Hamilelikte Kuşkonmaz Yenir mi? Faydaları ve Tavsiyeler

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) kuşkonmaz yenir mi?" Güvenli bir hamilelik için dikkat edilmesi gereken fiziksel aktivitelerin yanı sıra beslenme düzeni de önemlidir. Kaçınılması gereken bazı gıdaların yanı sıra bebeğinizin sağlıklı gelişimi için beslenmenize eklemeniz gereken gıdalar mevcuttur. Bunun için doktorunuza başvurmalı ve talimatlarını dinlemelisiniz. Bugünkü yazımız da "hamilelikte kuşkonmaz yemek" hakkında hazırlanmıştır.

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Hamilelikte kuşkonmaz yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kuşkonmaz Yenir mi?

Bazı gıdaların anne adayları tarafından acaba sağlıklı mı diye düşünülerek araştırılması normaldir. Bu tarz bir düşünceyle ortaya çıkan "hamileler kuşkonmaz yiyebilir mi?" sorusu da bunlardan biridir.

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Zambak ailesinden olan kuşkonmaz, 2000 yıldan uzun bir süredir besleyici yararları ve tadıyla oldukça beğenilmektedir. Ayrıca diğer sebzeler ile karşılaştırıldığında gebelik döneminiz için gerekli olan en yüksek folik asit miktarına da sahip olduğu bilinmektedir. Beyazı da bulunan kuşkonmazın en yaygın biçimi yeşil olandır.

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İçinde bulundurduğu besin maddelerinin çokluğundan kuşkonmaz diyet sebzesi olarak da bilinen sebze, sayısız sağlık faydasına sahiptir. Gebelik döneminizde doktorunuza danışarak diyetine kuşkonmaz eklemeyi düşünüyorsanız, faydalarını da incelemelisiniz.

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Hamilelikte (Gebelikte) Kuşkonmaz Yemenin Faydaları

Hamilelik döneminde de diyet yapmalık bir etkisi olan kuşkonmazın hamilelikte yemenin faydaları şu şekildedir;

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1.) Folik Asit

Kuşkonmaz, yüksek folik asit içeriği sayesinde gebe kadınlar için çok yararlıdır. Folik asit, hamile kadınların fetüsün gelişimiyle birlikte emzirme döneminde de bebeğin gelişimini sürdürmede ihtiyaç duyduğu önemli bir maddedir.

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Fetüsün nörolojik gelişiminin yanı sıra doğum kusurları olasılığını azaltmak için önemli olan kuşkonmaz, özellikle hipertansiyonu olan hamile kadınların sağlıklarını korumada yararlıdır. Hamile kadınların vücutlarındaki kan dolaşımını iyileştirir ve fetüs DNA'sının oluşumu sürecinde yeni hücrelerin oluşumuna yardımcı olur. Folik asit aynı zamanda kanseri önlemede ve kalp krizlerine karşı bir sağlıklı ajandır.

2.) Glutatyon

Hamilelikte kuşkonmaz yemek, birçok açıdan faydalıdır. Faydalarından biri de glutatyondur. Gebe kadınlar için gerekli ve besleyici bir madde olan glutatyon, vücuda giren serbest radikallere karşı koyacak bir antioksidan görevi görür.

Serbest radikaller, fetus DNA'sına kendilerini sızdırabilir ve anne ile fetüsü hastalıklara açık olması için savunmasız bırakabilir.

3.) İnulin

Hamilelikte kuşkonmaz faydaları saymakla bitmez. İçerdiği inulin, önemli bir prebiyotiktir ve sindirim sisteminin sağlığı için faydalı bakteriler içerir. Bu da kabızlık ve sindirim sorunlarının önüne geçer.

4.) Kalsiyum

Kuşkonmaz içerisinde bulunan kalsiyum, fetüs kemik oluşumuna ve kemik yapısının güçlendirilmesine destek olur. Fetal kemik anormalliklerini önlemede de yararı vardır.

5.) Multivitamin Deposu

Kuşkonmaz, vücut için faydalı multivitaminler içerir. Kuşkonmaz sebzesinin gebelik için faydasından biri de yüksek C vitaminidir. C vitamini ile hamile kadınlar bağışıklıklarını güçlendirir. Bu sayede de enfeksiyon veya hastalığa neden olabilecek virüslerin vücutlarına girmesini önlemiş olurlar.

Gebe kadınların ve fetüsün sağlığı için gerekli olan E vitamini de bulunur. E vitamini, hamilelikte sinirsel sağlık problemlerinde destek olurken, vücudu toksinlerden arındırma ve sağlık direncini arttırmada da görevlidir.

Sağlık için gerekli olan B6 - B9 vitamini bulunduran kuşkonmaz; tansiyonu düzenler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hamilelerin sıkça yaşadığı bulantı oluşumunu önlemede destek olur. B9 vitamini de gebeliğinizde spina bafida gibi doğum kusurlarının önlenmesine yardımcı olur.

K vitamini bakımından da zengin olan kuşkonmaz; kardiyovasküler sağlığı korumada, kan damarlarının işlevini sürdürmede ve koroner kalp hastalığını önlemede rol oynar.

Hamilelikte (Gebelikte) Kuşkonmaz Yemek için Tavsiyeler

Doğurganlığı arttırdığı da bilinen ve gebe kalmaya çalışanlar için de çok iyi bir seçenek olan kuşkonmazın yenmeden önce dikkat edilmesi gerekenleri bulunmaktadır.

Kuşkonmazı yemeden önce iyice yıkandığından emin olun.

Haşlanmış, fırınlanmış veya taze olarak tüketilebilen kuşkonmaz, ince dilimler halinde salataya da dahil edilebilir.

Çorbasının da yapılabildiği kuşkonmaz, ayrıca omlet ve makarna içerisinde de tüketilebilir.

"Hamilelikte kuşkonmaz yenir mi?" konusunda anlattıklarımız aklınızda bir fikir oluşturmuştur. Ancak hamilelik için oldukça önemli bir besin kaynağı olan kuşkonmazı almadan önce doktorunuza danışmayı unutmayın. Gebelikte kuşkonmaz yemek konusunda farklı fikirleriniz varsa aşağıdan bize yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.

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