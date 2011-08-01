Tartışmalarda Kadınlar Daha Haklı

Uzun yıllar boyunca gözlemlenmiş, incelenmiş ve detaylandırılmış bir araştırma yazısına göre, bir erkek ile bir kadın kavga ettiğinde ya da tartıştığında, kadınların genellikle daha haklı taraf olduğu iddia ediliyor. Bunun sebebi olarak ise; erkeklerin her şeyi kolayca unutması, detaylarla ilgilenmemesi, daha çok mantığı ile hareket etmesi ve duygularını yeterince ifade edememesi gösteriliyor.

AYRICA: Takdir Edilmek Mutlu Ediyor

Kadınlar ise hiçbir şeyi unutmuyor! Duygusallığa daha meyilliler. Hafızaları, yıllar öncesine ait bir cümleyi çok canlı bir şekilde saklayabiliyor. Yaşanılan birçok şeyin tozlanmasına, yok olup gitmesine izin vermiyor.

Böyle olduğu zaman da, bir kavga anında son sözü söyleyen taraf kadınlar olabiliyor. Araştırma yazısına göre yine kadınlar, hafızalarında saklı tuttukları bu bilgiler yüzünden, zaman zaman mutsuzluğa kapılabiliyor ve bu da gereksiz birçok gerginliğin oluşmasına neden olabiliyor. İkili ilişkilerde son sözü söyleyebilen olmak onları mutlu ediyor.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlar gerçekten de hiçbir şeyi unutmuyor olabilir mi?