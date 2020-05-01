Hayallerimizi Gerçekleştirmek için Ne Yapmalıyız? Yol ve Yöntemler

Her geçen gün aklımızda yepyeni hayaller ile uyanıyoruz. Peki, hayallerimizi gerçekleştirmek için neler yapmalıyız? sorusunu hiç sorduk mu kendimize... Sormalıyız da! Çünkü sorgulamalıyız, ne yapmamız gerektiğini ve neler yapılabileceğini. Bugün kendinize bir söz verin ve aşağıda yer alan maddeleri uygulamaya özen gösterin. Sizin için yazıyoruz, sadece sizin için. Bunu göz önüne alın ve siz de yapmanız gerekeni yapın, hayaller kırılmaya gelmez, bunu unutmayın.

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Hayalleri Gerçekleştirmek için Neler Yapmalıyız?

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Kendinize izin verin: Evet, kendinize bugün izin vermeye başlamalısınız. Yani hayal kurmak için kendinize izin verin. En son ne zaman ve ne için hayal kurduğunuzu hatırlıyor musunuz?

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Eğer hatırlamıyorsanız, bu üzücü. Çünkü hayâl kurmak, yaşamakla eşdeğer bir eylemdir. Bu yüzden kendiniz için, geleceğiniz için hayal kurmaya devam etmelisiniz. Kendinizi kısıtlamayın ancak elbette "uçmak" gibi de ekstrem veya imkansız hayaller yerine, daha gerçekçi hayaller kurun.

"Unutma, bir şeyin yapılamaz olduğunu düşünerek uyursan, başkasının o şeyi yaparken çıkardığı gürültüyle uyanırsın." — Konfüçyüs

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Korkmayın, bırakmayın: Hayallerinize bağlılık göstermeniz için, onlara sahip çıkmalısınız. Bu yüzden asla zorluklardan veya zorlu durumlarda kalmaktan korkmamalısınız.

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Çünkü zihniniz, bu yolculukta aklınıza korku dolu gerçekleri getirebilir. Veya hayallerinizin gerçekleşmesinin zor olduğunu düşünebilirsiniz, bu gibi zamanlarda pes etmeyin. Korkmayın ve hayallerinize sahip çıkın.

"İlk önce kendine ne olacağını sor; sonra ne yapmak gerekiyorsa yap." — Epiktetos

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Asla pes etmeyin: Hayal kurmak demek, cesaret işi demektir. Bu yüzden asla karşılaştığınız zorlu durumlarda pes etmeyin. Hayat bu, karşınıza her şey çıkabilir. Bir sporcu veya sanatçı gibi çalışın ve dünyada etki bırakabileceğinize kendinizi inandırın. Hayallerinizin kahramanı olmak için, pes etmeyin. Eğer pes ederseniz, duyacağınız pişmanlık, korkularınızdan daha derin izler bırakacaktır içinizde.

"Daha önce hiç sahip olmadığın bir şeye sahip olmak istiyorsan, daha önce hiç yapmadığın bir şey yapmalısın." — N. Peseschkian

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Gözünüzde canlandırın: Bu çok önemli bir madde olup, herkesin yapması gereken de aslında budur. Hayallerinizi gözünüzde canlandırmalısınız, böylelikle isteğiniz daha da artacaktır. Hayallerinizi görsel bir hale sokarak, onları gerçekleştirdiğinizi düşünün. Nasıl da mutlu oluyorsunuz ama? İşte, hayallerinize sahip çıkarak, onlara ihanet etmeyerek, onları gerçekleştirebileceğinizi her zaman kendinize fısıldayın. Korkmayın, vicdanınız size doğru yolu gösterecektir.

"İnciler kumsalda bulunmazlar, eğer bir tane istiyorsan onun için dalmalısın." — Çin Atasözü

Sonuç olarak, hayallerimizi gerçekleştirmemiz için yapmamız gereken şeyler o kadar da zor değil. Hayalleri gerçekleştirmek için yol ve yöntemler adına ilk olarak yalnızca güçlü bir irade gerekmektedir. Bu irade özünüzde var, onu yakalayın ve asla bırakmayın. Kendinize bir söz verin ve bu sözünüze sahip çıkın. Hayaller insanlar sayesinde var olur, insanlar da hayalleri ile...

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