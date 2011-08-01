Hamilelikte (Gebelikte) Subway Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) Subway yenir mi?" Bebeğinizi sabırsızlıkla beklediğiniz hamilelik süreci, çok özel bir zamandır. Normalde kilo almak göze batsa da, bu süreçte kilo almanız hiç o kadar dokunmaz. Ancak tabii kilo alımı da dikkatli ve sağlıklı bir şekilde olmalıdır. Arada canınız hamilelik öncesi yediklerinizi çekebilir. Bunlar için öncelikle doktorunuza danışmanızı öneririz. Bu yazımızda da "hamilelikte (gebelikte) subway yemek" konusundan bahsedeceğiz.

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Hamilelikte subway yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Subway Yenir mi?

Her kadın için özel olan hamilelik döneminde hem kendiniz hem de bebeğinizin sağlığı için beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Bunun için de doktorunuzun yemeniz ya da yememeniz gerekenler için hazırladığı talimatları uygulamayı unutmayın.

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Gebelikte subway yiyebileceğiniz gibi bazı şeylere dikkat etmeniz gerekmektedir. Besleyici ve lezzetli et-tavuk-ton balıklı menüler sunan subway'de deniz ürünlerinden uzak durmanız daha iyi olacaktır. Sebze ve et menülerini tercih edebilirsiniz.

Mayonez gibi soslardan da kilo alımına dikkat açısından uzak durmanız önerilir.

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Et ürünlerinde de tabii ki salam-sosis gibi şarküteri etlerinden uzak durup, taze etlere yönelmelisiniz.

Füme et ve balık sandviçlerinden uzaklaşmalı ve soğuk sandviçleri tüketmemelisiniz.

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Peynir türlerinden de çedar ve mozzarella tercih edebilirsiniz. Brie, camembert, panela ve mavi damarlı peynirlerden uzan durunuz. Pastörize edilmeyen peynir türleri hamilelikte zararlı olabilir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Subway Yemek Zararlı mı?

Hamilelikte subway yemek olabilir bir şey olsa da, yukarıda da bahsedildiği gibi bazı önerilere dikkat edilmelidir.

Şarküteri ürünleri ya da pastörize edilmemiş yumuşak peynir türleri, hamileler için daha çok riskli olan listeria parazitini bulundurabilir. Anneyi hasta etmenin yanı sıra doğmamış bebeğe de zarar verebilir.

Erken doğumlara, düşüklere, ölü doğumlara ve enfeksiyon nedeniyle gelişim sorunlarına neden olabilir. Doktorunuza da sorarak, bazı menüleri yiyebilir bazılarından uzak kalabilirsiniz.

Hamilelikte subway yenir mi? konusu için bunları söyleyebiliriz. Öncelikle doktorunuza danışmayı ve talimatlarına uymayı unutmayın. Çünkü sizin için en iyisini doktorunuz bilecektir. Hamilelikte (gebelikte) subway yemek hakkında farklı bildikleriniz varsa, aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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