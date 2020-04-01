Hamilelikte Şeftali Yenir mi? Gebelikte Şeftalinin Faydaları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) şeftali yenir mi?" Kalorisi az olup ve lezzetli olan bir meyve mi arıyorsunuz? O zaman şeftali yemeği düşünebilirsiniz. Gebelikte şeftali yemek, birçok anne adayı tarafından merak edilen konulardan biridir. Çünkü bildiğiniz gibi hamile kadınların yemek düzenlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Gebelikte şeftali suyu ya da kendisini yemek konusunda bilgi almak için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

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Hamilelikte (gebelikte) şeftali yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Yaz hamileliği yaşayan anne adayları, bu aylarda şeftali yemek isteyebilirler. Bazı durumlara dikkat edildikten sonra gebelikte şeftali yemek, hem sizin hem bebeğiniz için de faydalıdır.

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Hamileler Şeftali Yiyebilir mi?

Hamilelikte şeftali aşerme görülebilir. Besleyici ve lezzetli bir meyve olan şeftali, hamilelik döneminde biraz dikkat ederek yiyebileceğiniz bir besindir. Hamile meyve tutkunları için şeftaliler, gebelik için mükemmel bir besindir. Ancak günlük diyetiniz içerisine nasıl ve ne kadar ekleyeceğiniz bilinmesi gerekir.

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Yenecek olan şeftali miktarını aşırıya kaçmayacak şekilde, ılımlı miktarda tüketmek önemlidir. Aşırı tüketimi nedeniyle vücut ısı birikimi artabileceğinden gebelik için iyi değildir. Aynı zamanda demir, protein, şeker, pektin ve çinko açısından zengin bir meyvedir.

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Yaklaşık 150 gram gelen, orta boy bir şeftali içerisinde; 59 kalori, 14 gram karbonhidrat, 1.4 gram protein, 0.4 gram yağ, 2.3 gram lif, 10 miligram C vitamini, 489 IU A vitamini, 285 miligram potasyum, 14 miligram magnezyum ve 0.4 miligram demir bulunmaktadır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Şeftalinin Faydaları - Besin Değerleriyle

Hamilelikte şeftali yemek, sizin ve büyümekte olan fetüsünüz için hayati önem taşıyan vitamin ve mineraller bakımından yüksektir.

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1.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: C Vitamini

Bebeğin kemikleri, dişleri, kan damarları ve kaslarının oluşması için gerekli olan C vitamini bakımından zengin olan şeftali, 100 gram yenildiği takdirde gerekli olan bu vitaminin 6.6 miligramını karşılamaktadır.

Ayrıca C vitamini, demirin vücuda daha kolay emilimini sağlar ve böbrek kanserini önlemenize yardımcı olur. Ek olarak, erken doğum ve deri çatlağı oluşumunu da azaltabilir.

2.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Folik Asit

İlk üç aylık hamilelik döneminde gerekli bir besin maddesi olan folik asit, 100 gram şeftali içerisinde yaklaşık 4 mikrogram olarak yer alır. Bu besin maddesi, bebeğin beyin ve omurga gelişimine yardımcı olurken, spina bifida gibi nöral tüp defekti olmasını önler.

3.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Potasyum

Gebelikte şeftali yemek, günlük gebelik sıkıntılarıyla baş etmenize yardımcı olan potasyum içermektedir. Gebelikte yaygın olarak görülen yorgunluk, kaygı, baş dönmesi, bacak krampları, ayak şişmesi gibi problemleri en aza indirir. Ayrıca siz ve bebeğiniz için sıvı dengesini korur.

4.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Lif

Gebelikte kabızlık, hazımsızlık gibi sorunlara karşı iyi gelen lif bakımından zengin olan şeftali, aynı zamanda düzenli bağırsak hareketlerine yardımcı olmaktadır.

5.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Doğal Detoks

Doğal detoks ajanı olan şeftali, bağırsaklarınızı temizlerken karaciğer, böbrek ve dalak gibi organlardan da istenmeyen toksinleri ve atıkları atar. Üstelik kalp fonksiyonlarını da daha iyi tutar.

6.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Beta Karoten

A vitaminin öncüsü olan bu harikulade besin maddesinin doğal bir kaynağı olan şeftali, vücudunuzu sağlıklı beta karoten seviyeleri ile doldurmanıza yardımcı olur ve vücudunuzun yanı sıra bebeğinizin bağışıklık sistemini de arttırmada yardımcı olur.

7.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Doğum Sonrası Kilo Azaltımı

Gebelikte şeftali yemek, aynı zamanda alınan kiloların doğum sonrasında azaltılmasında kolaylık sağlayan bir doğum sonrası ilacı görevi görür.

Düşük kalorili ve besin maddeleri bakımından zengin olan şeftali tüketimi, istenmeyen yağlardan kurtulmanıza ve vücudunuzun işleyişini düzenlemenize yardımcı olur.

8.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Fosfor

Gebelik sırasında önerilen günlük fosfor alımı 700 miligram düzeyindeyken, 100 gram şeftali bu besin maddesinin 20 miligramını karşılar. Ayrıca anne ve büyüyen bebekte güçlü kemiklerin oluşmasına destek olur.

9.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Magnezyum

Şeftali, hamilelikte kabızlıktan ve bacaklarda olabilecek kramplardan korunmaya ek olarak rahmin erken kasılmasını önlemeye yardımcı olan magnezyumu içerir.

10.) Hamilelikte Şeftali Faydaları: Antiemetik Özelliği

Şeftalinin antiemetik özelliği sizi sabah sorunlarından kurtarır. Ayrıca kusmaktan kaçınmak için gebelikte şeftali çayı tüketebilirsiniz.

Hamilelikte Şeftali Yemenin Faydaları - Kısa Kısa

Hamilelik döneminde şeftali yemek, anemi ve kabızlığı önlemek için ideal bir çözümdür.

Ilık şeftali dilimleri zengin besin içeriği sebebiyle akciğer hastalıkları tedavisinde de benzersiz etkiye sahiptir. Astımı olan gebe kadınlar da şeftaliyi yardımcı olarak yiyebilirler.

Vitamin takviyesi olarak diyete eklenebilir.

Yüksek kan basıncını düşürmek için yardımcı olabilir.

Gebelik ödemlerine karşı yardımcı olabilecek bir meyvedir.

Hamilelikte (Gebelikte) Şeftalinin Zararları

Pestisit, böcek, yabani ot, virüs ya da bakteri gibi etkenleri öldürücü kimyasal maddelerin tamamına verilen isimdir. Sebze ve meyvelerde de yüksek oranda bulunduğu ortaya çıkan pestisit, gebelik dönemindeyken ailelerin daha çok endişe ettiği bir konu oluyor.

Aynı şekilde de şeftalide yüksek pestisit miktarları görülebilmektedir. Ayrıca şeftaliler, böcek ilaçlarıyla en çok kirlenen 12 meyveden birisidir. Bu nedenle bu endişeleri ortadan kaldırmak için bilindik yerlerden organik meyveler satın alınmalıdır. Organik olsa bile diğer konulara dikkat etmelisiniz.

Şeftali, vücuda ısı verir. Bu nedenle hamilelik sırasında çok fazla şeftali yemek bazı kanamalara neden olabilir.

Şeftali tüyleri boğazda rahatsız edici etki bırakabilir veya alerjiye neden olabilir.

Yüksek kan şekeri teşhisi konulduysa aşırı meyve tüketiminden kaçınmalısınız ve meyve tüketimi konusunda doktorunuza başvurmalısınız.

Bununla birlikte, şeftali alımını doktor tavsiyesi eşliğinde belirli miktarda yapılırsa endişelenmenize gerek yoktur.

Hamilelikte Şeftali Nasıl ve Ne Kadar Olmalı?

"Hamilelikte şeftali yenir mi?" sorusuyla birlikte hamilelik döneminde yenen besinlerin dikkat edilerek ve yeterli miktarlarda, aşırıya kaçmadan tüketilmesi gerekmektedir. Günde 500 gramdan fazla şeftali tüketilmemelidir. Kendinizi diğer meyveler ve sebzelerle birlikte günde 2 şeftali ile sınırlandırabilirsiniz.

Ancak bu kişinin sağlık durumuna göre değişebileceğinden iki şeftali de fazla gelebilecek durumlar olabilir. Bunu doktorunuza sormayı unutmayın. Ancak, bunlarla birlikte doğru şeftali de iyi seçilmelidir.

Şeftali alınırken çok sert olmamalı ve olgun olmalıdır. Yeşilimsi olmamalı ve canlı, olgun görünümde olmalı.

alınırken çok sert olmamalı ve olgun olmalıdır. Yeşilimsi olmamalı ve canlı, olgun görünümde olmalı. Ayrıca aşırı olgunlaşmış da olmamalıdır.

Her tarafına iyi bakılmalı ve çürüme belirtisi görülmemelidir.

Şeftaliyi dilimleyerek sıcak veya soğuk tahıllarla birlikte sabah kahvaltısında ya da tatlı olarak yiyebilirsiniz. Kabuğu boğazınıza dokunuyor ya da sevmiyorsanız soyarak da yiyebilirsiniz.

Hamilelikte (gebelikte) şeftali yemek, sağlığa yararlı olduğundan aşırıya kaçmadan sınırlı miktarlarda tüketilebilir. Öncelikle doktorunuzun önerisini almayı unutmayın. Bildiğiniz yerden ya da organik aldığınızdan eminseniz, fazla da yemiyorsanız "hamileler şeftali yiyebilir mi?" konusunda endişeniz olmayacaktır. Bu konuda farklı fikirleriniz varsa bize aşağıdaki yorum alanından yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.

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