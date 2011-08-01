Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) KFC yenir mi?" Hamilelik planlamanız başladıktan sonra doktorunuzla birlikte ne yiyeceğiniz ve nelerden uzak duracağınız tasarlanır. Çünkü gebelik sürecinizde hem kendiniz hem de bebeğinizin sağlığı için beslenmenize dikkat etmeniz gerekmektedir. Bu nedenle bazen canınız bir şey çektiğinde de iki kez düşünürsünüz. Bu yazımızda da "hamilelikte KFC yemek" veya "gebelikte KFC yemek zararlı mı?" gibi konuları birlikte inceleyeceğiz.

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Hamilelikte KFC yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) KFC Yenir mi? Zararlı mı?

Doktorunuza sorduktan sonra yiyebilirsiniz derse, hamilelikte KFC yiyebilirsiniz. Ancak beslenmenizin sadece hazır (fast-food) besinlerden olmamasına dikkat edin. Fazlaya kaçmadan biraz yemekte sorun olmayacaktır.

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Ayrıca KFC ürünleri kızartılmış olduğu için besin değerleri düşüktür ve şişkinlik ve gaz sorunları yapabilir. Ama tabii ki, canınız çektiği için tadımlık yemeyi düşünüyorsunuz ve bu şekilde yiyebilirsiniz. Eğer şişkinlik gibi sorun yaşarsanız, başka zaman yemezsiniz ya da dikkat edersiniz.

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Aynı şekilde fast-food beslenme abartılmadığı sürece kilo yapmayacaktır.

KFC ürünlerinde birçok bazı üründe bulunan Monosodyum Glutamat (MSG), dikkat edilmesi gereken bir etkendir. Beslenmenize dikkat ettiğiniz sürece bir şey olmayacaktır. Dediğimiz gibi yeni bir şeyi canınız çekerse, doktorunuza danışın.

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Hamilelikte KFC yemek konusu için bunları dile getirebiliriz. Gebelikte KFC yenir mi ya da zararlı mı? sorularına karşılık, doktorunuza danıştıktan sonra onay verirse arada bir yapabileceğiniz bir şeydir. Ancak sağlıklı ve dengeli beslenmeyi unutmayın. Hamilelikte KFC yiyenler arasındaysanız, bu konudaki görüşlerinizi aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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