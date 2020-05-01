Çocuğumun Başarısını Nasıl Artırabilirim Diyenlere Tavsiyeler

"Çocuğumun daha çok başarılı olması için ne yapabilirim," sorusunu birçok ebeveyn soruyor olsa gerek. Çocuklarımızın daha çok başarılı olması için, biz ebeveynlerin de yapması gereken birtakım şeyler bulunmaktadır. Yani başarılı çocukların anne ve babalarının yaptıkları biraz daha farklı çalışmalar söz konusu. Peki, nedir onlar? Dilerseniz içeriğimizde bu konuyu işliyor olacağız.

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Çocuğunuzun Başarısını Artırmanız için Yapmanız Gerekenler

Onlara Güvenin: Çocuklarınıza güvendiğinizi hissettirmeniz, oldukça önemlidir. Bu yüzden çocuğunuza güvendiğinizi elinizden gelen her fırsatta hissettirin ve onun arkasında olduğunuzu dile getirin. Onlara karşı olan büyük beklentilerinizi de sürekli belli etmelisiniz. Çünkü çocuklar, ebeveynlerinin kendileri hakkında olan beklentilerini her zaman dikkate alırlar ve bu da gelecekteki başarılarını etkiler.

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Sorumluluk Yükleyin: Çocuğunuzun gelecekte daha da başarılı olması için, ona önemli sorumluluklar yükleyin. Baştan elbette zor olmasın bunlar. Ancak bir gitar çalmak, programlama yapmaya başlamak veya yemek yapmak gibi küçük küçük başlayın ve daha da artırın bu becerileri. Sorumluluk duygusu gelişen çocukların gelecekte daha başarılı olacağı ise aşikâr demek yanlış olmayacaktır.

Başarısızlığa da İzin Verin: Sürekli olarak bir insanın veya çocuğun başarılı olması mümkün değil. Bu yüzden çocuğunuzun başarısız olmasına da izin verin. Onları bu gibi durumlarda üzmemelisiniz. Çünkü başarısızlık bir nevi tecrübedir. Elinizden geldiğince başarısız zamanlarında onların arkasında olun ve bunun normal bir durum olduğunu hatırlatın.

Birlikte Vakit Geçirin: En önemli noktalardan birisi, çocuklarınız ile birlikte vakit geçirmektir. Onun gelecekteki başarı olasılığını artırmak için birlikte belgesel izleyin, birlikte kitap okuyun. Yani birlikte dolu dolu vakit geçirmeye özen göstermeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın.

Asla Kızmayın: Bir çocuğa kızmak, gelecekteki olası başarılarını da etkileyebilir. Bu yüzden onu uyarırken asla ses tonunuzu artırmayın ve yapıcı davranın. Ne olursa olsun kızmayın ve her zaman hatalı durumlarında yol gösterici olun. Bu durum başarılı bir genç olmasına da yardımcı olacaktır.

Sonuç olarak, çocukların başarılı olması için yapılması gerekenler listesi içerisinde daha birçok madde olabilir. Bir ebeveyn olarak çocuklarınıza güvenmeniz ve onların arkasında olduğunuzu hissettirmeniz, çok önemli. Dolayısı ile bu yönde efor sarf ederek, onların gelecekte daha da başarılı bir genç olmasını sağlayabilirsiniz. Bunu siz yapacaksınız, bir başkası değil. Bunu unutmayın.

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