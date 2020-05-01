Erkekleri Çekici Yapan 7 Önemli Faktör

Günümüzde herkes daha çekici olmak veya görünmek için efor sarf ediyor. Bu kadar çok fotoğraf, selfie çeken insanların neyi önemsediğini anlamak pek de zor değil: tabii ki çekici olmak! Yani insanların hepsi ya yakışıklı olmak istiyor, ya güzel olmak istiyor... Ya da hepsi birden! Peki bir erkeği çekici kılan faktörler nelerdir acaba? Yani tipten bağımsız olarak, erkeği daha karizma ne gösterir? İçeriğimizde bu konuları irdeliyor olacağız. Çekici olmak isteyen erkekler için birebir konu!

AYRICA: Son Derece Güçlü Kadınların Temel Özellikleri

Erkeği Çekici Kılan Özellikler Nelerdir?

AYRICA: Kendi Kendine Motivasyon için 5 Kolay Teknik

1) Cesaret: Evet, herkesten ön plânda olmak oldukça önemli. Cesaret isteyen işlerde bulunmanız, kadınların gözünde daha avantajlı konumda olmanızı sağlayabilir. Örneğin zor işleri başarı ile gerçekleştirmek, zor görevlerde bulunmak bu yönde dile getirilebilecek örneklerden yalnızca bazıları. Mesela pilot olmak veya zor bir meslek tercihi. Kulağa oldukça havalı geliyor öyle değil mi?

AYRICA: Başarıyı Elde Etmenin 8 Kısa Yolu

AYRICA: Hayallerimizi Gerçekleştirmek için Ne Yapmalıyız? Yol ve Yöntemler

2) Kültür: Erkekleri, kadınların gözünde daha çekici kılan bir diğer faktör ise kültür sahibi olmaktır. Yani okumaya devam edin ve kendinizi felsefe, psikoloji v.b. gibi alanlarda geliştirin. Kadınların gözünde çekici görünmek için kültürlü olmak oldukça önem arz ediyor. Ancak bunların hepsini önce kendiniz için yapın. Bu çok önemli.

AYRICA: Hayatınızı Değiştirecek ve Size İlham Verecek Videolar!

3) Özgüven: Bazı erkekler kendine pek güvenmez ve kendisini başkaları ile kıyaslar. Bu kesinlikle bir eksi puandır. Çünkü özgüveni ve özsaygısı yüksek bir erkek, gerçekten de çekicidir. Ortamda pasif bir kişiliğe bürünmek yerine, dimdik durun. Kendinize güvenin. Siz özel ve farklısınız.

AYRICA: Tutku Nedir? Tutku ve Başarı Arasındaki Ortak Noktalar

4) Saygınlık: Diğer insanlar tarafından saygı gören bir erkek çekicidir. Bu yüzden saygınlık kazanmak için efor sarf edin ve silik bir tip olmak yerine, ortamları domine eden bir erkek olmaya özen gösterin. Bu yakışıklı olmaktan daha önemlidir.

5) Beceri: İnsanlar neden bir doktor veya mühendise saygı duyar, hiç düşündünüz mü? Kendisini geliştirdiği bir beceriye sahip olduğu için tabii ki. Bu yüzden aradan sivrilmek, farklı olmak için bir beceri edinin. Emin olabilirsiniz ki, becerikli bir erkeği çekici bulmayacak insan yok denecek kadar azdır.

6) Zekâ: "Zeki erkek mi, yakışıklı erkek mi?" sorusu hep sorulur. Kendisine güvenen, cesaretli ve elbette zeki bir erkek, sadece yakışıklı olan bir erkekten bir adım öndedir. Çünkü zeka demek espri yeteneği, bilgi genişliği ve kültür seviyesinin fazla olması demektir. Bu gibi donanımlara sahip olmanız demek çekici olmanız demektir. Zekânızı kullanın!

7) Liderlik: Bu faktör kesinlikle çok önemli. Çünkü yaratılış gereği, insanlar liderlik eden insanlara saygı duyar. Saygı duyulması da saygınlık derecesini artırır. Bu da daha çekici görünmenizi sağlayacaktır. Dolayısı ile iletişim becerilerinizi geliştirerek, insanlar arasında daha çok liderlik etmeye özen göstermeniz, kadınların karşısında da artı puan kazanmanızı beraberinde getirecektir.

Son Sözler

Gördüğünüz gibi erkekleri çekici kılan detaylar gerçekten de önemli. Bu yüzden sürekli bakımınıza dikkat etmek yerine, biraz da olsa kendinizi kişilik olarak geliştirmeniz gerekmektedir. Daha saygın, cesaretli ve zekâsı ile ön plâna çıkan bir erkek olduğunuzda, çekici olmamanız için bir sebep bulunmayacaktır. Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler? Yorum göndererek bizlerle paylaşabilirsiniz.

İlginizi çekebilecek yazılar: