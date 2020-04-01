Hamileler Sıcak Su İçebilir mi? Gebelikte Musluk Suyu Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) sıcak su içilir mi?" Hamilelik süreci oldukça önemli bir süreçtir. Bu dönemde akrabalarınız ya da yakın arkadaşlarınız, sizin için adeta bir tavsiye yağmuruna tutulurlar. Ağır kaldırma, yemeklerine dikkat et, su içmeyi ihmal etme vb. Hamilelikte sıvı kaybı çok dikkat edilmesi gereken bir durum olduğu için her gün yeterli su tüketimi dikkate alınmalıdır. Su tüketiminin yanı sıra anne adayları için "hamilelikte sıcak su içmek zararlı mıdır?" gibi sorular düşünülebiliyor. Gebelikte sıcak su içmek konusunda bazı dikkat edilmesi gerekenler vardır.

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Hamileler Sıcak Su İçebilir mi?

Hamileyken yeterli miktarda su tüketimi, vücudun su ihtiyacını karşılayabilir olması ile birlikte enerjik hissetmenizi sağlar. Ayrıca anne sağlığının yanı sıra doğmamış bebek için de hayati bir önem taşımaktadır.

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Hamilelikte sıcak su içmek yerine ılık su tercih edilmelidir. Bazen sıcak su tüketmek, dudaklara ya da ağız içine olası zararlar verebilir. Ayrıca vücut ısısından fazla olan sıcak su, iç organlar için de sakınca doğurabilir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Musluk Suyu İçmek

Bunların dışında musluktan direkt olarak sıcak su içilmemelidir. Musluktan gelen sıcak veya soğuk suyun içinde kirli maddeler olabilir. Musluktan tüketimlerde kurşun zehirlenmesiyle birlikte bebeğiniz için ciddi hasarlara neden olabilir. Bu nedenle sıcak olsun ya da olmasın filtrelenmemiş ise hamilelikte musluk suyu tüketilmemelidir.

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Gebelikte sıcak su içmek konusu dışında yeterli su tüketimi, besin maddelerini fetusa taşımaya yardımcı olmakla birlikte sağlıklı büyümeyi arttırır.

Bunun için her gün 8-10 bardak su içmeye dikkat etmelisiniz.

Hamilelikte alınan kilolar, hava koşulları ya da günlük faaliyetleriniz su ihtiyacınızı arttırabilir.

Hamilelikte egzersiz yapıyorsanız, egzersiz sırasında kaybedilen vücut sıvısını telafi etmek için fazladan su tüketmelisiniz.

Ayrıca hamilelikte daha fazla su tüketimi ile vücudun su tutma (ödem) oranının düşürülmesine yardımcı olunur.

Doktorunuza danışarak , tüketilmesi tavsiye edilen su miktarını öğrenebilirsiniz.

Hamilelikte dehidrasyon (su kaybı), bu dönemlerden geçen kadınlar arasında sık karşılaşılan ve oldukça önemli bir konudur. Mide bulantısı, baş ağrıları, ödem gibi sorunlara neden olabilen su kaybı, dikkate alınmalı ve düzenli su tüketilmelidir.

Ayrıca her gün düzenli ılık su tüketimi, idrar yollarını temizler ve idrar yolu enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur. Düzgün ve sağlıklı bağırsak hareketini sağlar ve vücudunuzdaki kan akışını iyileştirir.

"Hamileler sıcak su içebilir mi?" makalesini okuduktan sonra sıcak su tüketimi yerine normal ya da ılık su tüketebileceğinizi anladınız. Bunun için ayrıca doktorunuz da size gerekli talimatları verecektir. Hamilelikte (gebelikte) sıcak su içmek hakkında farklı bilgileriniz varsa, bize yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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