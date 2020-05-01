Aşk Mutluluk Getirir mi? Mutluluk için Aşk Yeterli mi?

Hepimiz daha mutlu olabilmek için aşık olmak istiyoruz. Doğru kişiyi bulduğumuzda, aşık olduğumuzda tam anlamı ile mutlu olacağımıza inandırmışız kendimizi. Peki gerçekten de mutlu olmak için yalnızca aşk yaşamak yeterli olacak mı? Birçok insan hayatının aşkını bulduktan sonra, neden mutlu olmadığını sorguluyor.

Bu da beraberinde "mutlu olmak için aşk yeterli mi?" sorusunun tekrar gündeme gelmesini beraberinde getiriyor. Bu içeriğimizde, mutluluk için aşkın yeterli olup olmadığını sorguluyor olacağız. Acaba mantık mı yoksa duygularımız mı galip gelecek? Bunu ilerleyen satırlarda birlikte göreceğiz.

AYRICA: Hangi Renk Hangi Duyguyu İfade Eder? Renklerin Psikolojik Anlamları

Mutlu Olmak için Aşk Yeterli mi?

Kitaplardan, filmlere kadar birçok materyali incelediğimizde, hayatımızın aşkını bulduğumuzda her şeyin rayına oturacağını düşünüyoruz. Ancak doğrusu öyle değil, yani gerçekler kapıya dayandığı zaman, her şeyin daha farklı olduğunu görüyoruz ve beynimizden vurulmuşa dönüyoruz.

AYRICA: Erkekleri Çekici Yapan 7 Önemli Faktör

AYRICA: Göz Rengine Göre Kişilik Analizi

Ya aşk yaşamak mutlu olmak için yeterli değil ise? Peki şöyle soralım, aşkta mutluluğu yakalamak için neler gerekir? İşte aşkın içerisinde bulunması gereken ortak amaçlar ve isteklerden bazıları...

AYRICA: Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

Aynı İsteklere Sahip Olmak

Aşık olduğunuz kişi ile aynı veya benzer isteklere sahip olmadığınız takdirde, olacakları bir düşünün. Siz çocuk sahibi olmak istiyorsanız, ancak o ise istemiyor. Sizin hobileriniz, hedefleriniz ve hayâlleriniz bambaşka iken, onunkiler de oldukça farklı. Sizce böyle bir ilişkiden mutluluk beklemek doğru olur mu? Bu yüzden mutluluğu aşkta yakalamak için, benzer hobi ve isteklere, arzulara sahip bir partner seçmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız. Böylelikle yaşayacağınız ilişkinin temelleri de bir o kadar kalıcı ve bir o kadar sağlam olacaktır.

AYRICA: Sosyal Medya Bağımlılığı Nasıl Bırakılır?

Maddi Amaçlar ve Hedefler

Aşk, dünyanın en güzel duygusu olabilir. Ancak faturalarınız veya kredi kartı ödemeleriniz konusunda size pek de yardımcı olmayacaktır. Bu yüzden ister istemez kendiniz için bir maddi hedef belirlemeniz gerekecek. Eğer siz tutumlu bir insan iken, partneriniz olan kişi savurgan bir yapıya sahip ise, o ilişkide mutluluk kırıntılarını bile aramak pek de doğru olmayacaktır.

Çünkü yaşamınızı devam ettirebilmeniz için, ister istemez belirli bir maddiyat gücüne sahip olmanız gerekecek ve bu yöndeki hedefleriniz eğer ki partneriniz ile ortak değil ise, sağlıklı bir ilişki devam ettirebilmek pek de mümkün olmayacaktır. Bu yüzden maddi amaçlarınızın ne denli kesiştiğine dikkat etmelisiniz.

Çocuk Sahibi Olmak ya da Olmamak

Sizin ve sevgilinizin çocuk sahibi olmak konusundaki fikri nedir? Eğer siz bir çocuk büyütmek istiyorsanız, bu güzel. Ancak ya partneriniz bu sorumluluğu almak istemiyor ise, ne olacak? Bu gibi durumlarda birbirinize deliler gibi aşık olmanız yeterli olmayacaktır. Bu yüzden aşkınızın temellerini sağlam atmak için, ortak bir noktada buluşmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmamalısınız.

Özellikle aşkınız için, çocuk sahibi olmak gibi önemli bir isteğinizi geri plâna atmayın. Önemli olan sizin hayattan ne beklediklerinizdir. Partnerinizle bu gibi konuları etraflıca konuşmaya özen gösterin.

Doğru İletişim Kurabilmek

Birbirine aşık olan insanların, ilişkisinin kalıcı olmamasının en temel sebeplerinden birisi de, doğru iletişim kuramamaktır. Yani sevgilinizi anlamanız ve onun anlayacağı şekilde bir dil benimsemeniz, ilişkinizin daha kalıcı olmasını sağlayacaktır. Ancak eğer ki iletişim bazında bir sorun olur ise, bu durum ilişkinizin de gelecekte sorunlar yaşamasını beraberinde getirebilmektedir.

Olduğu Gibi Kabul Etmek

Sosyal ortamlarda sevgilinizden bahsetmekten veya onu özel davetlere götürmekten utandığınız oldu mu? İşte bu gibi durumlar oluyor ise, aşktan beklediğiniz mutluluğu yakalamanız biraz zor olacaktır.

Çünkü karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmez iseniz, çok yara alırsınız. Yani sevdiğiniz insanın yanında da her zamanki hâliniz ile duruyorsanız, bu çok güzel. Ancak bambaşka bir insana bürünüyor iseniz, bu durum ilişkinizin geleceği hakkında pek de iyi sinyaller vermeyecektir.

Sonuç olarak, aşk mutluluk getirir mi? sorusuna karşılık salt aşk yaşamak bir insanı mutlu etmez, denilebilir. Önemli olan o aşkın içerisindeki birtakım konularda da hemfikir olabilmektir. Eğer partneriniz ile birçok konuda ortak dünya görüşüne sahip iseniz, mutlu olmayı bekleyebilirsiniz. Ancak sadece aşık olduğunuz bir insan ile de kendinizin mutlu olacağını düşünmeniz, gelecekte daha da yorulmanızı, üzülmenizi beraberinde getirebilmektedir.

İlginizi çekebilecek yazılar: