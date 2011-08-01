Hamileyken Kola İçilir mi? Zararlı mı? Bebeğe Zarar Verir mi?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) kola içilir mi?" Bilindiği üzere gebelikte hem kendinizin hem de bebeğinizin sağlığına daha çok dikkat etmeniz gerekir. Bu nedenle doktorunuz, hamilelikte yemeniz ve yememeniz gerekenler hakkında sizi bilgilendirecektir. Ancak bazen canınız bir şey çektiğinde internetten araştırmak isteyebilirsiniz. Biz de bugün, "hamileyken kola içilir mi, zararlı mı?" ya da "gebelikte kola içmek bebeğe zarar verir mi?" konusunu incelemek istedik.

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Hamilelikte kola (asitli içecekler) içmek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamileyken Kola İçilir mi? Hamilelikte Kola İçmek

Normalde kola içmeyi seviyor olabilirsiniz. Sıcak günlerde soğuk bir kola içmek çoğu kişi tarafından yapılmaktadır. Ancak hak verirsiniz ki, normalde de sağlıklı beslenmeyi düşünen bir kişi kola gibi asitli içecekler içmez. Üstelik hamilelikte sağlığa daha çok dikkat etmek önemliyken, kola içmeyi bırakmak istemiyorsanız da azaltmanız önerilir.

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Coca Cola gibi birçok asitli içecekler, hiçbir besleyiciliği olmamakla birlikte yüksek şeker kapasitesine sahiptir. Bu da normalde sağlıksız olduğu gibi bebek bekleyen bir anne adayı için daha çok sağlıksızdır.

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Hamileyken kola içmek doktorunuza danışmanız gereken önemli bir besindir. Ilımlı şekilde biraz içmek de bir şey olmamakla birlikte sağlık bilgilerinizi doktorunuz bildiğinden size daha iyi bilgiyi verecektir. Örneğin şekeriniz varsa, kesinlikle uzak durulması gereken içecek gruplarındandır.

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Ancak hamilelikte sağlığınız iyiyse ve bir sorun yoksa, doktorunuz gebelikte biraz kola içmenize izin verebilir. Az miktarda dikkat ederek içmek zararlı değildir. Ancak sağlıklı olmadığı ve hiçbir besin değeri olmadan sadece şeker - kafein alındığını bilmek gerekir.

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Hamileyken Kola İçmek Zararlı mı? Bebeğe Zarar Verir mi?

Hamilelikte kola içmek doktorunuza danışarak, izin verdiği takdirde biraz içilebilir olsa da, bazı durumlarda zararlı olabilir. Hamileyken kola içmek bebeğe zarar verir mi? konusunda kolanın içeriğinden dolayı birtakım konular önemlidir.

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Hamilelik sürecinizde sağlıklı bir şekilde kilo alımı önemlidir. Aynı şekilde zararlı olduğundan çok fazla kilo da veremezsiniz. Kola içerisinde bulunan yüksek şeker oranı, sağlıksız bir şekilde kilo alımına neden olur. Bu dönemde şeker seviyesini arttıran ve obeziteye yol açan gıdalardan kaçınmak en iyisidir.

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Ayrıca, gestasyonel diyabet (gebelik diyabeti) hamilelik sırasında birçok kadını etkileyen bir durumdur. Bu durum hamilelikte ortaya çıkmakla birlikte, gebelik sonrası belirtiler kaybolur. Geçici doğasına rağmen, gestasyonel diyabet hem anne hem de bebek için çok zararlıdır; bu da erken doğum, düşükler, gelişimsel bozukluklar ve hatta ölü doğumlara yol açabilir.

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Kola içerisinde şeker dışında fazla kafein oranı da mevcuttur. Hamileler için günlük kafein alımı sınırlı olduğundan ve kahve de tüketiliyorsa, kola tüketiminizi daha da azaltmanız gerekir. Yüksek kafein seviyeleri; erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve hatta düşük yapma riski ile birlikte çocukta gelişimsel bozukluklara yol açar.

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Hamilelikte fazla kola (asitli içecekler) içmek, bulantı ve karın ağrısına yol açabilir ve sindirim sisteminizi de bozabilir. Ayrıca, kafein bir uyarıcıdır ve yüksek miktarda kafein, diğer şeylerin yanı sıra yüksek kalp atış hızına, dehidrasyona, uykusuzluğa, kaslarda sertliğe ve yüksek tansiyona neden olabilir. Bazı çalışmalara göre, yüksek düzeyde kafein tüketimi de doğurganlığın azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Hamileyken kola içmek ile ilgili bahsedilen tüm bu ayrıntılar, aslında diğer asitli içecekler için de geçerlidir.

Hamileyken kola içmek bebeğe zarar verir mi? hakkında bunları söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi doktorunuz izin verirse, fazlaya kaçmadan biraz içebilirsiniz. Ancak belirtildiği gibi hiçbir besin değerinin olmadığı ve hamile olunmasa da sağlıksız bir içecek olduğu unutulmamalıdır. Hamilelikte hem kendiniz hem de bebeğiniz için daha çok dikkat etmelisiniz. Gebelikte kola (gazlı içecekler) içmek hakkında bildikleriniz varsa, yorum alanı üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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