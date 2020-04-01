Hamilelikte (Gebelikte) Mozzarella Peyniri Yenir mi? Tavsiyeler

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) mozzarella peyniri yenir mi?" Hamilelik süresince, kadınların, anne ve bebeğe zarar verebilecek olası bir bakteriyel hastalık riski nedeniyle, gebelik sırasında pek çok peynir türünden kaçınması önerilir. "Hamileler mozzarella peyniri yiyebilir mi?" şeklinde aramalar da Google'da sık sık yapılmaktadır. Bazı peynir türlerinin zararları olabilir. Ancak bununla birlikte, diğer peynir türleri ise, hamilelikte diyet için sağlıklı bir durumu beraberinde getirecek olup, gebelikte mozzarella peyniri yemek gibi birçok fayda da sunar.

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Hamilelikte mozzarella yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Mozzarella peyniri, çeşitli tariflere rendelenmiş, dilimlenmiş ve bütün olarak eklenebilmektedir. Kesinlikle nefis lezzetler hazırlayabileceğiniz tarifler uygulayabileceksiniz.

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Ek olarak "hamilelikte hangi peynir yenmeli?" diyenler için pastörize edilmişlerin yanı sıra parmesan peyniri, havarti peyniri, quark peyniri, hellim peyniri, feta peyniri, süzme peynir, boursin peyniri, paneer peyniri, lor peynir, mascarpone peyniri ve krem peynir gibi türleri tüketmenizde zarar yoktur. Ancak yine de gıdalarınız için doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mozzarella Peyniri Yenir mi?

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Peynir, sağlıklı bir kalsiyum kaynağı olduğu için, bu durum, bebeğinizin de kemik ve dişlerinin gelişmesi için önem arz etmektedir. Mozzarella peyniri ise bebeğinizin kasları, hücreleri ve genel büyüme ve gelişimi için önemli bir protein alımını sağlayan ve artıran iyi bir yoldur. Dolayısı ile bebeğinizin mevcut gelişimine yardımcı olmak için, düşük yağlı Mozzarella peyniri tercih edebilirsiniz. Bunun herhangi bir zararı da olmayacaktır. Bilakis faydası olacaktır.

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Hamilelikte mozzarella peyniri zararlı mı? konusunda ise mozzarella peyniri tipik (standart) olarak pastörize edilmektedir. Ancak pastörize edilmemiş ise, bu durum "Listeria" riskini artırır. Listeria, gebelik sırasında düşük, erken doğum veya ölü doğum da dahil olmak üzere birçok olumsuz komplikasyonlara neden olabilen, gıda kaynaklı bir hastalık olarak tanımlanabilmektedir.

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Ancak ve ancak, pastörize edilmiş mozzarella peyniri, bu gibi riskleri teşkil etmez. Çünkü ilgili pastörizasyon süreci, Listeria'ya neden olan bakterileri öldürmektedir. Dolayısı ile mozzarella peyniri satın almadan önce ilgili ürünün özellikle pastörize edildiğinden emin olmanız gerekmektedir. Bu yüzden paketlerin üzerini dikkatlice okumaya özen göstermelisiniz.

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Ürünün güvenli olduğundan kesinlikle emin olmadan satın almayın.

Örneğin, sıvı içinde paketlenmiş bazı taze mozzarella peynir türleri olası bir şekilde güvenli olmayabilir, dolayısı ile satın almadan önce ürünün pastörize edildiğinden emin olmanız gerekmektedir.

Diğer bir örnek ise, lokantada mozzarella peyniri içeren bir yemek tüketir iken, kesinlikle yemeği hazırlayanlara danışmanız gerekir.

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Listeria'nın belirtileri arasında baş ağrısı, kas ağrıları, ateş, bulantı ve kusma da olabilmektedir. Eğer tedavi edilmez ise büyük sorunlara yol açabilmektedir. Hamilelik (gebelik) süresince bu semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, tedavi için hemen doktorunuza danışın. Çünkü bu gibi olası durumlarda, erken tedaviler, erken müdahale, sağlığınız ile ilgili olası kaygılarınızı da azaltacaktır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Mozarella Peyniri Yemek - Tavsiyeler

Kendi peynirinizi kendiniz yapmaktan hoşlanıyor iseniz, mozzarella peyniri hamileliğiniz sırasında sizin ve bebeğiniz için güvenlik bir seçim olabilir.

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Hazırlarken ise kesinlikle pastörize süt kullandığınızdan emin olmalısınnız. Yani çiğ süt kullanımından kaçınmalısınız.

Mozarella'yı, diğer olası patojenlerin (mikropların) bulaşmasını engellemek için ise temiz, steril bir mutfakta hazırlamaya özen göstermeniz gerektiğini de unutmamalısınız.

Mozarella peyniri, kesinlikle gebelik süresince bir diyet uygulamak için bile iyi bir tercih olacaktır. Çünkü birçok tarifte kullanılabilecek kadar çok yönlü bir yiyecektir. Örneğin, makarna yemekleri üzerinde rendelenmiş mozzarella serpin veya makarna sosuna karıştırmayı deneyin. Dilimlenmiş mozzarella ile hem sıcak, hem de soğuk sandviçlerde kullanabilirsiniz.

Buna ek olarak, salatalarda veya sebze yemeklerinde de kullanılabilir. Ayrıca aileniz için evde Pizza partisi vermek istiyorsanız, pizzanın içerisine de mozzarella katabilirsiniz. Dikkatli olun, ev halkı parmaklarını yemeyi düşünmesin. Çünkü oldukça leziz kokular almaları işten bile değil...

Sonuç olarak, "hamilelikte mozzarella peyniri yenir mi?" gibi soru işaretlerine sahip iseniz, korkmanıza gerek yok. Hamilelikte birçok peynir türü güvenlidir. Ancak pastörize edilmiş olduğundan emin olmanız gerekmektedir. Bu konuda da doktorunuza danışmayı unutmayın. Böylelikle ürünleriniz, olası komplikasyonları beraberinde getirebilecek mikroplardan da arınmış olacaktır. Hamilelikte mozzarella peyniri hakkında bildiklerinizi bizimle aşağıdaki yorum alanından paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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