Hamilelikte (Gebelikte) Portakal Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) portakal yenir mi?" Bu soru, özellikle kış aylarında anne adaylarının en fazla araştırdığı sorulardan biridir. C vitamini içeriği ve gribe karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirdiğini düşündüğümüz portakal acaba gerçekten sağlıklı mı? Gebelikte portakal yenir mi? Hamilelikte portakalın faydaları ya da zararları neler? Ne kadar portakal tüketmeliyiz? Gelin birlikte bu soruları cevaplayalım.

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Hamilelikte portakal yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Portakal Yenir Mi?

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Portakallar! Bu besleyici meyveler C vitamini bakımından oldukça zengindir. İsterseniz kahvaltılarınızda isterseniz de yemeklerinizin yanında ya da ara öğün olarak portakal suyu tüketebilirsiniz. Hamilelikte portakal suyu içmek istemiyorum diyorsanız da enfes portakal dilimlerini çiğden ya da yiyeceklerinizin içine ekleyerek yiyebilirsiniz. Ancak hamilelik sırasında tükettiğiniz besinlere dikkat etmenizi öneririz. Oldukça sağlıklı bir besin bile fazla tüketildiğinde bazı sorunlara yol açabilir.

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Hamileliğiniz sırasında gönül rahatlığıyla portakal tüketebilirsiniz ancak her şeyde olduğu gibi portakalda da sınırı aşmamak gerek. Portakal zengin bir C vitamini, folik asit, kalsiyum ve potasyum deposudur. Dilerseniz doktorunuza danışarak günlük 1 ya da 2 porsiyon portakal tüketebilirsiniz.

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Ayrıca bazı uzmanlara göre de hamileliğin 13. haftası olan ikinci trimester döneminden sonra portakal tüketilmemeli ve yerine elma-armut yenmesi öneriliyor. Bazı uzmanlara göre ikinci trimester döneminde tüketilen portakal suyundaki fruktozun bebeğe geçerek bebekte kilo yapımına ve şeker hastalığına yol açabileceği ifade ediliyor. Bunun için kendi doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Portakal Suyu İçilir mi?

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Hamilelikte portakal suyu mide yanması yapar mı? şeklinde sorular sorulabiliyor. Ancak bazı yararlı besinler de gebelik sürecinde mide ekşimesi ya da reflü gibi sık görülen hamilelik problemlerine neden olduğundan bu tarz soruları sormak normaldir.

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Hiçbir katkı maddesi içermeyen doğal portakal suları hamileler için besleyicidir. Birkaç saat arayla günde 1-2 bardak portakal suyu tüketebilirsiniz. Üstelik kalsiyum bakımından zengindir böylece sağlıklı kemiklere sahip olmanıza yardımcı olur.

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Ancak portakal suyu içmek, fazla olmamak şartıyla doktorlar tarafından da önerilmekle birlikte kış aylarında hamilelik diyetlerinde önerilmektedir. Tabii yine de bazı sıkıntılarınız varsa, doktorunuza danışarak, onun talimatlarına göre tüketip tüketemeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde hamilelikte portakal suyu bebeğe kilo aldırır mı? sorularına karşılık bazı uzmanlar, yukarıda da bahsettiğimiz gibi ikinci trimester döneminden sonra aldırabileceğinden bahsetmişlerdir.

Ayrıca hamilelikte portakal çekirdeği yutmak herhangi bir hastalığa ya da soruna neden olmaz, ancak nadir durumlarda, büyük tohumların boğazınıza kaçması ve sizi boğması söz konusu olabilir. Bu nedenle çekirdeksiz ve soyulması kolay olan portakallardan almayı tercih edebilirsiniz.

Hamilelikte (Gebelikte) Portakal Yemenin Faydaları

Karnınızdaki minik ve siz hamile anne adayı için hamilelikte portakalın faydaları konusuna birlikte göz atalım.

1.) Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

C vitamini bağışıklık sisteminizi güçlendirerek, sizi hastalıklara karşı korur. Özellikle hamilelik döneminde meydana gelebilecek pek çok gıda alerjisi ve hastalık zayıf bağışıklık sistemine bağlıdır. Portakal yemek ya da portakal suyu içmek yalnız bağışıklığınızı güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda bebeğiniz için gerekli olan pek çok besinin de sisteminize katılmasına sebep olacaktır.

C vitamini ayrıca, bebeğinizin kıkırdak, kan damarları, kemikler ve dokularının oluşması için gerekli olan çinko gibi bazı besinlerin emilimine yardımcı olur.

2.) Bebeğinizin Beyin Gelişimine Yardımcı Olur

Folik asit ihtiyacınız gebelik döneminde 5 ya da 10 kat arasında artar ve portakal tüketerek folik asit ihtiyacınızın bir bölümünü karşılayabilirsiniz. Folik asit bebeğinizin beyin gelişimini olumlu yönde etkilerken aynı zamanda yeni kan hücrelerinin ve bebeğinizin dokularının gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca bebeğinizin beslenmesini güçlendirerek, doğum ağırlığını artırır.

3.) Kabızlığı Önler

İçeriğindeki zengin lif yapısı sayesinde portakal, bağırsak hareketlerini düzenleyerek özellikle hamilelik döneminde sıkça karşılaşılan kabızlık problemini önler.

4.) Kan Basıncını Kontrol Eder

Yapısındaki yüksek potasyum oranı sayesinde hamilelikte kan basıncını kontrol ederek, hipertansiyonu önler.

5.) Sıvı Tüketmenize Yardımcı Olur

Özellikle sıvı tüketiminde zorlanan bir yapınız varsa portakal tüketerek vücudunuzu hidrasyona teşvik edebilirsiniz. Ayrıca portakal içeriğindeki sodyum ve potasyum ile vücuttaki sıvı seviyelerini korumak için çalışır.

6.) Böbrek Taşlarını Tedavi Eder

Portakallar idrarınızın pH değerini yükselterek, vücudunuzdaki sitrik asit atılımını arttırır. Böylece böbrek taşlarının oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

7.) Solunum Sistemini Destekler

Portakallardaki yüksek karotenoid içeriği sayesinde hem hamilelik süresi dışında hem de gebelik - hamilelik sürecinde ve lohusalıkta solunum sağlığının korunması sağlanır.

8.) Cilt Sağlığını Olumlu Yönde Etkiler

Portakaldaki C vitamini cildiniz için iki güzel etki sağlar. İçeriğindeki antioksidatif etki cildi nemli ve gergin tutar ve özellikle hamilelikte sık görülen bir sorun olan akne ile başa çıkmanıza yardımcı olur.

Hamilelikte Çok Portakal Yemek Zararlı mı?

Hamilelikte portakın faydaları olmakla birlikte, hamilelikte çok portakal yemek bazı sakıncalara neden olabilmektedir.

İçeriğindeki yüksek sitrik asit nedeniyle çok portakal yemek, boğaz ağrısına yol açabilir ve diş minesi için zararlı olabilir.

Yüksek lif içeriğinden fazla portakal yemek sindirim sorunlarına neden olabilir ve karın krampları yapabilir.

Kalori alımınızı ve şekerinizi arttırabilir. Böylece gebelik diyabeti riskini doğurabilir.

Hamilelikte çok portakal yemek, asiditenin yüksek oluşundan mide yanması yapabilir. Reflü şikayetiniz varsa arttırabilir.

Ayrıca aşırı C vitamini alımı, erken doğum eylemine yol açabilir.

Hamilelikte (Gebelikte) Portakal Kabuğu Yemek

Portakal kabukları, meyvesinden 2 kat daha fazla C vitamini içerir. Zengin bir antioksidan kaynağıdır ve antienflamatuardır. Bu nedenle, hamilelik sırasında tüketmek için mükemmeldir. Portakal kabuğu rendesini yoğurdunuza ya da salatalarınıza, limonatanıza ekleyebilirsiniz.

Ancak portakal kabuklarını tüketmeden önce, bitki ve böcek ilaçlarının etkisini yok etmek için bolca yıkamanızı öneriyoruz. Böylece mikropları ve zararlı maddeleri yok edebilirsiniz.

Hamilelikte Kaç Porsiyon Portakal Yenmeli?

Portakallar veya diğer turunçgiller, günün herhangi bir saatinde ara öğün olarak ya da aç karnına bile yenilebilir. Meyveleri öğünlerinize çeşitli şekillerde dahil ederek günde bir - iki ila büyüklüğüne bağlı olarak (eğer küçük ise) en fazla dört adet yiyebilirsiniz.

Ancak bu adedin en iyisini sizin sağlık değerlerinize göre doktorunuz söyleyecektir. Unutmayın ki, fazla gelirse sakıncaları olabilir.

Hamileler Öğünlerinde Portakalı Nasıl Tüketmeli?

Marketlerden portakal suyu alırken şekersiz olanlarına ve taze sıkılmış portakal yazısı yazanlara dikkat edebilirsiniz. Fakat paketlenmiş meyve sularına nazaran bir bütün portakal alarak, suyunu sıkmak daha yararlı olacaktır.

Ayrıca hamilelikte portakal tüketmek için birçok eğlenceli yol da vardır. İşte bunlardan bir iki örnek:

Salatalarınıza portakal küpleri ekleyin. Küp küp dilimlediğiniz soyulmuş portakalları tüm salatalarınıza ekleyebilirsiniz.

Rengarenk mevsim meyveleriyle bir meyve tabağı yapabilirsiniz.

Soğuk bir bardak portakal suyu herkese iyi gelir!

Üzerine esmer şeker serperek soyulmuş portakal dilimlerini, şeker eriyene kadar fırına verin.

Portakal meybuz! Herkes dondurma sever. Özellikle yaz aylarında dondurma kalıbına ya da küçük boy kilitli poşete biraz portakal suyu ve portakal küpleri ekleyin ve dondurma çubuğu batırarak dondurun!

Hamilelikte (gebelikte) portakal yemek, faydalı olmakla birlikte ne kadar yenmeli konusunda doktora danışılmalıdır. Yazımızda hamilelikte portakal yenir mi ve portakal suyu içilir mi? soruları hakkında açıklamalarda bulunduk. Gebelikte portakal tüketimi yaptıysanız, doktorunuzun dediklerinin yanı sıra nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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