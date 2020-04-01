Doğru İşi Yapıp Yapmadığınızı Anlamak Sizin Elinizde

Hepimizin kendisine özgü hobileri ve ilgi alanları mevcut. Ancak çok az insan, hobisini işe çevirebilecek niteliklere sahip olsa gerek. Daha doğrusu, az kişi yaptığı işten tam anlamı ile memnun. Bunun temel sebebi, birtakım kaygılardan ötürü insanın kendisine doğru işi bulamamasıdır.

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Yani para, gelecek kaygısı v.b. gibi endişeler yüzünden, kişi kendi sevdiği iş yerine, kendince gerçekçi düşünerek hareket eder ve çok da bağlılık duymadığı bir işte çalışır. Peki sizce, doğru işi yapıp yapmadığınızı anlamanız mümkün mü? Elbette, aşağıdaki maddeler ile de bu yönde kendinizi analiz edebilirsiniz.

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Doğru İşi mi Yapıyorsunuz? Yanlış İşi mi Yapıyorsunuz?

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Sabahları dinç uyanmak: İşini sevmeyen insanlar için, sabah uyanmak bir nevi işkence gibidir. Bu yüzden sabahları pek de uyanmak istemezler. Ancak eğer ki siz sabahları işe kalkarken, mutlu ve dinç uyanıyor iseniz, kesinlikle doğru işi yapıyorsunuz demektir. En azından alarmı ertelemek yerine, alarmın sesi ile ayağa fırlamak... tam anlamı ile doğru iştesiniz işte!

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Sendromsuz Pazartesi günü: İşinden nefret edenlerin veya işine tam anlamı ile bağlı olmayanların, Pazartesi sendromunu çok yoğun bir şekilde yaşadığı bir gerçek. Ancak işine bağlı ve işini seven insanlarda bu gibi durumlar yaşanmaz. Eğer siz de Pazartesi sendromunu daha rahat ve kolay atlatıyorsanız, doğru işi yapıyorsunuz demektir. En azından bazı çalışma arkadaşlarınız gibi, Pazartesi gününüzü hüzünlü bir havada geçirmiyorsunuz, tebrikler.

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Sürekli saate bakmamak: İşine bağlı insanlar, zamanın ne kadar çabuk geçtiğini anlamakta iyilerdir. Ancak işinden nefret eden insanlar ise, maalesef ki sürekli olarak saate bakarlar. Zaman yavaş geçer onlar için. Eğer siz de iş yerinde iken sürekli olarak saatinize bakmıyorsanız, işinizi seviyorsunuz demektir.

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Öğrenmeye devam etmek: Kendinizi işiniz konusunda sürekli geliştirip, yenilemeye çalışıyorsanız, doğru işi yaptığınız aşikâr. Çünkü yalnızca işini seven insanlar, kendini sürekli geliştirmeye devam eder. İşinden nefret eden insanlar ise, yalnızca yapması gerekenleri yapar ve kendisi için daha fazlası adına efor sarf etmez. Eğer siz de kendisini sürekli geliştiren ve işi konusunda hassas olan bir insansınız, doğru işi yapıyorsunuz demektir. Endişeniz olmasın!

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Sonuç olarak, doğru işi yapıp yapmadığınızı anlamanın daha birçok yolu bulunmaktadır. Ancak yukarıdaki maddeler doğrultusunda da, doğru işi yapıp yapmadığınızı az çok kavrayabilirsiniz. Eğer doğru işi yapıyorsanız, sorun yok. Ancak eğer ki doğru işi yapmadığınız kanısına vardıysanız, bugün harekete geçin ve doğru işi yapmanın yollarını bulun. Veya işinizi değiştirerek, doğru bir iş bulun. Karar sizin, seçimleriniz doğrultusunda yaşayacak olan da sizsiniz. Unutmayın.

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