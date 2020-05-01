Her anne ve baba, çocuklarının saygılı olmayı iyi bir şekilde öğrenmelerini ve bunu büyüklerine göstermelerini ister. Çocuklarda görülen saygısızlık ise tahammül edilemeyecek bir davranış bozukluğudur. Siz de "saygısız çocuğa nasıl davranmalı?" konusunda bilgi edinmek istiyorsanız, bu yazımız içerisindeki verilen yolları inceleyebilirsiniz.

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Saygı, başarılı ve iyi ilişkilerin temelini oluşturur. Bunu da çocukluk çağındayken iyi bir eğitimle vermek gerekir. Çocuğunuza saygının önemini göstermeniz ve öğretmeniz oldukça önemlidir. Saygıdeğer bir çocuk, tüm hayatı boyunca başkalarıyla yaşayacağı ilişkilerde daha anlamlı ve güçlü olur.

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10 Adımda Saygısız Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Çocuklar bir sebepten ötürü kızdıklarında ve saygısızca davranışlar sergilediklerinde, beyinlerinin düşünce kısımları kapanmış ve hayatta kalma modları açılmış demektir. Bu nedenle böyle davranışlar sergilerler ve vücutları da stres kimyasallarıyla dolu olur. Böyle anlarda ebeveynler olarak ani tepkiler vermemeli ve sinirlenerek, beynin hayatta kalma moduna geçilmemelidir. Böyle olursa bir şey öğretilemez.

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"Oğlum çok saygısız" ya da "kızım çok saygısız" diyorsanız, endişelenmeyin. Aşağıdaki ipuçları, saygısız davranan çocuklara karşı neler yapılabileceği konusunda size yardımcı olabilir. Çocuğunuza karşı göstereceğiniz çabalar ile bu davranışları azaltabilir ve ortadan kaldırabilirsiniz.

1.) Sakin Olun

Çocuklar sinirli ve kaba olduklarında onları hızlı bir şekilde sakinleştirmek kolay değildir. Bu, özellikle ilk başlarda imkansız gibi gelebilir ve can sıkabilir. Böyle durumlarda ani tepkiler vermeden sakin bir şekilde kalmaya özen gösterin. Onları saygısızlıkla karşılamak yanlış bir mesaj verebilir.

Bunun yerine sakin olacağım şeklinde içinizden konuşun ve çocuğunuza sakin olmasını ve normal şekilde konuşabileceğinizi söyleyin. Sinirli birinin karşısında sakin bir şekilde konuşan biri olduğu zaman, bu çocuk ya da yetişkin olsun kimsenin çok sinirli kalamayacağı bilinmelidir.

2.) Beklentilerinizi Açıkça Belirtin

Çocuğunuza karşı sakin bir şekilde konuşurken, beklentilerinizi açıkça ve net bir şekilde belirtin. Saygısızca davranışlarının yanlış olduğunu ve bunların bir sonucu olduğunu baştan açıklamalısınız. Onların saygısız davranışlarını belirtin ve açıklığa kavuşturun.

3.) Davranışlarını İyi Anlayın

Çocuğunuzu sizden başkası daha iyi tanıyamaz. Sinirlendiğinde nelerin onu sinirlendiğini anlamak için olaylara onun bakış açısıyla bakın. Onunla empati kurun. "Eğlenceli bir vakit geçirirken ayrılmanın zor olduğunu biliyorum." şeklinde konuşarak (bu nedenle sinirlenirse), çocuğunuzun duygularını anlamasına yardımcı olun.

Duygularını daha iyi anlarsanız, onlarda sizin bu davranışınızdan ötürü bağlantı kurmaya istekli olduğunuzu anlayacaklardır.

4.) Bahanelere Yer Yok

Çocuğunuzun göstermiş olduğu saygısızca davranışlarına karşılık asla mazeret kabul etmeyin. Saygısız davranışlarının tekrar tolere edilemeyeceğini açıkça belirtin.

5.) Sebepleri Öğrenin

Çocuğunuzun saygısızca konuşmasına neden olan sinirlenmenin sebebini iyi anlayın. Bazen sadece açlık ve uykusuzluk sebebiyle daha çabuk sinirlenmeler olabilir. Bazı çocuklar düşük kan şekeri, açlık, susuzluk ya da yorgunluk olgularına karşı daha hassastırlar. Bu tarz tehdit unsurlarını ortadan kaldırdığınızdan emin olun.

6.) Yavaşlayın

Size yöneltilen öfkeli, sinirli kelimelerin aynı şekilde hızlı alınan tepkilerle daha çok büyümesi kolaydır. Çocuğunuzun sinirli şekilde söylediği her şeye cevap vermek yerine frenleri elinize alın ve "daha sakin konuş, çok hızlı konuşuyorsun anlamıyorum" diyebilirsiniz. Sakin ol ki, ben de ne demek istediğini anlayayım diyerek, onu da sakinleştirebilirsiniz.

7.) Mantıksal Sonuçları Ayarlayın

Çocuğunuzu bulunduğu davranıştan ötürü hemen cezalandırmak yerine, bu hareketlerinin yanlış olduğunu anlamasına yardımcı olun. Bunlar için de küçük kısıtlamalar getirebilirsiniz. Bunu da, video oyunlarının zamanlarında, bir şeyleri temizlemek ya da bazı oyuncaklara el koymakla gösterin. Bu sonuçlar, çocuğunuzun yanlış davranışın ne kadar kötü olabileceğini anlamasına yardımcı olacaktır.

8.) Kararlı Olun

Çocuğunuzun saygısızca davranışlarına karşı düşüncelerinizi belirtin. Bunu yaparken ona bakın ve başka şeylerle uğraşmayın. Ona niçin ve nasıl saygısızlık yaptığının yanlış olduğunu anlamasını sağlayın.

9.) İyi Bir Rol Model Olun

Saygılı davranışlar sergileyerek, çocuğunuz için saygılı davranışlara iyi bir örnek oluşturun. Çocuğunuzun karşısında sinirlenen ve bağırıp, çağıran bir ebeveyn olmayın.

10.) Sarılın

Çocuğunuz yaramazlık halindeyse ve sinirliyse, yapacağı en son şey sarılmaktır. Ancak, birçok çocuk için bu durum en çok ihtiyaç duydukları şeydir.

Davranışa bakıp, büyük duyguları ve ezici duyguları görmezden gelebiliyorsanız, çocuğunuzun zarar gördüğünü ve desteğe ihtiyacı olduğunu göreceksiniz. Bazen sarılmak, herhangi bir sözlü yanıttan daha iyidir.

"Saygısız çocuğa nasıl davranmalı?" yönündeki bu ipuçlarını inceleyebilir ve deneyebilirsiniz. Böylelikle çocuğunuzda da zamanla bir iyileşme görülecektir. Farklı görüşlerinizi bize yorum olarak gönderebilirsiniz.

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