Hamilelikte (Gebelikte) Çikolata Yenir mi? Hamilelikte Çikolata Yiyenler

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) çikolata yenir mi?" Hamilelik, biz tüm kadınlar için oldukça uzun bir yolculuk olsa gerek. Bir yandan elbette, herkes yeni anneliğinin sevinci ile parlıyor ancak bir yandan da, hayatınız bir dizi zorluklarla bezenmiş oluyor. Biz de bugün, "hamileyken çikolata yenir mi, zararlı mı?" konusunu incelemek istedik.

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Hamilelikte çikolata yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Çikolata Yenir mi?

Gün içerisinde yaptığınız tüm rutin alışkanlıklarınız değişiyor ve uyku düzeniniz de, olduğundan farklı durumda. Gelelim, en önemli konuya... Birçok şey başkalaşım yaşasa da, yiyeceklerin de artık farklı kurallar silsilesi ile geliyor olması, işte can alıcı nokta bu olsa gerek, ne dersiniz?

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Hamilelik, neler yediğiniz konusunda olabildiğince dikkatli olmanızı gerektirir. Yediğiniz her şey, bebeğinizi doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyecektir. Bu nedenle hamile olan kadınların beslenmesine dikkat edilmektedir.

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İstekleriniz her zamanki gibi olmayacak ve farklı olması da, onları yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor. Ne üzücü, öyle değil mi? Örnek verelim hemen, mutluluk hormonunu salgılattığı dile getirilen, o akışkan ve yerken insanı başka alemlere götüren çikolatayı yemek bile, artık dikkat ederek yapılması gereken bir eyleme dönüşüyor olacak.

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Çünkü bu dönem, bizim için çok önemli ve dikkat edilmesi gereken kurallar var ve çok fazla da olsa, bebeğinizin sağlığını göz önünde bulundurup, hareket etmek adına, bunlara dikkat etmek gerekiyor.

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Sonuç olarak, biz bu içeriğimizde, dokuz ay boyunca, çikolata yemek konusunda sizlerle birtakım yararlı ipuçları paylaşmak istiyor ve bu bilgileri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

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Hamilelikte Çikolata Yiyenler için Bilgiler

Strese Karşı Önemli Çözüm: Bakıldığında, tek başına çikolata, insan için oldukça faydalı aksiyonlar alma konusunda, kendisinden habersiz bir form olsa gerek. Çünkü çikolata stresin hafifletilmesine yardımcı olduğu gibi, mutluluk hormonlarının açığa çıkmasını sağlayarak, insanı daha sakin bir ruh hâline ulaştırıyor.

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Sonuçta, stres hamilelik dönemi boyunca hem anne hem de bebek için oldukça zararlı bir olgu. Ayrıca, hamilelik sürecinde anksiyete (kaygı bozukluğu) çok daha farklı bir durum olup, insanı oldukça olumsuz düşüncelere sevk edebilmektedir.



Zaten hayatın telâşı ve zorluğu, kadına da büyük bir yük bindirdiği için, bu gibi durumlarda elinizin altında bir çikolata bulundurmanızın herhangi bir zararı olmayacaktır. Böylelikle, baskı anlarında veya panik atak durumlarında, sizin için faydalı bir tatlı olacaktır.

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Preeklampsi'yi Önleme Mahareti: Çikolatada bulunan kakao, kan basıncını düşürmede bizlere yardımcı olan "teobromin" içermektedir. Dolayısı ile, modern dünyada ve şehir hayatında, kadın da ister itemez stresli bir yaşam sürebilmektedir. Yani, bu stres durumu, hamilelik dönemi de üzerine eklenince, kadında olası tansiyon sorunlarına yol açabilmektedir. Bu durum, elbette bebeğiniz için de son derece zararlı bir durumu beraberinde getirmektedir.

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Çünkü yapılan araştırmalara göre, yüksek tansiyon, maalesef ki erken doğuma sebebiyet verebildiği yönünde. Ayrıca bu durum, bebek ölümlerine yol açan bir durum olarak nitelendirilen, preeklampsi'ye de bağlanmıştır.



Ek olarak, yapılan bir diğer Üniversite araştırmasına göre de, hamilelik sırasında ortalama bir miktarda (doz çok önemli) çikolata tüketen kadınların, bu duruma yakalanma olasılığının yarısı olduğu yönünde olmuştur. Yani düzgün ve abartılı olmayan bir miktarda çikolata tüketmek, hamilelikteki spesifik sorunların ortaya çıkmasını azaltma yönünde, oldukça sağlıklı bir etkene sahiptir.

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Anne Mutlu ise, Bebek de Mutlu Olur: Yukarıdaki birçok satır arasında, hamilelikte stresin oldukça olumsuz sonuçları doğurabileceği yönünde bilgi aktarımı sağlamıştık. Dolayısı ile, çikolata da, stresi azaltıcı bir faktör. Yani söz edildiği gibi, mutluluk hormonlarını açığa çıkararak, daha sakin olmamıza vesile olabilmektedir.

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"Gelelim, bir araştırmaya konu olan teste... 250 üzerindeki hamile kadına yapılan bu test ile, bu kadınlara hamilelik sırasında çikolata yeyip, yemedikleri soruldu ve hamilelikte çikolata yiyenlerin, bu süreçte, bebeklerini beklerken, daha mutlu ve gülümseyici bir tavra sahip oldukları tespit edildi. Ayrıca, bu annelerin doğurdukları bebeklerin, daha canlı, daha hareketli olduğu da tespit edilen bulgular arasında yer almaktadır."

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Besin Elementleri için de Önemli: Bakıldığında çikolata, antioksidanlar içeren "flavonoid"ler de içermektedir. Bildiğiniz veya hatırlayabileceğiniz üzere, antioksidanlar, kanımızı arındırmakta ve vücudumuzdaki dolaşımı düzenleme konusunda aktif olarak rol üstlenirler. Ayrıca çikolatada yer alan magnezyum ve demir de, hamilelik sırasında mevcut kilonun korunmasına yardımcı olmaktadır.

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Gerçekçi olalım, hamilelikte çok kilolu veya çok fazla zayıf olmak, hem size, hem de bebeğinize zararlı olmaktadır. Bu yüzden çikolata, bu dengeyi korumanızda, size yeterli seviyede tükettiğiniz müddetçe, yardımcı olabilmektedir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Hangi Çikolata Yenir?

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Öncelikle şunu belirtelim, birçok insan bitter çikolata yemeyi tercih eder. Ancak, hamilelik sürecinde, bu durumu şu şekilde göz önüne almalısınız. Hamilelikte bitter çikolata çok fazla kafein içerdiği için, sütlü çikolata tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.

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Bakıldığında sütlü çikolata, daha az kafein içerse de, içerdiği süt miktarı daha fazla durumdadır. Birçok kişi koyu (bitter) çikolatanın daha iyi olduğunu söylese de, hamilelik sürecinde bu gibi durumlar farklılık gösterebilmektedir.

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Bu yüzden hamilelikte çikolata seçimi yapar iken, çikolatanın %70 veya daha fazla kakao içermesine dikkat etmelisiniz. Çünkü çikolatadaki mevcut faydayı maksimize edebilmek için, kakao yağı gereklidir. Bu yüzden, ne kadar yüksek olur ise, o kadar iyi denilebilir. Bu bağlamda, diğer her şeyde olduğu gibi, kararında çikolata yemek en iyi tercih olacaktır.

Bu normal hayatımız için geçerli değil yalnızca, hamilelikte daha da çok önem arz etmektedir sadece. Yani her gün, yanınızda kararında çikolata bulundurun ve mevcut yeme sınırını aşmamaya da özen gösterin. Fakat, her kadın için, çikolata yeme eşiği, miktarı, değişkenlik gösterir. Bu yüzden, bu konuda doktorunuza danışmakta da kesinlikle yarar vardır.

Hamilelikte (Gebelikte) Çikolata Yemek Zararlı mı?

Belirli seviyede yenildiği müddetçe fizyolojik olarak bir sorun çıkarmayan çikolata, zaman zaman farklı sorunlara sebebiyet verebilmektedir. Örneğin, her çikolatada, anne ve bebeği olumsuz yönde etkileyebilecek, şeker ve yağ bulunur. Dolayısı ile fazla şeker alımı, metabolizmayı engeller ve bu durum da, aşırı kilo alımını beraberinde getirir. Eğer ki, aşırı kilo alımı yaşıyorsanız, çikolata yemeyi derhâl bırakmanız gerektiğini hatırlatmak gerekmektedir.

Kan şekerinizi de dikkatle incelemenizde fayda var. Eğer ki çikolatanın içerdiği şekerden ötürü, kan şekerinizde dengesizlikler var ise, aynı şekilde çikolata ve diğer sürekli yediğiniz tatlıları, bırakmanızda fayda vardır. Bu durum düzelince, yine çikolata yemeye karar verirken, mutlaka hekiminize de danışın.

Sonuç olarak, bebek beklerken, çok da endişelenmeden, çikolata yiyebilirsiniz. Ancak, ne olursa olsun, bunun bir sınırı olduğunu unutmamalısınız. Eğer bitter çikolata yiyorsanız, bunu daha da az tüketmeniz gerektiğini de belirtmek lâzım. Bu yönde, olası soru işaretleriniz var ise veya kendinizde farklılık seziyorsanız, hemen bir uzman doktora ulaşmanızda ve fikir almanızda, onun direktifleri doğrultusunda hareket etmenizde fayda vardır.

Bu içeriğimizde, hamilelikte çikolata yemek hakkında elimizden geldiğince, detaylı enformasyon (bilgi) aktarımı sağlamaya çalıştık. Umarız içeriğimiz, hamilelikte çikolata yiyenler ve yemeyi düşünenler için de faydalı olmuştur. Konu ile ilgili sorularınızı her zaman yorum göndermeyi düşünebileceğiniz gibi, bu yöndeki farklı deneyimlerinizi herkes ile paylaşmanız da çok faydalı olacaktır. Sağlıklı kalın, mutlu kalın... Hoşça kalın.

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