Erteleme Alışkanlığı Nedir? Neden Olur? Nasıl Kurtuluruz?

Erteleme alışkanlığından nasıl kurtulurum? diyorsanız, bu içerik size göre. Erteleme sorunu, birçok insanın karşılaştığı tipik bir davranış biçimidir. Yani bu durum sürekli yaşanıyor ve önemli işlerinizi sürekli erteliyorsanız, bu artık bir "erteleme" davranış biçimine dönüşmüş demektir. Bunun elbette birtakım sebepleri bulunmakta olup, bu sebepleri bilmek, bu durumu aşmak için önem arz etmektedir. Peki neden bir şeyleri erteleriz? Yani bugün yapılması gereken önemli bir işi, neden yarın yapmak isteriz? Bugün de, dünün yarını değil midir zaten? Kesinlikle, öyle.

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Neden Erteleriz? Bunun Sebebi Nedir?

Erteleme sorununun iki temel sebebi olduğu dile getirilebilir. Birinci sebep, mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olmaktır. Yani her şeyin lehinize olmasını ve tam yerinde olmasını istersiniz. Ya hep ya hiç dersiniz ve bu durum yüzünden çalışmalarınıza odaklanamazsınız. Bu durum sizin mevcut potansiyelinizin açığa çıkmasını engellemektedir. Yani mükemmeliyetçi olmak belki biraz faydalı olabilir. Yani başarılı olmak için faydası vardır. Doğru ve örnekleri de var. Ancak fazlasının zararlı olduğunu söylemek de yanlış olmayacaktır diye düşünüyoruz.

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Erteme alışkanlığının diğer sebebi ise, güvensizliktir. Yani kişinin başarılı olamayacağına dair varsayımları, harekete geçmesini engeller ve eleştirilme olasılığı, beğenilmeme korkusu gibi durumlarda aklına geldikçe, harekete geçme durumu neredeyse imkânsız bir hâle gelir. Dolayısı ile bir işe başlamanın en temel motive edici, bir nevi iti gücü, kişinin kendisine olan inancıdır diyebiliriz.

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Ertelemek Nedir? Ne Değildir?

Düşünün. Birçoğumuz öğrencilik döneminde ev ödevlerini ertelemiştir. Bu çok normal. Genelde öğrenciler bunu yapar. Peki neden? Yani bunu durdurmak mümkün mü? Öncelikle kendinize, bunu yapmak istediğinizi söylemeniz gerekiyor. Yani ev ödeviniz, nefret ettiğiniz bir konu üzerine ise, ertelemek istersiniz. Bu yüzden kendinizi, "bunu mu yapamayacağım?" diyerek motive edici bir biçimde etkilemeye çalışabilirsiniz. Böylelikle ev ödevinizi yapmak sizin için daha keyifli ve eğlenceli bir hâle gelecektir. Konuya olumlu tarafından bakmayı deneyin.

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Kendiniz için bir kural koymalısınız. Bu bir ev ödevi veya iş olabilir. Belirlediğiniz vakit içerisinde, bunu yapmaya özen gösterin. Yani öncelikle sevmeseniz bile işlerinizi yapın ve daha sonra eğlenceli bir program izleyebilir veya bilgisayar oyunu oynayabilirsiniz. Ama kuralı unutmayın: öncelikle yapmanız gereken, önceliklerinizi yapacaksınız. Daha sonra, eğlence zamanı.

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Ertelemekten Nasıl Vazgeçebiliriz?

Bilirsiniz, keyifli ve eğlenceli durumlarda hiç erteleme söz konusu olmaz. Yani cips yemek, kola içmek veya televizyon izlemek gibi konularda herkes çok hızlı ve dakik davranır. Ancak ödev yapmak, iş yapmak veya önemli bir konu üzerinde düşünmek gibi durumlarda ise, herkesin bir "daha sonra başlayacağım," sözü meşhurdur. Bunlar ertelemenin en tipik örneklerindendir.

Dolayısı ile ertelemekten kurtulmak için yapılması gereken en elzem şey, harekete geçmektir. Yani eylemde bulunmadığınız müddetçe, sadece düşündüğünüz ve oturduğunuz müddetçe, erteleme alışkanlığından vazgeçmeniz pek de mümkün olmayacaktır. Erteleme alışkanlığından kurtulmak istiyorsanız, kararlarınız için şimdi harekete geçin. Yarın değil. Çünkü yarın derseniz, tekrar aynı şeyi söyleme olasılığınız mevcut. Yarın, yarın, yarın... Hayır. Bugün başlayın ve istediğiniz her neyse; spor yapmak, zayıflamak, beslenme düzeni sağlamak veya yazılım geliştirmek... Bugün harekete geçin ve ertelemeden devam edin. Ancak arada kısa molalar vererek dinlenmeyi de ihmâl etmeyin. Sonuçta siz de insansınız.

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Ertelemekten Kurtulmak için Altın Tavsiyeler

Ertelemek, herkesin başına gelebilir. Ancak sizin başınıza geldiğinde bunu aşmak zor olabilmektedir. Yani oldukça üretken bir insan düşünün. Ertelemeye asla yenik düşmeyen ve hatta metro istasyonunda bile bilgisayarı ile işlerini yapmaya devam eden bir insan. Bu gerçekten de işe yarar bir insan profili çizmiyor mu sizce de?

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Ancak emin olabilirsiniz ki, üretken insanlar da erteleme sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Yani aradaki fark, birisi bu erteleme sorununu olumlu ve yapıcı yaklaşarak çözmüştür. Yani neden ertelediğini anlamak ve bu sebepleri telafi etmek, erteleme alışkanlığından kurtulmak için oldukça önemli bir yoldur. Dilerseniz şimdi, erteleme sorununun nelerden kaynaklanabileceğini daha detaylı inceliyor olacağız.

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Sebebini anlayın.

Bu kesinlikle en önemli madde. Yani neden ertelediğinizi anlamak için kendinize şans vermelisiniz. İşinizin arasında yemek yemek veya müzik dinlemek gibi basit erteleme alışkanlıklarını aşmak için kendinize bunların sebeplerini anlatmanızda yarar var. Ne olursa olsun, ertelemek yüzünden kendinizi cezalandırmak yerine, düşüncelerinizi yansıtarak, neden ertelediğinizi anlamak için kendinize biraz zaman ayırın. Bu, erteleme sorunundan kurtulmak için oldukça önemli bir yoldur.

Tüm engelleri kaldırın.

Bir işe başlamadan önce, karşınıza çıkabilecek tüm engelleri dikkatli bir şekilde incelemek ve ortadan kaldırmak gerekiyor. Ardından, bir plân yapın ve bu plâna sadık kalın. Yani eğer ki farklı bir iş yaparken, e-mail gelen kutunuzu kontrol ederseniz sürekli olarak, bu işinize odaklanmanızı engelleyecektir. Bu yüzden, bir iş yaparken dikkatinizi dağıtacak olan tüm faktörleri, o zaman dilimi için, ortadan kaldırmanızda yarar bulunmaktadır.

Düşünmeden, hemen başlayın.

Bazen sevdiğimiz işlere bile başlamakta güçlük geçtiğimiz bir gerçektir. Yani soğuk bir günde veya karlı bir havada ruh hâliniz iyi olmayabilir. Bu gibi durumlarda çalışmak da oldukça güç olacaktır. Ancak çok düşünmeden hemen başlarsanız, yaptığınız iş daha da eğlenceli hâle gelecektir. Bu yüzden işin ne kadar zor olduğuna değil, ne kadar eğlenceli olabileceğine odaklanın. Böylelikle ruh halinizde pozitif yönde değişecek ve işinize daha fazla konsantre olacaksınız.

İşinizin boyutunu küçültün.

Bu ne demektir? Şöyle ki, bir iş yapmaya başlamadan önce o işin boyutu veya çokluğu gözümüzü korkutur. Bu yüzden kendinize bir plân yaparken, işinizin mevcut boyutunu küçültmeye özen göstermelisiniz. Yani işinizi yaparken, aynı anda bitirmeyi düşünmeyin. Siz başlayın ve diğer günler de aynı özgüven ile ilerlerseniz, zaten devamı gelecek ve işiniz de tamamlanmış olacaktır.

Doğru ortamda çalışın.

Her şey doğru olsa bile, yanlış bir ortamda çalışmak erteleme alışkanlığını tetikleyebilir. Bu yüzden dikkatinizi dağıtacak materyallerin bulunduğu, örnek olarak; televizyon, tablet, müzik seti v.b. ortamlardan uzak durmaya özen gösterin. Bu herkes için geçerli olmayabilir ancak işinize daha çok odaklanmak için, sessiz ve sakin bir yerde çalışmanız avantaj sağlayabilir. Bunu bir düşünün.

Gerçekçi olun.

Hayâllerinizin gerçekçi olmasına özen gösterin. Yani gerçekçi olmayan veya çok abartılı hayâller de, erteleme alışkanlığını artırabilir. Bu yüzden gerçek hayata yönelik hedefler belirlerseniz, bu hedefleri parça parça gerçekleştirmek ve sonunda zafere ulaşmak için kendi içinizdeki motivasyon kaynağını daha rahat bulabilirsiniz.

Kendinizi bağışlamayı öğrenin.

Sürekli ertelemekten ötürü, kendinizi cezalandırmanızın faydası olmayacaktır. Önemli olan erteleme alışkanlığının sebeplerini bilmek ve bu sorunları veya hataları çözüme kavuşturabilmektir. Kendinizi sevin ve gerçekçi olan hedeflerinize ulaşmanız için efor sarf etmeniz gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. Böylelikle erteleme sorunu da bir zaman sonra kaybolacak, disiplinli ve işlerini zamanında yapan düzenli bir insan hâline geleceksiniz. Buna kimse inanmıyor mu? Olsun, sizin inanmanız yeterli değil mi zaten? Kesinlikle, yeterli.

SÖZ SİZDE: Sizin erteleme hastalığı konusundaki düşünceleriniz neler? Yani ertelememek için yapılması gereken farklı önerileriniz var mı? Eğer var ise, yorum formunu kullanarak erteleme sorunu hakkındaki fikirlerinizi tüm ziyaretçilerimiz ile paylaşmayı düşünün. Ama lütfen bu düşüncenizi de ertelemeyin...

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