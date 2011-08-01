Hamilelikte Barbunya Yenir mi? Faydaları ve Tavsiyeler

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) barbunya yenir mi?" Hamilelik, kadınlar için çok özel dönemlerden biridir. Bu dönemde hem kendiniz hem de bebeğinizin sağlığı için birtakım şeylere daha fazla dikkat edilir. Bunlardan biri de beslenmedir. Sağlıklı gıdalar ile beslenmek oldukça önemlidir. Ancak normalde yediğimiz bazı gıdaları bu dönemdeyken daha dikkatli yememiz gerekebilir.Bu yazımızda da hamilelikte kuşkonmaz, turp, kırmızı pancar, karnabahar yemek gibi "hamilelikte (gebelikte) barbunya yemek" konusunu işleyeceğiz.

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Hamilelikte barbunya yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Barbunya Yenir mi?

Hamilelik süresince muhtemelen ne yemeniz gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Bazı gıdalar özellikle gebelik sırasında daha çok sağlıklı oldukları için bunları daha fazla yemelisiniz. Gebelikte barbunya yemek, bünyesinde bulundurduğu antioksidan, demir, lif ve protein ile bebeğinizin hem zihinsel hem de fiziksel olarak büyümesine yardımcı olacağı için oldukça önemlidir.

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Proteinler, doğumunu beklediğiniz bebeğinizin gelişimde destek olduğu için hamilelik döneminde önemli bir rol oynamaktadır. Hamilelikte barbunya yemek konusunda da tavsiyeler almak ve beslenmenize nasıl ekleneceği hakkında doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Gebeliğin süper gıdası olarak adlandırılan barbunyanın hamilelikte tüketimi ile alacağınız faydaları öğrenmek için okumaya devam edin.

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Hamilelikte (Gebelikte) Barbunya Yemenin Faydaları

1.) Demir İçerir

Gebelik dönemindeyken bebeğinizin kırmızı kan hücrelerini oluşturmak için vücudunuza daha fazla demir gerekir.

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Vücudunuzdaki hemoglobin düzeylerini yenilemeye ve demir eksikliğiniz gidermeye yardımcı olur. Ayrıca bebeğinizin bilişsel gelişimini teşvik eder. Bununla birlikte barbunyadaki demir, fetüsün gelişimini destekler, kan hacmini genişletir ve plasentanın iyi gelişmesine yardımcı olur.

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2.) Amino Asit Deposu

Bağışıklık sistemini geliştirmede ve birçok enfeksiyona karşı yardımcı olan amino asitler, barbunya içerisinde vücudunuzda protein oluşumuna destek olan 8 adedini bulundurur. Bu amino asitler tarafından oluşturulan proteinler, bebeğinizin vücut hücrelerinin temellerini oluşturmada yardımcı olur.

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3.) Antioksidanlar

Sağlığımız için önemli bir yeri olan antioksidan açısından zengin olan barbunya, hem sizin hem de bebeğinizin cildi için yararlıdır. Ayrıca annenin gestasyonel diyabet gelişme olasılığını önlemeye de yardımcı olabilir.

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4.) Lif

Barbunya içerisindeki lifler, hamilelik dönemindeki kolesterol seviyenizi korumayı sağlar. Sabahları tüketildiği takdirde sabah bulantısı veya bulantı hissine neden olan safra asitlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Ek olarak lifler, fazladan yağın sisteminizden alınmasını sağlar.

5.) Sülfit Detoksifikasyon

Şarküteri salatalarını tüketiyorsanız, vücudunuzda gıdalara eklenen koruyucu bir tür olan sülfit izlerinin bulunması muhtemeldir. Hamilelikte barbunya tüketimi, sülfitlerin detoksifikasyonuna yardımcı olan mineraller ile bu izleri temizler. Ayrıca düzenli barbunya tüketimi, hamilelikte görülebilen artan kalp atışı ve baş ağrıları gibi sülfitlerle ilgili her türlü alerjiden kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

6.) Bakır

Barbunya içerisinde bulunan bakır, vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olmakla birlikte enzimatik aktiviteyi arttırmak için de oldukça yararlıdır. Bu da, bebek doğururken yardımcı olacak eklemler, kan damarları ve bağların esnek doğasını korumaya yardımcı olur.

7.) Enerji Verir

Hamilelikte barbunya yemek, içerdiği magnezyum sayesinde gebelik süresince kan damarlarını, sinirleri ve kasları rahatlatarak yorgunluğunuzu giderir. Ayrıca magnezyum, migren ağrısı, kas ağrısı veya astım gibi olumsuz tıbbi durumları önlemede destekçidir.

Hamilelikte (Gebelikte) Barbunya Yemenin Zararları (Yan Etkileri)

Yukarıda bahsedilen hamilelikte barbunya faydaları olsa da, tüketim konusunda temkinli olmalısınız. Fazla tüketimi ile anne ve bebek için zararlı olabilecek yan etkiler görülebilir.

Pürin denilen doğal bir maddeye sahip olan barbunya, fazla tüketilmesi sonucu gut veya böbrek taşlarına neden olabilir. Bununla birlikte aşırı tüketimi ile sağlığınız için zararlı olabilecek hücresel metabolizmayı etkileyebilir.

Yüksek lif seviyesi ile bazı kişilerde bağırsak gazı ve kramp gözlemlenebilir. Bu da gebelik ile birlikte yavaşlayan sindirim sisteminizde daha çok görülmesi için bir nedendir. Gaz gözlemlendiğinde yediğiniz miktarı azaltabilirsiniz.

Ayrıca konservelerden uzak durun ve daima kaliteli ürünler satın aldığınızdan emin olun.

"Hamilelikte barbunya yenir mi?" konusunda anlattıklarımız doğrultusunda, öncelikle doktorunuza danışarak ne kadar tüketmeniz gerektiğini öğrenmeyi unutmayın. Tüketmeden önce de iyice yıkamayı ihmal etmeyin. Hamilelikte barbunya yemek hakkında farklı anlatacaklarınız varsa, bize aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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