Odaklanmak için Ne Yapmak Lazım Diyenlere Müthiş Tavsiyeler

Odaklanma sorunu yaşamayan var mı? İşinize, derslerinize veya herhangi bir konuya odaklanamamak birçok kişinin muzdarip olduğu bir konu olsa gerek. İşinize yeterli derecede odaklanamadığınız takdirde, kendinizi yetersiz ve hatta değersiz hissedebilirsiniz. Bu yüzden odaklanma sorununuzu çözebilmek için, hayatınızdaki birtakım şeyleri değiştirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor öncelikle.

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Sonuç olarak, odaklanma sorunu çözümü imkânsız bir olgu değil. Ancak buradaki birtakım doneleri (verileri) dikkate aldığınız takdirde, odaklanmak sizin için de bir sorun olmaktan çıkacaktır. Odaklanmak için ne yapmak lazım adlı bu yazımızda, odaklanma sorunu yaşayan insanlar için birtakım çözüm önerilerini dile getiriyor olacağız. Umarız artık odaklanmak için ne yapmak lazım diye sormayacaksınız.

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Odaklanmak için Ne Yapmak Lazım

1) Doğru Müzikler Dinleyerek Motive Olun

Evet, bu kesinlikle önemli bir madde. Çünkü bazı müziklerin konsantrasyon üzerinde oldukça önemli etkisi bulunmaktadır. Odaklanmanıza yardımcı olacak müziklerden destek alabilirsiniz. Kendinizi kötü hissettiren, sizi yavaşlatan, down tempolu müzikler yerine, daha hareketli veya sizin fokuslanma gücünüzü artıran müzikler dinlemeyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle üretkenliğiniz ve başarı seviyeniz de müziğin gücünden de faydalanmış olacaksınız. Hadi, bir müzik dinleyelim.

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Unutmayın, her müzik sizin için iyi olmayabilir. O yüzden ben örnek bir müzik paylaştım. Sizin için daha iyi olan müziği yalnızca siz bilebilirsiniz. Bu yüzden bir şeye odaklanırken hangi tarz müzik tercih etmeniz gerektiğini iyi tahlil edin ve müziğin o önemli ve kuşkusuz gerçek olan gücünden yararlanmaya çalışın.

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2) Posta Kutunuza Bakmaya Son Verin

Bu hepimizin yaptığı bir şey değil mi aslında? Gün içerisinde e-postamızın o önemli "gelen kutusu"nu sürekli kontrol ediyoruz. Ancak bu esnada unuttuğumuz bir şey var, odaklanacağımız işler aksıyor! Buna dur demenin vakti gelmeli artık. İçinizden sürekli e-postalarınızı kontrol etmek gelebilir, ancak buna dur deyip, işlerinize konsantre olmalısınız. Eğer buna devam ederseniz, mevcut işinize hiçbir zaman tam olarak odaklanamayacaksınız. Bu yüzden ne olursa olsun, bu takıntınızı yenmeye özen göstermeniz gerektiğini unutmayın.

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3) Uykunuzu Aldığınızdan Emin Olun

Kaliteli bir uyku demek, daha iyi performans demektir. Bu yüzden uykunuzu iyi aldığınızdan emin olmalısınız. Bu yüzden uyku alışkanlığı geliştirmeye özen gösterin ve bu uyku rutinine uymaya dikkat etmeye çalışın. Kendinizi "kesin olarak 4-5 saat uyuyacağım," diye şartlandırmayın. Çünkü uyku düzeni kişiden kişiye değişebilir. Bu yüzden ne olursa olsun uyku düzeninize göre hareket edin, kaliteli uyuyarak, daha başarılı bir insan olacağınızı aklınızdan çıkarmayın.

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4) Başarılı Olduğunuzu Hayâl Edin

Bir işi yapmanın veya bitirmenin en etkili yolu, o işi bitirdiğinizde karşılaşacağınız sonuçları düşünmektir. Yani işinizi bitirdikten sonra, gelecekte ne denli başarılı olabileceğinizi hayâl ederek işinize daha çok odaklanma isteği yaratın. Böylelikle işinizi ertelemek veya yarısını yapmak yerine, daha istekli olacaksınız.

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5) Dinlenmeyi Unutmayın

Sürekli çalışmak doğru bir yöntem değildir. Doğru yöntem, düzenli çalışmaktır. Bu yüzden düzenli çalışarak hareket edin ve zaman zaman gün içerisinde aralar verin. Hatta gün içerisinde dinlenerek, kendiniz için farklı aktivitelerde de bulunabilirsiniz. Sürekli iş düşünmek, yorucu olacaktır. Bu yüzden dinlenmeniz gerektiğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın.

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6) Yapacaklarınızı Not Alın

Gün içerisinde yapmanız gereken işleri not almanız, onları atlamadan ve ertelemeden yapmanız için oldukça yerinde bir karar olacaktır. Bu yüzden yapacaklarınızı tek tek not alın ve yaptıkça notlarınızı güncelleyin.

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7) Doğru Beslenmeye Özen Gösterin

Günümüzde fast-food tarzı yiyecekler aldı başını gidiyor. Ancak doğru bir beslenme düzeni, odaklanma sorununuzu çözebilir. Bu yüzden doğru beslenmeye özen gösterin. Sürekli olarak hamur işi veya benzeri yemekler yerine, sebze de tüketmeye özen gösterin. Konsantrasyon gibi konularda daha iyi olmak adına beslenmenin gücünün farkına varın.

Sonuç olarak, odaklanmak için yapılması gerekenler listesi biraz kabarık. Ancak biz kısaca yapılması gerekenleri kaleme almaya çalıştık. Bundan sonra işlerinize daha fazla odaklanamanız dileğiyle! Bu arada, sizin de bir odaklanma yönteminiz mevcut ise yorum göndererek bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunun için müteşekkiriz!

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