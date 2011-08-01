Hamilelikte Hindi Eti Yenir mi? Hindi Füme, Hindi Salamı, Hindi Yumurtası

Hamilelikte beslenme kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız, "hamilelikte (gebelikte) hindi yenir mi?" Et, tavuk ve balık ürünlerinin yanı sıra gebelikte hindi yemek de araştırılmaktadır. Hamilelikte hindi füme, hindi salamı ya da hindi yumurtası yemek hakkında bazı açıklamalarda bulunacağız. Faydaları - zararları nedir? birlikte inceleyelim.

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Hamilelikte hindi eti yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Hindi Yenir mi?

Hamilelik dönemi hem anne adayı hem de bebek için çok önemli bir süreç olduğundan hamileyken güvenlik önce gelir. Bu nedenle hamilelik planlaması düşünüyorsanız, daha hamile kalmadan önce beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Bunun için de doktorunuza danışıp, beslenme çizelgesi almalısınız. Nelerin yenilip nelerin yenilmeyeceği ya da dikkat edilmesi gerekenleri doktor bildirecektir.

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Gebelikte hindi eti yemek, gerekli olan yüksek besleyici diyetinize katkı yapabilir. Ancak her yenen et için olduğu gibi hindi etinin de iyi pişmiş olmasına dikkat edilmelidir. Az pişmiş etler gebelikte hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için tehlikeli olabilir.

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Hamilelikte hindi eti yenir mi? sorusu için hindinin nereden alındığı ve sağlıklı olması önem kazanmaktadır. Gezen ve doğal beslenen hindiler, antibiyotikle büyütülenlere göre daha sağlıklıdır. Ayrıca yemeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Sizin sağlık değerlerinize göre ve dikkat etmeniz gerekenleri bildirerek, yiyebilir ya da yiyemez şeklindeki kararını verecektir.

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Hamilelikte hindi füme yemek için ya da aynı şekilde hindi salamı yenir mi sorularını da doktorunuza danışmalısınız. Genelde uzmanlar şarküteri hindi eti aksine evinizde kavrulmuş eti tavsiye ederler. Dikkat edildiği takdirde az da olsa tatmanızı söyleyebilir. Ayrıca gebelikte hindi yumurtası yemek de protein açısından oldukça zengindir.

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Hindi yumurtası vitamin ve mineraller bakımından zengin olmakla birlikte, hayvansal gıdalar arasında protein miktarı olarak et ve süt ürünleriyle karşılaştırılabilen tek besindir.

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Bilindiği gibi gıdaların listeria bakterisi tarafından kirlenmesi genellikle üretim-işleme sırasında gerçekleşir. Hamile kadınların da hamile olmayanlara göre 10 kat daha fazla listeria enfeksiyonu geçirme olasılığı vardır. Bu nedenle hamilelikte hindi salamı ve hindi füme yememeniz önerilir. Yine de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Hindi Yemenin Faydaları

Hamilelikte hindi yemek için doktorunuzun talimatlarına mutlaka uyun. Eti iyice pişirdiğinizden emin olun ve fazla tüketim yapmamaya özen gösterin.

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Yaklaşık 110 gr. hindi eti vücudun ihtiyaç duyduğu 32 gr. protein içermektedir ve bir hindili sandviç, günlük protein gereksinimlerinizin çoğunu karşılayabilir.

Hindi eti, iyi bir amino asit kaynağıdır.

Hindi etinde B3 ve B6 vitaminleri bolca bulunur.

Hamilelikte (gebelikte) hindi yemek, bazı faydaları olmakla birlikte dikkat edilmesi gerektiği için mutlaka öncesinde doktora danışılmalıdır. Yazımızda gebelikte hindi yenir mi? hakkında açıklamalarda bulunduk. Gebelikte hindi yemek hakkında bildikleriniz varsa ya da yediyseniz, doktorunuzun dediklerinin yanı sıra nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı bizimle paylaşmanızı isteriz. Bunun için de aşağıdaki yorum alanını kullanabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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