10 Adımda Ergenliğe Giren Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Çocuğunuzla ilişki kurmakta zorluk çekiyor musunuz? Aranızda sık sık çatışma yaşanıyor mu? Çoğu ebeveyn gibi "ergenliğe giren çocuğa nasıl davranmalı?" sorusunu soruyor musunuz? Ergenlik döneminde olan ya da ergenliğe girecek olan çocuğunuza nasıl davranılması konusunda bir araya getirdiğimiz ipuçlarına bir göz atmalısınız.

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Bildiğiniz gibi bir çocuğu ergenlik dönemindeyken yönetmek, iyi yetiştirmek göz korkutucu bir görev gibi gelebilir. Çocuklar bu dönemlerinde ne yetişkindirler ne de ailelerine bağlı küçük bir çocukturlar. Bu geçiş aşaması nedeniyle de hem kendi hayatlarında hem de ebeveynlerinin hayatlarında zorluklar yaratabilirler.

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Bu yazı ile birlikte ergenlik dönemi boyunca çocuğunuza daha iyi yaklaşabilir ve psikolojik değişimleri açısından da kendine güvenen bir genç haline dönüştürebilirsiniz.

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Ergenliğe Giren Çocuğa Nasıl Davranmalı?

Birçok aile asi ergene ya da 15 yaşındaki erkek çocuğa nasıl davranmalı? şeklindeki soruları internette araştırabiliyor. Çocukluk ile yetişkinlik arasındaki dönem olan ergenlik, hem çocuk hem de anne - babalar için zorlu bir dönemdir.

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Ergenlik dönemindeki gençler, fiziksel, duygusal ve zihinsel bir çok değişim yaşamaktadır. Ebeveynlerin onlara değer veren, önemseyen ve destek olan bir tutum içine girmesi çocuğun kimlik geliştirmesini kolaylaştıracaktır.

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Ergenlik dönemindeki çocuğunuzla sağlıklı ve güçlü bir ilişki sürdürmek için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

1. Ebeveynlikten daha çok arkadaş olun

Ergenlik dönemindeki çocukların yanı sıra bu madde genel olarak her yaş için uygulanabilir. Çocuğunuza her hatasında onu kınayan, azarlayan bir veli gibi değil de, onu anladığınızı gösterebilir ve yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz.

Gençlerin ergenlik dönemindeki yaşadıklarını anlamak için onlarla uyumlu hareket edebilir ve yanlıştan uzaklaştırmak için azarlama yerine doğruyu teşvik edici yollar deneyebilirsiniz.

2. Gizliliğe saygı duymak

Siz de genç oldunuz ve başkalarından gizlediğiniz sırlarınız oldu, değil mi? Aynı şekilde çocuğunuzun sırlarının onun için önemli olduğunu ve bu yaşlardaki çocuklar için sırların hayatlarının büyük bir bölümünü oluşturduğunu unutmayın.

Bir ebeveyn olarak çocuklarınızın hayatının her anını bilmeniz hoşunuza gidebilir, ancak bazen onların kendi alanlarına saygı duymak ve dünyalarına müdahale etmekten kaçınmak gereklidir. Çocuğunuzun size bir konuda ihtiyacı varsa zaten gelecektir.

3. Onları anlamaya çalışın

Unutmayın ki bir genç, çocuk değildir. Bunun için kendinizi bir genç yetiştirmek için hazırlamalısınız. Kendinizin gençlik yıllarınızı hatırlayarak, hayatınızdaki değişiklik ile nasıl başa çıktığınızı düşünün. Bu konuda kitaplar da okumanızı tavsiye ederiz.

Daha fazla öğrenmeye ve çocuğunuza empati kurmaya çalıştıkça, onun sorunlarını daha iyi anlayabilirsiniz.

4. Ceza değil, disiplin oluşturun

Erkek çocukların yanı sıra ergenliğe giren kızıma nasıl davranmalıyım? diye kendisine soran kız anne - babası olabilir. Disiplin konusunda baştan kuralları koymalısınız. Bazı şeyleri düzeltmek için çocuğunuzu ve kendinizi asla zorlamayın. Aile içerisinde doğru - yanlışları konuşabilir ve görüşlerini alabilirsiniz.

5. Onlara sorumluluk verin

Bazı kültürlerde ergenlik, genç yetişkin olarak kabul edilir. Siz de bu dönemdeki çocuklarınıza daha fazla sorumluluk verebilirsiniz. Ev içerisinde sorumluluk vererek, nasıl yapması gerektiğini kendisine bırakabilirsiniz. Sorumluluk vermek, kendisine olan güven duygusunu geliştirerek, daha fazla sorumluluğun üstesinden kalkabilecek duyguyu da uyandırır.

6. Düzenli iletişimi unutmayın

Ailesine düşkün olup iletişim kuran gençlerin yanı sıra ergenlik döneminde istekli iletişim kurmayan gençler de olabilir. Bu nedenle anne - baba için düzenli iletişim kurmak özellikle bu dönemde daha önemlidir.

Ergenlik dönemindeki çocuklar ailelerinden destek ve ilgi göremezler ise yanlış arkadaşlıklar edinebilirler. Hayatın yorgunluğu ve telaşlı zamanlarından bağımsız olarak çocuklarınızla konuşacak vakit yaratmalısınız. Günlük sohbetleri yemek sırasında yapmak dışında farklı anlarda da yapabilirsiniz.

7. Sorularını ciddiyetle cevaplayın

Belirli zamanlarda ergenlik dönemindeki çocuğunuzla günlük sohbetlerin yanı sıra daha ciddi meseleler hakkında konuşma yapabilirsiniz. Ergenlik dönemiyle yaşayacakları fiziksel değişimleri anlatın. Müzik, arkadaşlık gibi sohbetlerin yanında çekinebilecek tarzda cinsiyetini ilgilendiren 'ciddi' konuları konuşabilirsiniz.

8. Bilinçli ve tedbirli olun

Çocuğunuzun gizliliğine önem verirken de ne zaman - nerede bulunduğu konusunda da bilgi sahibi olmak gereklidir. Çocuğunuz ile olan iletişim ne kadar açık ve anlayışlı olursa o da ailesinden gizli bir şeyler yapmayacaktır.

9. Merhametli olun

Ergen çocukla iletişim için dediğimiz gibi uyum ve anlayış çok önemlidir. Mantıksız davranmak ve yaptığının yanlış olduğunu yüzüne vurmak yerine, öncelikle bu davranışı onun açısından düşünebilirsiniz. Disiplin etmek için de fiziksel zarardan kaçının. Araştırmalara göre öfkeyle ve fiziksel şiddet ile büyüyen çocukların büyüdüklerinde küfürlü iletişim kuran sinirli bir yetişkin olduğu gözlemlenmiştir.

10. Doğru rol model olun

Gençler daha çocukluktan beri ebeveynlerinin peşinden giderler. Ne söylediğiniz ile ne yaptığınız arasında bir kopukluk varsa bunu kolayca anlarlar. Bunun için onlara karşı doğru ve iyi bir rol model olun.

Herkes çocuğuna para verebilir, beslenmesini karşılayabilir, ancak sadece anlayışlı ve yardımsever ebeveynler bunların yanı sıra çocuklarıyla ilgilenerek doğru yolu gösterirler. Bu nedenle çocuklarınızın yanında onların nasıl olmasını istiyorsanız siz de öyle olmalısınız.

"Ergenliğe giren çocuğa nasıl davranmalı?" ve genç kız ve erkekler için iyi bir ebeveyn olma konusunda siz neler yapıyorsunuz? Farklı düşünceleriz var ise yorum alanından bizlerle ve takipçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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