Evlilik Korkusu Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Yenilir?

Evlilik korkusu, birçok çiftin evlenmeden önce yaşadığı kritik bir süreç. Evlense oldukça mutlu olabilecek çiftler bile bu korkuyu yaşayabiliyor. Bazı çiftler arasında evlilik korkusu belirtileri görülebilmektedir. Yani yok yere ortaya çıkan psikolojik bir sorun değil. Buna ek olarak evlilik, neslimizin devamı ve aile bağlarımızın güçlü olması için elbette atılması gereken bir adımdır. Bunu unutmamanız gerekmektedir.

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Ancak maalesef ki henüz tam anlamı ile olgun olmayan veya tam olgunluğa erişememiş kadın ve daha çok erkeklerde "evlilik öncesi korku" yaşanabilmektedir. Evlilik, tüm sıkıntılara rağmen sürdürülebilir bir kurum olduğu için, bu durum ile evliliğin değerini kanıtlayacak bir nitelik taşımaktadır.

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Ancak elbette evlilik öncesi korku normal, çünkü hayatınızın geri kalanını etkileyen bir karar ve bu kararla ilgili düşünceler psikolojik olarak insanı yorabilmektedir. Bunun için evlilik korkusunun temeline inmek gerekmekte olup, ancak bu şekilde bu korkudan zihninizi arındırabilirsiniz.

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Evlilik Korkusu Nedir?

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Evlenme sürecinde olan insanlar, zaman zaman "Acaba evlenmeli miyim?", "Onunla evlenmekten vaz mı geçmeliyim?" gibi soru işaretlerine sahip olabilir. Bunun temel sebebi daha çok yeni sorumluluklar alacak olmaktan kaynaklanmaktadır. Bu yüzden kadınlara göre, erkeklerde daha çok görüldüğünü dile getirmek yanlış olmayacaktır. Dolayısı ile evlilik korkusu herkes için geçerli olabilir. Ancak önemli olan evliliğin avantajlarının farkında olabilmek. Dilerseniz, öncelikle evliliğin ne gibi avantajları var, onları bir inceleyelim.

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Evliliğin Avantajları Nelerdir?

Düzenli bir hayata sahip olmanızı sağlar.

Evlilik, aile kurmak için kesinlikle gerekli bir kurum. Yani aile kurmadan bir yaşam düşünmek, pek zor görünüyor. Hayatınızı size benzeyen bir insan ile paylaşmak, sizi daha da güçlü kılacak bir faktör. Hayatınız belli bir düzende ilerler ve plânlarınızı aileniz ile yaparsınız. Buna ek olarak, elbette düzenli bir cinsel hayatınız da olacağı için bu sizin daha az stresli ve sağlıklı bir hayata sahip olmanızı sağlayacaktır. Bunların hepsine ek olarak, anne veya baba olmak da hissedebileceğiniz en mutlu süreçleri kapsayacaktır.

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Finansal açıdan faydaları vardır.

Evli olduğunuzda artık finansal açıdan da bir nevi eşiniz destekçiniz olacaktır. Böylelikle masraflarınız için, biriktirebileceğiniz paralar daha çok olacaktır. Yani hem eşiniz, hem siz de çalışıyorsanız, daha lüks bir yaşama sahip olma olasılığınız mevcut. Yani evlilik yalnızca arkadaşlık değil, finansal açıdan da bir nevi istikrarlı bir sürece girilmesini sağlayacaktır. Yapılan araştırmalara göre, evli insanların, evli olmayan insanlara göre daha düzenli bir finansal akışa sahip olduğunu göstermiş bulunmaktadır. Evlilik, kazanç gücünü kesinlikle artırmaktadır. Eşiniz ile birlikte çalışmanın faydası saymakla bitmez. Bu yüzden artık evliliğin maddi bir külfet olduğunu düşünmeye son vermenizin zamanı geldi.

Hayatı paylaşmanın nesi kötü olabilir ki?

Yalnızlık, genellikle müziklerde övülür. Ancak gerçek hayat biraz farklı olabiliyor. Çünkü bekârlık bir zaman sonra sıkıcı olabilir. Hayatınızın bir noktasında sevmek ve sevilmek isteyeceksiniz. Ayrıca bakıma muhtaç bir hâle de gelebilirsiniz. Kederli, mutlu anlarınızı eşiniz ile paylaşmanın verdiği huzuru bir düşünün.

Tatillerde size eşlik edecek bir insan, sağlık sorunlarınızda yanınızda olacak bir insan... Evlilik, bu gibi duygularınızı ve deneyimlerinizi paylaşacak bir partnere sahip olmanızı sağlar. Her şeyi paylaşabileceğiniz bir insan ile uzun bir hayat yaşamanın getireceği hissi yaşamadan asla bilemezsiniz. Bu yüzden yaşayacağınız mutluluk, gelecekte de hayâllerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Birlikten kuvvet doğar.

Toplum tarafından kabul görürsünüz.

Çoğu toplum, bir ilişkiyi kabul etmek için, çiftleri evli olarak görmek ister. Ayrıca bu olayın, dini bir yönü de bulunmaktadır. Çünkü çoğu toplum evlilik dışı ilişkiyi onaylamaz. Bu yüzden evlendiğinizde, dinsel olarak ve sosyala olarak kabul görürsünüz ve daha rahat davranabilirsiniz.

Sevdiğiniz kişi ile evlenmeniz, birbiriniz ile yaşamanın saygılı ve doğru bir yoludur. Kaldı ki dünyadaki birçok topluluk da, insanlara kendi ruh eşlerini bulmalarını ve yetişkin çağa geldiklerinde de evlenmelerini öğütlemektedir. Belki bu sizin için "eski kafalı," insanların düşüncesi olabilir ancak evlilik iyi işleyen bir toplumun önemli bir parçasıdır.

Sağlığınız için de yararları mevcut.

Kesinlikle, bu doğru. Çünkü evli kişiler birbirlerini desteklediği için, birbirlerini her zaman rahatlatabilir ve zorluklara karşı birlikte göğüs gerebilirler. Ayrıca bu durum duygusal sağlığın da yolunda gitmesini sağlayacaktır.

Evli insanların daha sakin ve düzenli bir hayata sahip olduğu kaçınılmaz bir gerçek. Mutlu bir evlilik, stres düzeyini düşürür ve bunun nedeni elbette eşinizin hayatınıza olan pozitif yöndeki etkisidir. Bu yüzden kötü ilişkilerden ve beraberliklerden kaçınmanızda fayda bulunmaktadır.

Yaşlanırken yanınızda eşiniz olacak.

Tek başına yaşlanmak, sizce iyi bir şey mi? Saçlarınız bembeyaz olduğunda, yüzünüz kırış kırış olduğunda bile sizi sevecek bir insan düşünün. İşte o insan, sizin eşiniz. Kaldı ki yaşlandıkça, yanınızda bir eş olmasını isteyeceksiniz ve ne olursa olsun sizi sevmesini arzu edeceksiniz. Bu yüzden, evliliğin artı yönlerini görmeye çalışın. Eşiniz yanında iken yalnız ölmekten de korkmazsınız, çünkü eşiniz buna izin vermeyecektir. Yalnız bir yaşlılık dönemi yaşamak yerine, eşinizle birlikte yaşlanmanızın ne gibi mutlulukları beraberinde getirebileceğini bir düşünün.

Ve tabii ki çocuklar...

Hayatınızın daha anlamlı olması için, belli bir zaman sonra çocuk sahibi olmak isteyeceksiniz. Hayat, aile olmadan kesinlikle anlamsızdır ve evlilik bir ailenin temel taşıdır. Evlilik, çocuk sahibi olmanız açısından da verimli bir kurumdur ve soyunuzun devam etmesinin en sağlıklı yoludur.

Ebeveyn olmak, her insanın yaşamak isteyebileceği bir tecrübe. Yetişkin olmaya bir nevi adım atmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir çocuğun ebeveyni olmak, hayatınız boyunca unutamayacağınız, harikulade bir deneyim olacaktır. Çocukların küçükken yaptıkları şirinlikleri bir düşünün. Büyüdüklerinde yapacakları icatları veya başarıları bir düşünün. Bu gibi şeyler sizleri mutlu kılmaz mı?

Çocuk sevgisi, koşulsuz bir sevgidir. Çocuklarınızın size karşı göstereceği karşılıksız sevgiyi bir düşünün. Çocuklarınızı sağlıklı ve iyi bir ortamda yetiştirmenin haklı gururunu yaşamak sizin hakkınız. Bu yüzden bu hakkı, kendinize çok veya yanlış görmemelisiniz.

Daha mutlu ve huzurlu bir hayat.

Evli ve mutlu çiftler, evlenmemiş veya boşanmış insanlara göre daha çok mutlu olma eğilimine sahiptir. Çünkü genellikle olumlu duygular yaşarlar ve ev hayatında daha mutlu, huzurlu deneyimler yaşamaları olası. Bu yüzden, evliliğin hayat boyu memnuniyet ve yaşam doyumu olduğunu dile getirmek yanlış olmayacaktır. Evlilik, mutluluğun bir nevi geçtiği bir kurumdur diyebiliriz. Tabii ki mutlu evliliklerden bahsediyoruz.

Gerçek aşkı göstermenin en kalıcı yolu.

Kesinlikle! Gerçek aşkınızı daha kalıcı bir şekilde göstermenizin yolu belki de hiç yoktur. Evlilik, gerçek aşkınızı ve eşinize olan bağlılığınızı temsil etmektedir. Çünkü bir insanı ne kadar çok seversen, bir o kadar da kaybetmek istemezsin.

Bu yüzden evlilik, kalıcı aşkın daha da yeşermesini ve artmasını sağlayacaktır. Dolayısı ile gerçek bir sevgiliyi bulduğunuzda, bunu evlilik ile taçlandırmayı bir düşünün. Böylelikle, karşınızdaki kişiye olan bağlılığınızı da bu şekilde kanıtlama imkânı bulabilmektesiniz.

Evliliğin Zor Yanları Nelerdir?

Gerçekçi olmakta fayda var. Elbette, evliliğin de birtakım zorlukları vardır. Yani yaşamı paylaşmak güzel olabilir ancak sorumluluk almak, sorumluluk almak istemeyen insanlar için zor olabilir. Ayrıca akraba ilişkileri, faturalar ve gelir - gider dengesi v.b. gibi finansal kavramlar, bir zaman sonra sizin için sıkıcı gelecektir. Ancak ne olursa olsun bu gibi durumların geçici olduğunu unutmayın ve yanınızda sizi gözünden sakınan bir eşinizin olduğunu unutmayın.

Ayrıca özgür bir ruha sahip insanlar da evlenmeyi pek düşünmezler. Çünkü kısıtlanacağını öngörürler. Bu yüzden evlenmeden önce kendinize göre bir insan seçerseniz, zor yanları da beraber kolay atlatabilirsiniz. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.

Evlilik Korkusu Nasıl Yenilir?

Evlilik korkusu yaşayan insanlar, İnternet üzerinde "evlilik korkusunu nasıl yenerim?" şeklinde arama yapmaktadır. Evlilik korkusunu yenebilmek için, birtakım çalışmalarda bulunabilirsiniz. Örneğin bir kalem bir defter alarak, evlenmeden önce yaptıklarınızı ve evlendikten sonra yapacaklarınızı not alabilirsiniz. Ayrıca evlenmeden önce yapıp da vazgeçmek istemeyeceklerinizi not alabilirsiniz. Bu notlarınızı, evleneceğiniz partneriniz ile paylaşmayı deneyin. Yani uyumlu bir çift iseniz, evlilik sonrası da sizin için kötü anlamda pek değişiklik olmayacaktır.

Erkekler de şunu bilmeli ki, yetişkin döneme adım atıldığında artık sorumluluk alma zamanı gelmiştir. Bu yüzden kendinizi tam olgun ve sorumluluk alabilecek yaşta hissettiğinizde evlenin ve eşinizi de buna göre seçin. Hobileri, yaptıkları, düşünceleri v.b. kendinize benzeyen bir insan ile evlenmek, olası sorunların da yaşanmamasını beraberinde getirecektir.

Bu yüzden sorumluluk almanın kötü ve korkulacak bir şey olmadığını unutmayın, hayatın tek başına daha zor olduğunu hatırlayın. Bu nedenle hayat arkadaşınızı seçerken, dikkatli olun. Belki de gerçek mutluluğu onunla yaşayacaksınız.

Siz, evlilik korkusu yaşadınız mı veya yaşıyor musunuz? Yaşadıysanız, evlilik korkusu belirtileri olarak neler gösterdiniz? Evlilik korkusu nasıl geçer? diye araştıranlar için düşüncelerinizi bildirmek isterseniz, aşağıdaki yorum alanından yazabilirsiniz.

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