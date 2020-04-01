Hedeflerimize Ulaşmanın Tek ve Kesin Yolu: Harekete Geçmek

Hedeflere ulaşmak için neler yapılmalı? Bu zamana kadar, belki de kaç kere plânlar yaptık... Yarıda bıraktığımız kitapları bitirmek, kilo vermek veya yepyeni bir iş kurmak gibi onlarca plânımız oldu. Ancak hangisini gerçekleştirebildik? Belki de hiçbirisini. Bu durum bizi o kadar üzdü ki,kendimizi berbat ve güçsüz hissetmeye başladık.

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Bu durum, içinden çıkılmaz bir hâl almaya başladı ve artık hüzünlü günler geçiriyoruz belki de. Bunun tek bir sebebi var aslında, hedeflerimize yalnızca odaklanıyoruz. Yani hayatımızdaki mevcut değişiklikler, yalnızca harekete geçtiğimizde meydana gelecektir. Bu yüzden sürekli hedeflerinize odaklanıp, yeni hedef yaratmaktan ise, mevcut hedeflerinizi gerçekleştirmeye özen göstermelisiniz.

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Mevcut rutin işlerinizi değiştirmek, konfor alanınızdan da çıkmanızı beraberinde getirecektir. Bu yüzden zorluk ve isteksizlik gibi duyguları kabullenmeniz gerekiyor. Sadece konfor alanımızda kalarak, sadece o alandaki ideallerimizi gerçekleştirebiliriz. Ancak daha farklı sonuçlar bekliyorsak, daha farklı eylemlerde bulunmalıyız. Bu yüzden yeni bir rutin belirlerken, yaşayacağınız tüm zorlukları kabullenmenizde uzun vadede fayda bulunmaktadır.

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Geçmişte birçok kez kendinizi yenilmiş hissedebilirsiniz, ancak bunun sebebi ne yazık ki yine sizsiniz. Çünkü yalnızca hedeflerinize odaklanarak, gerçekleştirmeyi es geçiyorsunuz. Bunun için harekete geçmelisiniz. Ne olursa olsun, konfor alanımızda durarak, hayâllerimize ulaşamayız. Bu yüzden daha uzun yol alabilmek adına, yürümeye devam etmemiz gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız.

Kendinize belki güveninizi kaybetmiş olabilirsiniz, ancak ne olursa olsun küçük zaferler ve başarılar ile kendinizi motive edebilirsiniz. Bugün dilediğiniz kitabı bitirerek, diyete başlayarak, programlama yaparak veya dilediğiniz bir konuda harekete geçerek, kendinizi motive edebilirsiniz. Ancak ne olursa olsun hedeflerimize ulaşmamızın tek yolunun harekete geçmek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Onları yalnızca düşlersek, sadece hayâl olarak kalırlar. Gerçek olmaları, doğmalarını sağlamak için, efor sarf etmemiz gerekiyor.

Hedeflere ulaşmak için neler yapılmalı? sorularına karşılık, hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler, bizi hedeflerimize ulaştırabilir. Ne olursa olsun, o ilk adımı atmalısınız. Belki bir adım atmak size basit gelebilir ancak unutmayın, en uzun yollara bile tek bir atım ile çıkılmaktadır. Bu yüzden hedefleriniz için mevcut günlük rutininizi değiştirip, daha düzenli hareket etmelisiniz. Ancak böyle hayâlleriniz gerçek olup, gerçekleştirildiği için size teşekkür edebilir...