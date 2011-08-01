Sosyal Medya Bağımlılığı Nasıl Bırakılır?

Facebook, Twitter, Instagram v.b. birçok sosyal medya plâtformu insanları bağımlı hâle getiriyor demek yanlış olmayacaktır. Bu yüzden kişisel olarak çok fazla aktif olmamaya çalışıyorum bu plâtformlarda. Ancak bu sitelere alışkın olan ve bağımlı olan büyük bir kitle mevcut. Dolayısı ile bu kitlenin, "sosyal medya bağımlılığından nasıl kurtulunur?" gibi sorular sorması doğal bir durumdur.

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Bu içeriğimizde, sosyal medya bağımlılığından kurtulmanın yolları üzerine birkaç madde inceliyor olacağız. Umarız faydalı bir içerik olacaktır.

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Sosyal Medya Bağımlılığından Nasıl Kurtulunur?

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Kendinize Zaman Belirleyin: Evet, sosyal medya hesaplarınıza ayıracağınız zamanı kesinlikle belirlemelisiniz. Eğer belirlemezseniz, gününüzün neredeyse tamamını oralarda geçirebilirsiniz. Bu doğru değil. Bağımlılıktan kurtulmak için öncelikle yapılması gereken, sosyal medya hesaplarınızda ne kadar zaman geçireceğiniz konusunda net olmanızdır.

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Başka İşler Edinin: Eğer ki yaptığınız bir iş yok ise, sürekli sosyal medyada aktif olmanız doğal. Bu yüzden kendinize yeni hobiler edinmeye, iş edinmeye çalışın. Farklı uğraşlar bularak, zaten yoğun olacağınız için, bu durumda da sosyal medya hesaplarınızda vakit geçirmeye vaktiniz kalmayacaktır. Bu da elbette mevcut bağımlılığınızı azaltacaktır.

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Kendinize Değer Verin: Sosyal medya dünyası biraz da sahte bir dünya. Sahte mutluluklar, sahte zengin yaşamlar... İnsanların çoğu kendi öz kişiliğine önem, değer vermediği gibi, sosyal medya hesaplarında da tam tersi insanları takip ederek, kendini yermektedir. Bu yüzden öncelikle kendinize değer vermelisiniz, ardından yaşamınızı daha düzenli kılmak için yollar aramalısınız.

Hesaplarınızı Kapatın: Eğer ki sosyal medya bağımlılığı içerisinden çıkamadığınız bir olgu hâline geldi ise, yapacak tek şey kalmıştır. Sosyal medya hesaplarınızı kapatmak ve kendinizi geliştirmek adına farklı işler yapmak. Boş vaktinizi değerlendirmek için sosyal medyada vakit geçirmektense, kendinizi geliştirebileceğiniz ve geleceğiniz için yatırı yapabileceğiniz işler edinebilirsiniz.

Bu içeriğimizde, sizler için "sosyal medya bağımlılığı nasıl bırakılır?" üzerine birkaç öneride bulunmak istedik. Umarız bu konuda sıkıntı çeken arkadaşlarımız için faydalı olmuştur. Sizin de bu yönde değerli fikirleriniz var ise, yorum göndererek bizlerle paylaşmayı düşünebilirsiniz.

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