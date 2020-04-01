Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor

Hamilelik avantajları içeriği ile karşınızdayız. Hamilelik süresince yaşayacağınız birçok sıkıntı sizi oldukça zorlayabilir. Hamilelikte ortaya çıkan kaçınılmaz uyku hali durumları, el şişmesi, mide bulantısı, saç dökülmesi, yorgunluk, bel - sırt ağrısı, kasık ağrısı ve karın ağrısı gibi bazı rahatsızlıklar moralinizi bozabilir. Ancak moralinizi bozmayıp, hamile olmayı avantaj olarak görebilir misiniz? İsterseniz, hamile olmanın avantajları hakkında sizler için hazırladığımız listemize geçelim...

AYRICA: Hamilelikte Yenir mi? Başlıklı Beslenme İçeriklerimize Buradan Ulaşabilirsiniz

Hamile Olmanın Avantajları

Gebelik öncesi , aldığınız kilolarınızı saklamakla mı uğraşıyordunuz? Artık hamileyken aldığınız kilolarınız için nefesinizi tutmaya, karnınızı içine çekmeye gerek yok.

, aldığınız kilolarınızı saklamakla mı uğraşıyordunuz? Artık hamileyken aldığınız kilolarınız için nefesinizi tutmaya, karnınızı içine çekmeye gerek yok. AYRICA: Hamilelikte (Gebelikte) Oruç Tutulur mu? Zararlı mı? İlk defa kilo almak, gebelikte keyifli hale gelir. Tartıldığınız zaman aldığınız küçük kilolardan moralinizi bozmaz ve göbeğinizi ovuşturup, bebeğinizi düşünürsünüz.

moralinizi bozmaz ve göbeğinizi ovuşturup, bebeğinizi düşünürsünüz. Hiç kimse size "çok fazla uyudun, kalk artık" demez. Dilediğiniz kadar uyuyabilir, yatağın ve uykunun rahatlatıcı tadını çıkarabilirsiniz.

İşinizde çalışırken yoğunluk mu hissettiniz, sıkıcı bir toplantıda mısınız ya da kalabalık ailenin büyükleriyle tartışmalı bir konu içerisinde misiniz? Kendi içinize dönüp, bebeğinizin hareketlerine odaklanarak ortamdan kendinizi biraz da olsun soyutlayıp, mutlulukla gülümseyebilirsiniz.

ortamdan kendinizi biraz da olsun soyutlayıp, mutlulukla gülümseyebilirsiniz. Hamileyken arkadaş ve akraba çevreniz, eşiniz ve aileniz tarafından ilgi odağı olursunuz ve önemsenmenin tadını çıkarabilirsiniz.

olursunuz ve önemsenmenin tadını çıkarabilirsiniz. Yakınınızdakiler sürekli size yardımcı olmak ister. Sizi sağlıklı beslemek için seferber olurlar.

olmak ister. Sizi için seferber olurlar. Aynı durum ev temizliğiniz için de geçerlidir. Yakınlarınız evinizi temizlemek için size seve seve yardıma gelirler, ağır taşımamanız için sürekli taşınacak bir şey varsa yardım ederler.

için size seve seve yardıma gelirler, ağır taşımamanız için sürekli taşınacak bir şey varsa yardım ederler. Bir yere gittiğiniz zaman kapalı kapıları sizin için açanlar, toplu taşımalarda yer verenler olur.

İstemediğiniz bir etkinlik ya da organizasyona gidilecekse, gitmemeniz için fazla düşünmenize gerek kalmaz. "Midem bulanıyor, biraz halsizim, yatmak istiyorum." gibi hamilelik dönemi sıkıntılarıyla kolay ve etkili bahaneler üretebilirsiniz.

sıkıntılarıyla kolay ve etkili bahaneler üretebilirsiniz. Saç ve tırnak bakımıyla uğraşmanıza gerek kalmaz. Çünkü hamilelik etkisiyle daha sağlıklı saç ve tırnaklara kavuşursunuz. Bunlara harcadığınız masraflar azalmış olur. Ayrıca bunlar için harcamanız gereken zamanı da farklı etkinliklere harcayabilirsiniz.

Bir yerlere giderken, hatta önemli davetleriniz de bile " ne giysem? " derdinden kurtulur, hamile olduğunuz için belden lastikli hamile pantolonu, bol elbise gibi rahat kıyafetler giyebilirsiniz. Hamile olduğunuz için de eleştirel bakışların odak noktası olmazsınız.

" derdinden kurtulur, hamile olduğunuz için belden lastikli hamile pantolonu, bol elbise gibi rahat kıyafetler giyebilirsiniz. Hamile olduğunuz için de eleştirel bakışların odak noktası olmazsınız. Hediye almak hamile değilken bile güzelken, hamileyken alacağınız minik patikler, tulumlar ya da bebek elbiseleriyle daha bir keyiflenirsiniz.

Bebek odası için yaptığınız alışverişlerinizde genel olarak eviniz için de birtakım değişiklikler yapabilirsiniz. Üstelik hamile olduğunuz için bunları bebeğiniz için daha sağlıklı, kullanışlı ve konforlu olduğundan aldığınızı söylersiniz ve karşıt görüşlerin oluşmasını engelleyebilirsiniz.

olduğunuz için bunları bebeğiniz için daha sağlıklı, kullanışlı ve konforlu olduğundan aldığınızı söylersiniz ve karşıt görüşlerin oluşmasını engelleyebilirsiniz. Gebeliğiniz yaz aylarına geldiyse hamilelikte ayak şişmesi gibi durumlarınız olduğunda, kışlık ayakkabı ve botlar yerine babet veya terlikleri giyerek rahat rahat dolaşabilirsiniz.

gibi durumlarınız olduğunda, kışlık ayakkabı ve botlar yerine babet veya terlikleri giyerek rahat rahat dolaşabilirsiniz. Evde, iş yerinde ya da farklı bir ortama gittiğinizde en rahat ortamlar sizler için hazırlanmış olur.

Aynı şekilde yaz hamileliğinde de dışarıda yemek yemeğe gittiğinizde en rahat ve serin yerleri kapmak derdiyle uğraşmazsınız. Buralar sizin en doğal hakkınız olur.

Hamileliğiniz yaza denk geldiyse ve dondurma yemek istediyseniz saat fark etmeden istediğiniz gibi yiyebilir, rahatlayabilirsiniz.

Hamilelikte aşerme gibi durumlarınızda eşiniz yanınızda olur ve sizin için istediğinizi saat fark etmeksizin alır ve getirir.

Gece uyandığınızda buzdolabından kaçamaklar yaparsanız, hamileliğiniz sebebiyle yaptığınız göze batmaz.

Kışın kilo aldıysanız ve yazın denize girmek istediğinizde kilolarınızı düşünmenize gerek kalmaz ve göbeğinizi içeri çekmeden mayo, bikini giymenin keyfini yaşayabilirsiniz.

Gittiğiniz her ortamda pişen tüm yemekler "Kızım sen hamilesin al canın çekmiştir." gibi cümlelerle önünüze sunulur.

Yoldan geçerken bir meyve ağacı görür de üstünden koparırsanız, kimse sizi elinde sopa ile kovalamaz. Aksine "Al al evladım, hamilesin sen." der.

Özellikle de hamileliğinizin son ayları yaklaşmışsa, değmesin keyfinize. Her saat başı gelen aramalar sizi şımartır da şımartır.

Kısacası, hamileyseniz başımızın üstünde yeriniz var. Eşiniz ve sevdikleriniz için siz dünyanın en mükemmelisiniz.

Bunlar gibi birçok hamilelik avantajı ile kış ya da yaz dönemlerini moralinizi bozmadan, gebeliğin olumlu avantajlarını düşünüp rahatlayabilirsiniz. Sizin de belirtmek istediğiniz hamile olmanın avantajları varsa, aşağıdan iletebilirsiniz.

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