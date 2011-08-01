Hamilelikte Ördek Yumurtası - Ördek Eti Yenir mi? Faydaları ve Zararları

Öncesinde ördek yiyen bir bireyseniz, hamilelikte beslenme konusunda "hamilelikte ördek eti yenir mi?" sorusu merak edilebiliyor. Kümes hayvanları ailesinin parçası bir beyaz et olan ördek eti, oldukça besleyicidir. Ölçülü tüketilen her şeyde olduğu gibi ördek etinde de ölçüsünü kaçırmamak önemlidir. Ayrıca "hamilelikte ördek yumurtası yenir mi?" sorusu da sorulduğundan, bugünkü içeriğimizde bu konuları birlikte inceleyelim.

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Hamilelikte Ördek Eti Yenir mi?

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Hamilelik sürecinizde doktorunuzun tavsiyelerine uyarak hareket etmek oldukça önemlidir. Onun dışında bu tarz aklınıza gelen ve canınızın çektiği durumlarda öncelikle doktorunuza danışmayı lütfen unutmayın.

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Hamileler ördek yer mi? konusunda da ölçülü olmak kaydıyla yenebileceği söylenmektedir. Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de çiğ, kurutulmuş ya da tütsülenmiş ördek eti yemediğinizden emin olmalısınız. Tüketilmeden önce iyi şekilde pişmesi önemlidir. Bunlar sağlandıktan sonra ördek etinin faydaları da mevcuttur. Nelermiş görelim;

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Hamileyken Ördek Eti Yemenin Faydaları

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1.) Bağışıklık Güçlendirici

Ördek eti içerisinde bulunan selenyum, iyi bir antioksidan kaynağıdır. İltihap ve vücut hücrelerinin zarar görmesini önlemeye yardımcı olduğundan dolayı bağışıklık güçlendirici olarak görev yapar. Bu nedenle hamilelikte ördek eti, enfeksiyon ve hastalıklarla savaşmak için yardımcı olabilir.

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2.) Protein Deposu

Protein, fetüsün büyümesini ve gelişmesini hızlandırmaya ve bebeğin vücudunun plasentasını, kırmızı kan hücrelerini ve dokularını oluşturmaya yardımcı olur.

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Hamile bir kadının ihtiyaç duyduğu çok çeşitli amino asitleri içeren ördek eti, yüksek kaliteli protein açısından zengindir ve bu sayede ihtiyaç duyulan günlük proteini karşılar.

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3.) Kalp Sağlığını Teşvik Eder

Ördek eti, bebeğin sinir sistemini, beynini ve gözlerini geliştirmeye yardımcı olan Omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Bu yağ asitleri ayrıca yüksek tansiyon seviyelerini düşürmeye yardımcı olur ve böylece kalp rahatsızlıklarının gelişme riskini azaltır.

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4.) Antioksidan Kaynağı

Ördek eti, vücuttaki serbest radikallerle etkili bir şekilde savaşan antioksidanlara sahiptir. Vücutta fazladan serbest radikallerin varlığı diyabet, kanser ve kalp sorunları gibi farklı hastalıklara neden olabilir. Antioksidanlar vücut hücrelerini serbest radikallere karşı korur.

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5.) Mükemmel B Vitamini Kaynağı

Ördek etinde bol miktarda bulunan B vitamini kompleksi sekiz vitamin içerir; tüm bunlar anneye ve fetüsün büyümesi ile artan enerji seviyeleri, beyin gelişimi, nöral tüp oluşumu, görme, sinir sistemi omurgası gibi birçok fayda sunar.

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6.) Zengin Kalsiyum ve Fosfor İçeriği

Kalsiyum ve fosforun varlığı, bebeğin kemiklerini ve dişlerini geliştirmede ve güçlendirmede önemli bir rol oynar. Kalsiyum ayrıca bebeğin kaslarının, kalbinin ve sinirlerinin yapımında da yardımcı olur.

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Birçok hamile kadının karşılaştığı yaygın gebelik komplikasyonları olan preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) ve osteoporozun (kemik erimesi) önlenmesine yardımcı olur .

7.) Hemoglobin Sayısını İyileştirir ve Anemiyi Önler

Hemoglobin vücuttaki kırmızı kan hücrelerinde bulunur. Bunlar vücuttaki dokulara oksijen iletilmesine yardımcı olur. Ördek eti yüksek bir demir içeriği kaynağıdır, bu nedenle demir eksikliğini önlemeye ve anemiden kaçınmaya yardımcı olur.

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Anne adayının, doğmamış bebeği ve kendisi için yeterli miktarda demire ihtiyacı vardır.

Hamilelikte Ördek Yemenin Zararları (Yan Etkileri)

Hamileyken ördek eti yemenin faydalarının yanı sıra dikkat edilmediği koşullarda bazı zararları da mevcuttur.

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Ölçülü tüketilen hiçbir şeyin vücut üzerinde kötü bir etkisi yoktur. Bununla birlikte, hamileyken pişmiş ördek yemeniz tavsiye edilir. Anne adayı için zararlı bakteri içerebileceğinden az pişmiş veya çiğ et yemeyin. Anne için gereksiz komplikasyonlara neden olabilir ve fetüse zarar verme olasılığı vardır.

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1.) Listeria

Listeria, iyi pişmemiş hazır et ve süt ürünlerinde bulunan patojenik bir bakteridir. Listeria semptomları arasında ateş, kas ağrısı, titreme, baş ağrısı v.b. bulunur. Bazen riskler menenjit, spontan düşük ve diğer bakteriyel enfeksiyonları içerir.

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2.) Toksoplazma

Toprakta ve etlerde bulunan bir parazit olan toksoplazma da az pişmiş etlerde ortaya çıkacağından iyi pişmiş tüketmeye özen gösterirseniz sorun olmayacaktır. Ayrıca bu bakteri kan testi yoluyla teşhis edilebilir.

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Hamilelikte Ördek Yumurtası Yenir mi?

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Evet, hamilelik dönemi sırasında hem ördek eti hem de ördek yumurtası yemek güvenlidir. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz gibi ördek eti ve yumurtanın iyi pişirilmesi oldukça önemlidir. Yine de ördek eti ya da yumurtasını tüketmeden önce doktorunuza danışmayı unutmayın.

Hamilelikte ördek eti ya da ördek yumurtası yenir mi? sorularına karşılık bu açıklamaları yapabiliriz. Hamilelikte pekin ördeği de iyi pişirildiğinden yenebilir. Dediğimiz gibi tüketmeden önce iyi piştiğinden emin olun. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi öncelikle doktorunuza danışmayı ve talimatlarına uymayı unutmayın. Hamilelikte ördek yemek hakkında doktorunuzla konuştuysanız ve yediyseniz, yaşadıklarınızı aşağıdaki yorum alanından diğer anne adayları için paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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