ortaya çıkmıştır.

Bitişik el yazısı ile öğrencinin karakterleri daha iyi hatırlaması ve gözünde canlandırması da kolaylaşır.

Yazmayı düzgün şekilde öğrenmek okuma açısından da önemlidir. Düzgün şekilde yazamayan çocukların okuma yeteneğinde de zorluklar doğmaktadır.

Çocuğumun El Yazısını Nasıl Düzeltebilirim?

El yazısı da bir sanattır ve bu yazma becerisini başlangıcından yani küçüklükten itibaren düzgün öğrenmek oldukça önemlidir. Çocuklar için el yazısı konusunda aşağıdaki basit yolları uygulayarak yazma konusundaki uğraşınızın oyun gibi görünmesini sağlayabilirsiniz.

1. Kalemin doğru tutulması önemlidir.

Çoğu çocuk yazmaya başlarken kalemlerini doğru şekilde kavramıyor. Bu tüm sorunlara neden olur. Kalemi düzgün tutmak, daha fazla kelime, sayı ve sembol yazmaya çalışırken daha ince bir şekilde kavramayı sağlar.

Çocuğunuzu yazmaya başlamadan önce kalemini başparmak tabanının yanında duracak şekilde tutun.

Kalemi de orta parmağın ucunun üstünde başparmak ve işaret parmağıyla sıkıca tutun.

Ayrıca yazma konusunda da başlangıç olarak uçlu kalemler yerine kuşun kalem tercih edilebilir.

2. Çizgileri izleyin.

El yazısı yazarken en çok zorlanılan, harflerin oranlarının doğru olmasıdır. Doğru oranlarda yazamayınca da çocuklar, bu süreci sevmemeye ve sıkılmaya başlarlar. Bunun üstesinden gelmek için oranları doğru yapabilecek şekilde çizgiler üzerinde yazmak daha doğrudur. Çizgiler, yazı desenini düzeltmeye yardımcı olur.

Çizgileri görerek yazmaya çalışan çocuğunuz uygulanacak oranları daha iyi kavrayacak ve bu da daha iyi bir yazıya yol açacaktır.

Çocuğunuza el yazısı çalışması yaptırırken onun için çizgili bir kağıt hazırlayabilirsiniz.

yaptırırken onun için çizgili bir kağıt hazırlayabilirsiniz. Büyük harfler, alt satırdan üste doğru uzanmalıdır.

Küçük harfler, büyük harflerin yarısı kadar olmalıdır.

3. Yazma hızı

"Çocuğumun el yazısını nasıl düzeltebilirim?" adımlarından biri de yazma hızıdır. Yazarken doğru hıza uyum sağlamak el yazısı için önemlidir. Baz çocuklar yavaş ve kolay yazmak isterken, diğerleri de mümkün olduğu kadar çabuk yazmak isterler.

Çocuğunuzun istediği hızda yazmasına destek olun. Böyle olursa tartışma olmadan uygulamanın tadını çıkaracaktır.

yazmasına destek olun. Böyle olursa tartışma olmadan uygulamanın tadını çıkaracaktır. Çocuğunuzu daha hızlı yazması için zorlarsanız kötü olabilir. Zorlanıp yazamazsa yazmayı tamamen durdurabilir. Bunun için ilerlemesine uygun hızda yazması için onu destekleyebilirsiniz.

4. Kalemi basınçlı tutturmayın.

Çocuklar kalem tutarken veya kağıt üzerinde karalama yaparken baskıya çok eğilimlidirler ve kalemi sıkarak yazabilirler. Bu durum, küçük ellerinde baskıya ve strese neden olabilir.

Çocuğunuzu kalemi sıkmak yerine hafifçe tutacak şekilde eğitin.

yerine hafifçe tutacak şekilde eğitin. Aynı şekilde yazarken de kağıda çok fazla kuvvet uygulamadan yazmasını sağlayın. Bu işlemler, yazma konusunda kelimelerin kolayca kaymasını sağlayacaktır.

5. Etkinlik yapın ve iyi yazım gereçleri edinin.

Çocuğunuzun yazmasını izleyip talimatlar vermek yerine el yazısı etkinliği düzenleyebilir ve birlikte yazabilirsiniz. Bu sayede sıradanlıktan çok etkileşim kazanacaktır.

Beraber yazarken ve pratik yaparken küçük molalar verin ve dinlenin. Böylece sıkılmayacak ve çabuk bitmesini istemeyecektir.

Scrabble veya diğer oyunların oynanması da çocuğunuzun oyalanmasına ve kelimelerle yazmaya odaklanmasına yardımcı olur.

İyi ve farklı yazım gereçleri de çocukları çekeceği için ayrı motivasyon kaynağıdır. Üstelik motive olan çocuklar daha iyi yazmaya çalışırlar.

Bunun dışında çocuklardan haftalık alışveriş listesini, yaş günü dilek listelerini veya resimleri adlarıyla imzalamalarını isteyebilirsiniz.

Bahsettiğimiz basit ve kolay uygulanabilir 5 adım sayesinde çocuklarda el yazısı becerisini geliştirmeye teşvik edebilirsiniz. Unutmayın ki, el yazısı pratikle edinilen bir beceridir. Bu yüzden çocuğunuz ne kadar çok yazarsa o kadar iyi olur.

Bunun üzerine giderek ilginç kılmak, etkinliğe ve oyunlara dönüştürerek dikkatini çekmek size bağlı. Çocuğum bakmadan yazamıyor ya da el yazısı yazamıyor demek yerine sabırla birlikte çalışmalısınız. El yazısını geliştirme ipuçlarından sizlerin bildiği farklı uygulamalar varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.

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