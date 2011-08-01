Hamilelikte (Gebelikte) Hot Dog (Sosisli Sandviç) Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) hot dog (sosisli sandviç) yenir mi?" Bir kadın için hayatındaki en önemli dönemlerden biri olan hamilelik, hem kendi hem de bebeği için beslenmesine daha bir dikkat etmesi gereken bir süreçtir. Bu süreçte doktorunuz tarafından hazırlanan beslenme talimatlarına uymanız önerilir. Bazen canınız hamilelik öncesi yediklerinizi çekebilir. Biz de sizler için bu konuyu incelemek istedik. "Hamileler hot dog (sosisli sandviç) yiyebilir mi, zararlı mı?" gelin birlikte inceleyelim.

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Hamilelikte hot dog (sosisli sandviç) yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Hot Dog (Sosisli Sandviç) Yenir mi?

Dünyanın hemen her şehrinde, daha doğru her yerinde bulunan hot dog (sosisli sandviç), hızlı bir şekilde tüketilebilen bir yiyecektir. Yapımı kolay ve ucuzdur.

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Hamilelikte de sosisli sandviç yemek zararlı mı, yoksa yenir mi? şeklinde sorular aklınıza takılabilir. Cevap her zaman aynıdır. Dikkat ettiğiniz sürece az da olsa yiyebilirsiniz. Tabii balık, et gibi ürünleri bu süreçte dışarıda, en azından tam bilmediğiniz yerlerde yememeniz önerilir.

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Şarküteri ürünü olduğu için normalde bakterilerden dolayı uzak durmanız önerilir. Onun için sosisli sandviç için doktorunuza danışmayı unutmayın. Doktorunuz nasıl olduğu tam emin olunmadığından dışarıda yememenizi, evinizde kendiniz biraz yapıp yiyebileceğinizi söylerse yiyebilirsiniz.

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Dışarıda risk almamak için etsiz sosisli sandviçler tercih edebilirsiniz. Soya sosisli sandviçler, tahıl ve sebzelerden yapılanlar, etli versiyonları kadar koruyucu içermezler. Ayrıca yağ bakımından da oranı daha azdır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Hot Dog (Sosisli Sandviç) Yemek Zararlı mı?

Hamilelik döneminde şarküteri ürünlerinden uzak durulması tavsiye edilir. Çünkü bu ürünlerde listeria adlı bir bakteri ev sahipliği yapabilir.

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Uzun süreli büyük hastalıklarla savaşan insanlar, yaşlılarda, küçük çocuklarda ve hamileler dışında listeria bakterisi, genel olarak çok da zararlı olmaz. Bu nedenle gebelik sürecinde bazı ürünlerden uzak durulmalıdır.

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Listeria bakterisi alındığında hamileliğin normal belirtileri olan mide rahatsızlıkları, bulantı ve sindirim rahatsızlıkları gösterdiğinden teşhisi zordur. Bu bakteri anne ile birlikte fetüsü etkiler ve gelişim bozukluklarına, erken doğum ya da düşüklere neden olabilir.

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Sosisli sandviçler içerisinde bulunan yüksek seviyeli sodyum nitratlar, listeria gibi diğer bakteri türlerini önlemek için kullanılsa da kendi zararları ile gelir. Sodyum nitrat tüketimi pankreas kanserlerinden kan damarı zararı ve kalp hastalıklarına götürebilir.

Bunlara ek olarak iyi pişirilmesi önemlidir. Uygun şekilde pişirildikten sonra yemek daha iyidir. Dışarıda yemektense evde kendiniz düzgün bir şekilde pişirerek ya da ızgara yaparak veya kaynatarak hazırlayın ve hemen yiyin.

Az bir şekilde alıp, iyice pişirdikten sonra yemeniz önerilir. Kalıp, buzdolabında bekletmemeniz tavsiye edilir.

Hamilelikte hot dog (sosisli sandviç) yemek konusu için bunları dile getirebiliriz. Gebelikte sosisli sandviç (hot dog) yenir mi ya da zararlı mı? sorularına karşılık, doktorunuza danıştıktan sonra onay verirse, iyice pişirerek tek seferde fazla olmadan bitirirseniz yiyebilirsiniz. Ancak sağlıklı ve dengeli beslenmeyi unutmayın. Hamilelikte sosisli sandviç (hot dog) yiyenler arasındaysanız, bu konudaki görüşlerinizi aşağıdan yazabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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