Çocuğuma Sevgimi Nasıl Gösterebilirim? Diyenlere 100 Kısa Yol!

"Çocuğuma sevgimi nasıl gösterebilirim?" sorusu birçok ebeveyn tarafından düşünülen bir sorudur. Her anne ve babanın çocuklarını çok sevdiğini biliyoruz, fakat bazı ebeveynler (daha çok eskiler ve babalar) sevgilerini içlerinde yaşayıp fazla hissettirmezler. Artık bu durumların olmaması için çabalamalı ve çocuklarımıza onları ne kadar sevdiğimizi ve bizler için ne kadar önemli, değerli olduklarını söylemeli ve davranışlarımızla hissettirmeliyiz.

"Aman şımarmasın" tarzında düşünerek, lütfen çocuklarınızdan sevginizi göstermeyi esirgemeyin. Hiçbir şekilde kaygınız olmadan çocuklarınızı sevdiğinizi onlara dile getirin ya da davranışlarınızla gösterin. Bunun onların gelişimi için oldukça önemli olduğunu asla unutmayın. Sevildiğini hissetmeyen ya da kardeşi varsa ve kardeşinin daha çok sevildiğini düşünen çocuklar, ailenin sevilmeyen çocuğu olmak gibi karamsar düşünceler içine girebiliyorlar.

Tekrar söylemek gerekirse çocuklara sevgiyi vermek ve hissettirmek, birçok psikolojik problemi en başından engelliyor. Hayata karşı daha mutlu ve güçlü olmanın yanı sıra kaygılanmayı ve içine kapanıklığı önlüyor. Anne tarafından sevilmemek ya da baba tarafından dışlanmak, çocukları gelecek için psikolojik yönden yenik başlamalarına neden oluyor.

Annesi tarafından sevilmeyen ya da aile tarafından dışlanmak tarzı birtakım olguları hisseden çocuklar, gelecekte kendine güveni azaldığı için "kimse tarafından sevilmemek" düşüncesine sıkı sıkıya sarılıyor ve mutsuz bir birey oluyorlar.

Çocuğuma Sevgimi Nasıl Gösterebilirim?

Örneğin bir kendinizi düşünün. Çocukluğunuzda aileniz tarafından ne yapılsa sevildiğinizi hissederdiniz? Sizler için hazırladığımız bu yazımızda aslında bildiğiniz küçük şeylerin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlayacaksınız. Bunları yapıyor da olabilirsiniz, fakat unutmayın ki çocuklarınız sizin her şeyiniz.

Makalemizi okuyan ebeveynler, bu küçük şeyleri uygulayarak bunların çocukları üzerindeki olumlu etkisini ve yüzlerine yansıyan o mutluluğu görebilirler. Henüz çocuk sahibi olmayan takipçilerimiz de, gelecek için çocukları üzerindeki düşüncelerini şekillendirebilir ve çocukları olduğunda neler yapabileceklerini düşünebilirler.

Çocukların yüzlerini güldürmekten daha güzel ne olabilir ki! Umarız birgün dünya, çocukların gülüşleri kadar masum ve temiz olur. Siz de "Çocuğuma sevgimi nasıl gösteririm?" diyorsanız işte çocuklarınıza sevginizi gösterebileceğiniz birkaç yolun listesi...

Çocuklarınıza Sevgi Göstermenin Kısa Yolları

1. Seni seviyorum deyin.

Sadece iki kelimeden oluşan, ancak söylenildiğinde iç ısıtan bu sevgi sözcüğünü çocuklarınız için söylemeyi unutmayın. Sevdiği kişiden "Seni seviyorum" kelimesini duyup, mutluluğu hissetmeyen yoktur herhalde.

2. Sabahları öpücükle uyandırın.

Her daim sevginize ihtiyacı olan çocuklarınızı farklı olarak sabahları ya da hiç olmazsa arada öpücükle uyandırmayı deneyebilirsiniz. Çocuğunuzu öperken sevecen bir şekilde ve gülümseyerek

kalkmasını sağlayabilirsiniz.

3. Geceleri yatarken öpme rutini oluşturun.

Sabahları olduğu gibi geceleri yatarken de, çocuğunuza yatmadan önce "iyi geceler öpücüğü" alışkanlığını edindirebilirsiniz. Sıcak bir öpücük ve sarılmadan sonra uyutabilirsiniz.

4. Öğle yemeğinde kişisel bir not bırakın.

Çalışıyorsanız ve öğle yemeğinde beraber değilseniz çocuğunuzda ya evde ya da okulunda yemek yiyecek ise öğle yemeğinin yanında onu sevdiğinizi belirten bir not bırakabilirsiniz. Bu adımı öğle yemeği dışında farklı istediğiniz bir öğünde de yapabilirsiniz.

5. Diğer insanların önünde iltifat edin.

Çocuğunuza sevgi göstermek istiyorsanız bir diğer adım da ona başkalarının yanında iltifat etmeniz olabilir. Tanıdığınız ya da tanımadığınız farklı kalabalıklarda iltifat ederek, başka insanların arasında kendini iyi hissetmesini sağlayabilirsiniz.

6. Hediyeler alın.

Doğum günleri ya da karne zamanı gibi önemli günlerin yanı sıra sıradan birgün küçük bir hediye alarak gülümsemesini sağlayabilirsiniz.

7. Özel günlerini unutmayın.

Çocuklarınızın doğum günlerini hatırlayarak, bu özel günü unutmadığınızı belirterek ona küçük sürprizler yapabilirsiniz.

8. Birlikte öğretici geziler yapın.

Çocuğunuzla birlikte sıradan gezmenin yanı sıra beraber müze, sergi gezileri yapabilirsiniz. Ailecek sinemaya ya da tiyatroya gidebilirsiniz. Sinemaya gittiğinizde de patlamış mısırı kendinin almasını isteyebilir (sorumluluk verebilir), isterseniz bir tane alarak beraber paylaşabilirsiniz.

9. Kendiyle ilgili konuşmasını dinleyin.

Bazı durumlarda küçük çocuklarınız bir şey keşfettiğinde ya da yaptığında bunu sizlere anlatmak ister. Bu gibi durumlarda çocuklarınızı sonra gibisinden uzaklaştırmak yerine onlara dikkatinizi vererek dinleyebilirsiniz. Bu sayede kendini önemli hissedebilir ve gelişimini olumlu yönde etkileyebilirsiniz.

10. Kızınız varsa birlikte oje sürün.

Kız çocuğunuz varsa birlikte el ya da ayak tırnaklarınızı boyayabilirsiniz. Kız çocuklarının özellikle babalarına ne kadar bağlı ve düşkün olduğunu bilirsiniz. Oje sürme olayını kendisine hele bir de babası yapıyorsa onun için vazgeçilmez olabilirsiniz.

11. Kızınız ile makyaj malzemelerinizi paylaşın.

Makyaj yapmasına izin verdiğiniz bir yaşa geldiği zaman kendi makyaj malzemelerinizi kızınızla birlikte kullanabilir ve onunla paylaştığınızı gösterebilirsiniz.

12. Beraber resim yapın.

Çocuklarınızla beraber ailecek resim yapma etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Daha sonra yapılan resimler üzerine konuşabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

13. Yastığına küçük sevimli notlar bırakın.

Kızınıza ya da oğlunuza yatmadan önce yastığının üstüne küçük sevimli notlar bırakarak, onlar yatarken görmesini sağlayabilir ve yüzlerinde gülümseme oluşturabilirsiniz. Bunları okuduğunda yüzünde oluşacak gülümsemeleri bilmeniz bile içinizi huzurla kaplatacaktır.

14. Postayla bir mektup gönderin.

İçinde bulunduğumuz dijital çağda posta göndermek azalmış olsa da, çocuğunuz adına bir mektubu evinize postalayabilirsiniz. Kendi adına bir mektup almak ve okuduktan sonra mutluluğunu görmek paha biçilemez.

15. Hikaye okuyun.

Çocuklarınıza yatmadan önce hikayeler anlatmak da sevginizi göstermenin bir başka yoludur.

16. Doğduğu günü anlatın.

Çocuğunuzun doğduğu günü anlatabilir ve anlatırken de doğduğu için mutluluğunuzu ona yansıtabilirsiniz.

17. Ne yapmak istediğini sorun ve yapın.

Çocuğunuza bugün ne yapmak istediğini sorun ve ertelemeden yapın. Bu ona çok iyi gelecektir.

18. Birlikte şarkı söyleyin.

Evdeyken ya da arabadayken sevdiği bir şarkıyı seçerek birlikte şarkı söyleyebilirsiniz. Sevdiği şarkının sözlerini bilmiyorsanız daha önceden öğrenip, ezberleyebilir ve daha sonra birlikte söyleyebilirsiniz. Bu ona onu nasıl önemsediğinizi hissettirecektir.

19. Teşekkür edin.

Çocuklarınız evde ya da farklı bir ortamda size yardım ettiğinde onlara teşekkür etmeyi ihmal etmeyin.

20. Size yardım etmesi için davet edin.

Evde ya da dışarda yardıma ihtiyacınız olduğunda ya da olmasa bile zorla değil, davet eder bir şekilde ondan yardım etmesini rica edebilirsiniz.

21. Hata yaptığınızda özür dileyin.

Çocuğunuza karşı bir hata yaptığınızda bir şey olmaz demeyin ve içtenlikle özür dileyin. Bu onu da bir birey olarak gördüğünüzü ifade edecektir.

22. Ne olursa olsun onu sevdiğinizi belirtin.

Sadece olumlu anlarda değil, hatalı bir şey olduğunda da ne olursa olsun seni seviyorum diyebilirsiniz.

23. Arkadaşlarını tanıyın.

Çocuğunuzla arkadaşları hakkında konuşabilir ve arkadaşlarını tanıyabilirsiniz. Başka birgün arkadaşlarının ismiyle ona bir soru sorduğunuzda onun için olan şeyleri önemsediğinizi, unutmadığınızı hissettirebilirsiniz.

24. Sevdiği bir yemeği yapın.

Farklı günlerde çocuklarınızın sevdiği yemekleri yapabilirsiniz. Bu yemeği "sen sevdiğin için yaptım" diyebilirsiniz.

25. Beraber yemek yapın.

Çocuğunuzu sağlıklı yemek seçimleri ile tanıştırmak, ona da yemek yapımını öğretmek ve sevdirmek için beraber yemek yapma yolunu seçebilirsiniz. Öncesinde alışverişten, yemek yapımından ve servisle de beraber tüm sürece onun da dahil olmasını sağlayın. Kız çocuğunuzla yapacağınız bu eylemleri erkek çocuğunuz ile de hepsi olmasa da yardım etmesi konusunda alışkanlık kazandırabilirsiniz.

26. Çocuğunuz hakkında sevdiklerinizi dile getirin.

Çocuklarınız hakkında sevdiğiniz yönlerini dile getirmekten çekinmeyin. Sözünüzü dinlediğini, derslerini zamanında yapmasını, doğruları söylediğini vb. sevdiğinizi ona ifade edebilirsiniz.

27. Ona sizi mutlu hissettirdiğini anlatın.

Çocuğunuza davranışlarıyla, konuşmalarıyla sizi mutlu hissettirdiğini anlatın ve ona teşekkür edin. Onla ilgili anılarınızı konuşurken, kendinizle de ilgili eski anılarınızı ona anlatın.

28. Elini tutun.

Sevginizi ona ifade ederken eline dokunacağınız samimi bir dokunuşla içine işleyebilirsiniz.

29. Birlikte film izleyin.

Bazı geceler ailecek birlikte bir film seçebilir ve mısır patlatıp, izleyebilirsiniz.

30. Yatağı paylaşın.

Bazı gecelerde birlikte sarılarak uyuyabilirsiniz.

31. Ona bir şeyler öğretin.

Çocuklarınıza yemek yapma, vida sıkma, bisiklete binme, yüzmek vb. ne olursa olsun bir şeyler öğretebilirsiniz. Öğretme konusunda istekli olduğunuzu onlara hissettirebilirsiniz.

32. Yumuşak ses tonu kullanın.

Baskılayıcı ve kızgınlık ifade eden sert bir ton yerine çocuklarınıza karşı daha yumuşak ve sevecen ses tonu kullanabilirsiniz. Özellikle babalar bu konuya daha çok dikkat edebilirler.

33. Birlikte saçmalayın.

Bazı zamanlarda çocuklaşabilir ve çocuğunuzla çocuk olabilirsiniz. Çocukça hareket edebilir, oyunlar oynayabilir, dans edebilirsiniz. Bu onlar ve sizler için oldukça eğlenceli olabilir.

34. Birlikte alışverişe gidin.

Dışarıdan alacaklarınızı çocuklarınızla beraber liste yaparak birlikte alışverişe çıkabilirsiniz. Alışverişteyken de ürünleri bulma konusunda yardım isteyebilir ve alışverişe dahil olmalarını sağlayabilirsiniz. Üstelik de bu sayede nasıl yapılacağını öğrenmiş olurlar.

35. Sorular sorun.

Çocukların soru sormalarının yanı sıra anne - baba olarak siz de çocuklarınıza belli konularda sorular sorarak konuşmalarını ve kendilerini ifade etmelerini sağlayabilirsiniz.

36. Konuşmalarını asla kesmeyin.

Çocuğunuz çeşitli kaynaklardan bir şey öğrenmiş ya da ilgisini çekmiş olabilir ve bunu heyecanla size anlatmak isteyebilir. Böyle durumlarda işiniz olsa dahi konuşmalarını asla kesmemeye özen göstermelisiniz. Onlar konuşurken onları dikkatli bir şekilde dinleyerek onların düşüncelerine saygı duyduğunuzu hissettirebilirsiniz. Bu şekilde çocuklarınıza sevdiğinizi gösterebilirsiniz.

37. Onu öncelik haline getirin.

Ailenizle ilgili her konuda çocuklarınızın önceliğiniz olduğunu unutmayın.

38. Kararlarına saygı duyun.

Çocuklarınızın söylediklerini, istediklerini ya da yaptıklarını "daha çocuk anlamaz" demeyip, kararlarına saygı duymanız çok önemlidir. Aile ile ilgili bir konu olduğunda da çocuklarınızın kararlarını isteyebilir ve onları dinleyebilirsiniz.

Tatile, gezi ya da düğün gibi etkinliklere mi gidiyorsunuz? Bırakın ne giyeceklerini kendileri karar versin. Onlara bir birey gibi yaklaşmanız kişisel ve zihinsel gelişimi için de oldukça önemlidir. Biraz büyüdüğünde hayatla ilgili karalarında "olmaz, yapamazsın, dediğin çok saçma" gibi konuşmalar yerine onları dinleyin ve ona göre olumlu bir tutum içerisinde yaklaşın.

Bilmeniz gerekir ki, çocuklarınıza kullandığınız ifadeler ile onlara "sen bilmezsin, anlamazsın, benim dediğim olacak" şeklinde anlamlar hissettirmek bilinçaltlarında benim görüşlerim önemsiz, ben başkaları olmadan hiçbir şey yapamam, ben bilmem her şeyi annem-babam bilir, ben birey değilim başkalarına bağlıyım vb. büyük yaralara sebep olabilmektedir.

39. Eski fotoğrafları bir araya getirin.

Arada eski aile fotoğraflarını birlikte inceleyebilirsiniz. Bunun dışında aile fotoğraflarınızı tekrar beraber düzenleyebilirsiniz.

40. Eve geldiklerinde kapıda karşılayın.

Çocuklarınız okuldan ya da başka bir yerden geldikleri zaman kapıda karşılamanız bir sevgi göstergesidir.

41. Arkadaşlarının aileleriyle tanışın.

Çocuklarınızın yakın arkadaşlarının aileleriyle tanışabilir ve kim olduklarını daha yakından tanıyabilirsiniz. Bu sayede onun çevresine dikkat ettiğinizi gösterebilirsiniz.

42. Çocuklarınızdan aldığınız hediyeleri saklayın.

Özel günlerde ya da sıradan bir günde size verdikleri küçük notları, mesajları ya da hediyeleri saklayabilirsiniz. Bunların büyük olması hiç fark etmez. Küçük bir kağıda kısa sevgi sözcükleri bile yazıp verirse saklamayı unutmayın. Unutmayın ki bunlar onun için çok önemlidir. Tabii sizin için de önemli.

Daha sonra çocuklarınız büyüdüklerinde bu sakladıklarınızı onlara göstererek ona değer verdiğinizi, yaptıklarının önemli olduğunu bildiğinizi yansıtabilirsiniz. Üstelik saklayarak mutlu olduğunuzu söyleyerek onun, sizin için ne kadar değerli olduğunu ifade edebilirsiniz.

43. Ona iyi bir rol model olun.

Çocuklarınızın sizi taklit ettiğini ve birçok şeyi sizden öğrendiklerini ve uyguladıklarını unutmayın. Onlara karşı iyi bir rol model olun. Başka insanlara ve hayvanlara karşı nazik, şefkatli ve sevecen olun. Anne-baba olarak birbirinize sevgi ve saygı gösterin. Eşinizle yaşadığınız tartışmalarınızda yapıcı tartışma konusunda örnek olun ve tartışsanız bile birbirinizi sevmeye ve saymaya devam ettiğinizi gösterin.

44. Küçük hatalarını bağışlayın ya da bazen belli ederek görmezden gelin.

Çocuğunuzun yapacağı küçük, önemsiz hatalarda (yere su dökmek vb.) bağırarak tepki verenlerden olmamaya dikkat edin. Bırakın elindekini halıya döksün ya da duvarı yanlışlıkla bilmeden çizsin. Çocuğunuza vurmak ya da tenkit edici sözlerle gururunu incitmek, aklında size karşı geri dönülemez hasarlar verebilir. Çocuğunuza yönelik olarak bol bol pozitif kelime kullanın, iğneleyici, imalı, alaycı sözlerden kaçının.

Yaptığı küçük hatanın kendinden değerli olmadığını belirterek daha sonrakilerde dikkatli olacağını bildiğinizi söyleyebilirsiniz. Başkalarıyla da birlikteyken olabilecek küçük hatalarda hemen size bakacağı için görebilir, ancak gülümseyerek görmezden gelebilirsiniz. Başkaları yanında ders vermediğiniz için mutlu olacaktır ve size olan sevgisi artacaktır.

45. Başkaları varken azarlamayın.

Çocuklarınızı çok azarlamak yanlış bir şey olsa da böyle bir şey yaptığınızda başkalarının yanınızda olmadığına dikkat edin. Bazı ebeveynlerin yaptığı gibi akrabalar varken çocuklarının yanlış hareketlerinde herkesin içinde "ders vermeleri, azarlamaları" çocuklarda "anne tarafından sevilmemek" gibi düşünmelerine ve psikolojisinde olumsuz etkiler bırakmasına sebep olmaktadır.

46. Birlikte hikayeler yazın.

Okuma yazmayı öğrenen küçük çocuklarınızla birlikte yazma günleri yapabilirsiniz. Beraber hayal gücünüzle hikayeler yaratabilir, eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilirsiniz.

47. Başarılarını çerçeveletin.

Eğlenceli anlarınızda çektiğiniz normal fotoğraflarınızın yanı sıra çocuklarınızın başarılarını (sertifika, ödül) çerçeveletin ve görünür bir yere asın. Karneleri, sertifikaları ve ödülleri için bir başarı köşesi oluşturabilirsiniz. Küçükken yaptığı resimleri de burada biriktirebilirsiniz.

48. Ödevlerine sabırla yardım edin.

Okulda verilen ev ödevleri bazen yorucu ve fazla olabilir. Ancak bunları çocuklarınıza hissettirmeden ve söylenmeden sabırla birlikte üstesinden kalkabilirsiniz.

49. Etkinliklerinde yanında olun.

Çocuklarınız spor karşılaşmalarında, tiyatro oyunlarında, dans gösterilerinde vb. çeşitli etkinliklerle ilgileniyorsa onlar için önemli günlerinde yanlarında olarak fotoğraflar çekebilir ve onu destekleyebilirsiniz.

50. Birlikte konsere gidin.

Çocuklarınızla beraber sevdiği sanatçının bir konserine gidebilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Geri dönüşte de konser hakkında çocuğunuzun heyecanla ve güleç bir şekilde anlatımlarıyla mutlu olabilirsiniz.

51. Araba kullanmayı öğretin.

Arabanız varsa oğlunuza ya da kızınıza araba kullanmayı öğretebilirsiniz.

52. Küçükken okula siz götürün.

Küçükken okula giderken akrabalarınızın ya da arkadaşlarınızın aileleriyle beraber gitmektense müsaitseniz siz götürün.

53. Birlikte lunaparka gidin ve oyunlar oynayın.

Çocuklarınızla birlikte bir hafta sonu etkinliği olarak lunaparka gidebilirsiniz. Orada beraber makinelere binebilir, masa oyunları oynayabilir ve eğlenebilirsiniz.

54. En sevdiği televizyon programını izleyin.

Televizyon izleyeceği yaşa geldikten sonra istediği bir programı olumsuz cevap vermeden ailecek izleyebilirsiniz.

55. Uzaktaysanız sık sık arayın.

Uzakta olmanız gereken durumlarda gün içerisinde sıklıkla çocuklarınız ile konuşun ve onları özlediğinizi dile getirin.

56. Okulunda neler olduğunu dinleyin.

Okuldan geldikten sonra gününün nasıl geçtiğini sorabilir ve birlikte aktif bir konuşma yapabilirsiniz. Düzenli olarak okulunda neler olduğunun farkında olun ve arada belli konularda ne olduğu hakkında sorular sorun.

57. Başarılarında övün, başarısızlıklarında da cesaretlendirin.

Çocuklarınızı okulda ya da başka bir yerdeyken yaptığı başarılı işler için içtenlikle övün ve başarısız olduklarında da bunun geçici bir şey olduğunu, stres yapmamasını ve sonrakinde isterse başarabileceği konusunda cesaretlendirin.

58. Konuşurken mutlaka gözlerinin içine bakın.

Çocuklarınızla sohbet ederken göz teması kurmayı unutmamanızı öneririz. Herhangi bir işle de uğraşıyorsanız konuşurken işinizi bırakmanız ve göz teması kurmalısınız. Bu şekilde iletişim kurmanız onların da gelecekte sizin görüşlerinize daha fazla değer vermelerinde etkili olur. Televizyona, bilgisayara ya da telefona bakmanız ise sizin sözlerinizi dikkate almamalarına sebep olabilir.

59. Hiç beklemiyorken küçük yiyecekler getirin.

Oturma odasında otururken ya da çocuğunuz kendi odasındayken arada küçük sürprizler yaparak hazırladığınız kek - pasta türü yiyeceklerinizi ya da dondurma, meyve vb. yemesi için servis götürebilirsiniz.

60. Çiçekleri seviyorsa onun için çiçek seçin.

Çocuğunuz çiçekleri sevdiğini söylüyorsa ona sürpriz olarak çiçek alabilirsiniz. Bu da çiçeğiyle her ilgilendiğinde sayenizde mutlu olmasını sağlar.

61. Birlikte küçük işler yapın.

Kızınızla birlikte yemekler, kekler ya da pastalar yapmanın; saçını yapmanın, kıyafet denemesi yapmanın ya da oje sürmenin mutluluğunu yaşarken, oğlunuzla da arabaları ile oynayın, küçük toplar ile futbol heyecanı yaşayın. Bazı geceler de ailecek oyunlar (puzzle, jenga, monopoli vb.) oynayabilirsiniz.

62. Çocuğunuzun canı sıkkın ise yanında olun.

Çocuğunuzun canı sıkkın ya da mutsuzsa daha derinden araştırın ve sebebini öğrenin, onunla konuşun. Arkadaşlarıyla ya da öğretmenleriyle arasında bir sorun olmuş olabilir. Haksızlığa uğradı ya da kavga ettiyse sorunun kaynağını araştırın, gerekirse kiminle sorun olduysa gidip konuşun ve güzel bir şekilde sorunu çözün. Bu sayede sizin desteğinizi bütün benliğinde hissedecek ve size olan sevgisi daha çok artacaktır.

63. Fiziksel sevgi göstermeyi unutmayın.

Yapılan araştırmalara göre anne ve babalarından fiziksel olarak sevgi hisseden çocukların zihinsel gelişimlerinde çok büyük olumlu etkiler oluyor. Üstelik bu çocuklar daha fazla özgüven sahibi olmaktadırlar.

Dışarıya çıkarken ya da eve geldiğinde sarılabilir, gün içerisinde öpebilir, sebebi yokken "seni seviyorum" diyebilir ve bir şey başardığında "seninle gurur duyuyorum" diyerek sevginizi içlerine işletebilirsiniz.

64. Televizyonu kapatın ve sohbet zamanları yapın.

Çocuğuma sevgimi nasıl gösteririm? tarzında sorular için diğer bir önerimiz, belirli günler belirleyerek akşam saatlerinde ailenizle birlikte 1 saat birbirinize vakit ayırmak. Televizyon, bilgisayar gibi araçları kapatarak bir konu hakkında konuşabilir ya da günlerinizin nasıl geçtiği hakkında sohbet edebilirsiniz. Ya da çocuklarınızın sizlere soracakları ve öğrenmek istedikleri konular hakkında tartışabilir veya birlikte kitap okuma saati yapabilirsiniz.

Yapacağınız bu etkinlik ile sadece çocuklarınız değil, aile olarak daha büyük bir sevgi bağı oluşturmanızı sağlayacaktır.

65. İkiniz arasında şifreli bir konuşma belirleyin.

Çocuklarınız ile aranızda şifreli bir konuşma tarzı belirleyerek başka ortamlarda o konuda şakalar yapabilirsiniz. Kimse anlamadan onu güldürebilir ve mutlu edebilirsiniz.

66. Parka gidin.

Hafta sonları vakit ayırarak ailecek biraz da olsa parka gitme alışkanlığı edinebilirsiniz. Hem çocuklarınızla parkta oynayabilir ve eğlenceli vakit geçirebilirsiniz hem de onların başka çocuklarla sosyalleşmesini kazandırabilirsiniz.

67. Üzgünken olabileceği gibi sebepsiz de ona sarılın.

Küçük ya da ileri yaştaki çocuklarınıza üzgün olduklarında ve konuşmak istemediklerinde (böyle bir durumda konuşmak için yumuşak bir ses tonunda ikna edebilirsiniz.) sadece sarılarak yanlarında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Bazen de sebepsiz yere sevginizi göstermek için sarılabilirsiniz.

68. Ağladıklarında başlarını koyabilecekleri bir omuz olun.

Kızlarınızın ergenlik çağında daha duygusal zamanlarından geçerken (ilişki vb.) ağladıkları zamanlarda omzunuza alın ve yanında olun. Yaşadığı duygusal kırıklıkları ve üzüntüleri ciddiye alın. Onu anlamaya çalışın.

69. Şakalar ve küçük sihirbazlıklar öğretin.

Küçük çocuklarınızla şakalaşın ve eğlendirmek için küçük sihirbazlıkları öğrenip, sergiledikten sonra onlara da öğretip size yapmalarını isteyin.

70. Beraber bilgisayar oyunları oynayın.

Bilgisayar oyunlarını seven oğlunuz ya da kızınız varsa beraber oyunlar oynayabilirsiniz.

71. Verdiğiniz sözleri tutun.

Çocuklarınıza karşı bazı durumlarda söz verdiyseniz mutlaka tutmaya özen gösterin. Bu onlara değer verdiğiniz ve önemsediğiniz anlamına gelir.

72. Birlikte kütüphaneye gidin.

Sinema, tiyatro gibi etkinliklerin yanı sıra birlikte kütüphaneye giderek orada kitap okuyabilirsiniz. Hem kütüphane ortamını, nasıl davranması ve kitap bulması gerektiğini öğrenirken hem de zihinsel gelişimine ve bilgi birikimine katkıda bulunabilirsiniz.

73. Okulunda gönüllü olun.

Çocuğunuzun okulunda olabilecek ve kendininde dahil olduğu bir etkinlikte gönüllü anne - babalar aranıyorsa siz gönüllü olabilirsiniz.

74. Onun için dua ettiğinizde duymasını sağlayın.

Çocuğunuz için dua ederken çocuğunuza sahip olduğunuz için şükrettiğinizi duymasını sağlayabilir ve mutlu olmasını, büyükse duygulanmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca dua yerine başkalarıyla da telefonda konuşurken çocuklarınızı ne kadar sevdiğinizi onlar duyacak şekilde dile getirebilirsiniz.

75. Ona güvenin.

Genç evladınızın yaptığı davranışlara ya da söylediği sözlere güvenin ve güvendiğinizi dile getirin.

76. Özel bir gün yaşadığında o konuda konuşun.

Çocuğunuz büyüdüğünde ilişki yaşadığı kişiyle ilk randevusu olduysa ya da farklı olarak kendisi için önemli bir günü olduysa eve geldikten sonra gününün nasıl geçtiğini sorabilir ve sohbet edebilirsiniz.

77. "Şu an meşgulüm, ilgilenemem" demeyin.

Sizden bir şey istediğinde ya da o an konuşması gereken bir şey olduğu zaman şu an ilgilenemeyeceğinizi söylememenizi öneririz. İşinize ara verip, çocuğunuza zaman ayırabilir ve onu dinleyebilirsiniz.

78. Okuldan eve döndüğünde onu bekleyen sevdiği kurabiyeleri hazırlayın.

Çocuğunuzun sevdiği kurabiye ya da tatlı türlerini okuldan eve gelmeden önce hazırlayabilir ve ona bir sürpriz yaparak, günün yorgunluğunu alabilirsiniz.

79. Ailecek piknik yapın.

Bazı hafta sonları ailecek bir piknik yapabilirsiniz.

80. Yemeğinizi paylaşın.

Çocuğunuzun sevdiği bir yemek yaptıysanız, örneğin bir et yemeği, tabağındakiler bittiyse ve herkesinki sayılıysa kendinizinkini paylaşabilirsiniz.

81. Ona inanın.

Çocuğunuzun size karşı dürüst olacağını ve sözlerine inandığınızı dile getirebilirsiniz.

82. Ona onun yaşındayken neler yaptığınızı anlatın.

Bunu ailecek yapacağınız sohbet zamanlarında yapabilirsiniz. Anne - baba olarak çocuğunuzun yaşındayken neler yaptığınızı, neler istediğinizi, hayal ettiğinizi anlatabilirsiniz.

83. Birlikte yola çıkın.

Birlikte hiçbir hedef yokken rastgele yola çıkın ve otobüse ya da arabanıza atlayarak bir yerlere gidin. Akşama kadar gezin, eğlenin ve o günü birbirinize harcayın.

84. Ona hedeflerine ulaşmasında yardımcı olun.

Çocuklarınız biraz büyüdüğünde ve gelecek hakkında konuşmaya başladığınızda neler istediğini ve hayalini sorun, konuşun. Daha sonra imkanınız var ise hedefine ulaşması için destek olun.

85. Başkalarıyla kıyaslamayın.

Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın. Çocuğunuzun sizin birer kopyanız olmadığını, başkalarından, hatta sizden bile farklı bir birey olduğunu unutmayın. Onun farklı ve akıllı olduğunu hissettirin.

86. İlgili olduğu bir alan için eğitim aldırın.

Her çocuğun en az bir yetenek ile dünyaya geldiğiniz unutmayın. Küçükken düşündüğü, içinde bulunmak ve öğrenmeyi istediği sporu ya da etkinliği öğrenmesi için imkanınız varsa kurslara gönderin.

87. Değer verdiğinizi bilmesini sağlayın.

Çocuklarınıza verdiğiniz önem ve değerin ne kadar çok olduğunu kendilerine gösterin ve hissettirin. Şımarır diye düşünmeden sevgi sözcüklerini sıklıkla söylemekten çekinmeyin.

88. Çocuklarınızın özeline saygı gösterin.

Çocuğunuzun özel alanına saygı gösterin. İzinsiz odasına girmeyin, oda düzenini değiştirmeyin ve eşyalarını karıştırmayın.

89. Battaniyeler ile çadır yapın.

Çocuklarınızla birlikte battaniyeleri, pikeleri çıkarıp ihtişamlı çadırlar yapabilirsiniz. Sabitlemek için de oklava tarzı sopalar kullanabilir, bitince de içerisine girebilirsiniz. Ya da çocuğunuz bir gece orada yatmak isteyebilir.

90. Banyo sonrası öpmelerini alışkanlık edinin.

Küçük çocuklarınız banyodan çıktıktan sonra anne ve babası olarak başlarından öpebilir ve çok güzel koktuklarını dile getirebilirsiniz. Bunu da alışkanlık yaparak, sürekli banyo sonrası size başlarından öptürmek ve koklattırmak için gelmelerini sağlayabilirsiniz. Onlar da banyo sonrası mutlulukla, gülümseyerek size doğru koşacaktır.

91. Bebekken masaj yapın.

Çocuğunuz daha bebekken güzel ve rahatlatıcı masajlar yapabilirsiniz. İnternetten bebek masaj videolarını izleyip, uygulayabilir ve yaparken yumuşak ses tonunda bebeğinizle konuşabilirsiniz. Bu sayede bebeğinizle sevgi dolu bir bağ kurabilirsiniz.

92. Ona şarkı veya hikaye yazın.

Şarkı söylemeyi seven bir çocuğunuz var ise ve yapabiliyorsanız onun ismine bir şarkı hazırlamaya çalışabilirsiniz. Daha sonra beraber söyleyebilir ve eğlenebilirsiniz. Ayrıca küçükken yatmadan önce okuyacağınız hikayelerde başrole çocuğunuzu koyabilir ve o şekilde bir hikaye anlatabilirsiniz. Büyüdüğünde de bunu hatırlayıp, eskiye dönebilir ve duygusal, mutlu bir an yaşayabilirsiniz.

93. Çocuğunuzun günlüğünü tutun.

Kendinize şirin ve güzel bir not defteri satın alın. Günlük derken tam gün boyunca değil de, gün içerisinde severek yaptıkları şeyleri not defterinize kaydedin. 5 dakikalık vakit ayırarak her gün bu şekilde kısa günlük notları tutarsanız gelecekte beraber okuyarak o zamanlara dönebilirsiniz. Ayrıca böyle bir şeyi yaptığınız için çocuğunuz kendisini ne kadar sevdiğinizi anlayacak ve mutlu olacaktır.

94. Aynı dövmeden yaptırın.

Çocuğunuz belli bir yaşa geldiği zaman istediğiniz bir yere, sadece aranızda olan bir sevgi işareti belirleyip tükenmez kalemle çizebilirsiniz. Bu dövmenin sevgi işareti olduğunu ve onu çok sevdiğinizi belirten bir sembol olduğunu söyleyebilirsiniz. İsterseniz kalıcı bir dövme de yaptırabilirsiniz.

95. Birlikte origami yapın.

Çocuklarınızla birlikte ailecek belli vakitlerde origami yapabilirsiniz. İnternetten çeşitli yapım videolarını izleyip tekrarlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra da onu takdir edebilirsiniz. İsterseniz başka zamanlar tek yapabilir ve çocuğunuzun okul çantasına gizlice koyabilirsiniz.

96. "Hayır" yerine "Evet" deyin.

Çocuklarınız bir şey istediğinde ya da yapmak istediklerinde hemen "Hayır, yapamazsın, şimdi olmaz" tarzında kalıplara başvurmayın. Elinizden geldiğince "Evet" demeye çalışın. Hayır demeniz gereken bir durum olursa da, yapamayacakları şeyin yerine neyi yapabileceklerini ya da sahip olabileceklerini söyleyerek yanıtınızı tekrarlayabilirsiniz.

97. Gülümseyin.

Bazen hiçbir şey demeden sadece sıcak bir gülümseme, kelimelere nazaran daha fazla anlam ifade edebilir. Sıcak bir gülümseme kabulü, sevgiyi ve memnuniyeti barındırır. Çocuklarınıza gülümseyerek içlerini ısıtabilir ve gözlerini parlatabilirsiniz. Daha sonra parlayan gözlerle size geri gülümsediklerinde de bundan daha güzel bir şeyin olmadığını düşünürsünüz.

98. Hamileyken çocuğunuz için mektuplar yazın.

Hamile kaldığınızı öğrendikten sonra hamilelik süreci boyunca her gün çocuğunuz/çocuklarınız için mektuplar yazabilirsiniz. Onunla ilgili neler yaşayacağınızı, doğumunu nasıl beklediğinizi, beraber oyunlar oynayacağınızı yazabilirsiniz. Daha sonra çocuğunuz bunu anlayacak yaşa geldiğinde ona hediye olarak verebilirsiniz.

99. Ona sorumluluk verin.

Çocuklarınız ilkokul çağına geldiklerinde onlara küçük görevler vererek sorumluluk kazanmalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede kendilerine güvendiğinizi ve size yardım etmenize izin verdiğiniz için mutlu olacaklardır.

Görevlerini tamamladıklarında da onlara teşekkür ve takdirlerinizi sunabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu sayede çocuklarınıza sorumluluk duygusunu işlediğinizi ve kendilerine olan güvenlerinin artacağını unutmayın.

100. Ona sahip olduğunuz için mutlu olduğunuzu söyleyin.

En önemlisi de bizce budur. Çocuğunuzla sohbet ederken ya da heyecanla size bir şeyler anlatırken onu dinledikten sonra "seni seviyorum oğlum/kızım, sana sahip olduğum için çok mutluyum biliyorsun değil mi?" deyin ve "sen olmadan önce bana seçme şansı verilseydi bile yine senin, benim oğlum/kızım olmanı isterdim." diye sözlerinize devam edin.

Çocuklarınıza sevginizi göstermek ve mutlu olmalarını sağlamak için daha birçok küçük şeyler yapabilirsiniz. Bu sayede mutlu oldukça kendilerini ifade etmeleri güçlenir, özgüvenli ve sağlıklı bir psikoloji içerisinde olabilirler. Ayrıca "Çocuğuma sevgimi nasıl gösterebilirim?" konusunda daha farklı düşünceleriniz varsa, bize yorum olarak gönderebilir, fikirlerinizi bizimle ve diğer okurlarımızla paylaşabilirsiniz.

