Hamilelikte (Gebelikte) Ihlamur Çayı İçilir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) ıhlamur çayı içilir mi?" İçerisinde bulunduğumuz bu kış aylarında bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmek için ıhlamur içmenin ayrı bir yeri var. Özellikle bebek bekleyen hamile anne adaylarının kış aylarında hastalanmamaları ve kendilerine dikkat etmeleri çok önemlidir. Gelin birlikte, "hamilelikte ıhlamur içilir mi?", "hamilelikte ıhlamur faydaları ve zararları nelerdir?" sorularınızı cevaplayalım.

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Gebelik döneminizde doktorunuz tarafından beslenme planınız düzenlenir. Hamilelikte ıhlamur çayı içmek isterseniz öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Ihlamur Çayı İçilir mi?

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Son günlerde fiyatı altın ile yarışan ıhlamur, özellikle kış dönemlerinde en sık tüketilen çaylardan. Ülkemizde de bolca yetişen ve tarihimizde hastalıkların tedavisinde geleneksel bir yeri olan ıhlamur, sıkça grip ve soğuk algınlığının tedavisinde kullanılır.

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Hamilelik döneminin yanı sıra lohusalıkta emzirirken ıhlamur içilir mi? soruları da sorulmaktadır. Özellikle hamilelik döneminde ilaç kullanmak istemeyen anne adaylarımız ve lohusalık döneminde bebek emziren annelerimiz ıhlamuru sıkça tercih ediyor.

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Ihlamur çayı Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'nın ılıman iklimlerinde yetişen ıhlamur bitkisinden elde edilir. Yüzyıllar boyunca, Avrupa halk hekimliğinde çok çeşitli sağlık koşullarını tedavi etmek için kullanıldı. Kokulu ve aromatik bir çay elde ettiğimiz ıhlamur bitkisinin çayı, ıhlamur ağacının çiçeklerinden demlenir.

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Sade ya da içerisine tarçın, bal, karanfil, zencefil gibi bitkiler ekleyerek de tüketebileceğiniz ıhlamur çayı hamilelik döneminde rahatça tüketilebilir, ancak yine de doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Hamilelikte ıhlamur faydaları nelermiş bir göz atalım.

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Hamilelikte (Gebelikte) Ihlamur Çayının Faydaları

1.) Gribe ve Soğuk Algınlığına İyi Gelir

Gebelikte ıhlamur çayı özellikle kış aylarında kolayca yayılan grip ve soğuk algınlığı nedeniyle oluşan burun tıkanıklığı, halsizlik, boğaz ağrısı, ateş, yorgunluk gibi daha bir çok belirtiyi ortadan kaldırmak için birebirdir. Öksürüğün tedavisinde oldukça etkilidir.

İçeceğiniz bir bardak ılık ıhlamur çayı, öksürüğünüzü hafifletirken boğaz ağrınızın da büyük bölümünü ortadan kaldırır. Terlemeye sebep olan yani vücut ısısını yükselten ıhlamur çayı, vücudunuzun bakterileri daha kolay öldürebilmesi için gerekli ortamı hazırlar. Düzenli tüketildiğinde ise tamamen iyileşmenize yardımcı olur.

2.) Şişkinliğe İyi Gelir ve İshal Tedavisinde Kullanılır

Biliyoruz ki özellikle hamilelik döneminde vücudunuzun tamamen yeni bir canlıya hayat vermesi, sisteminizi sarsar. Bebeğinizin büyümesi ile sıkışan iç organlarınız, bazı sorunlar oluşturabilir. Hamilelik sürecinin en yaygın şikayetlerinden biri olan şişkinlik de bunlardan biridir.

Şişkinliğinizi ve karın ağrısını içeceğiniz bir bardak ılık ıhlamur çayı ile geçirebilirsiniz. Üstelik yapılan araştırmalara göre ıhlamur çayı, yine anne adaylarını en fazla rahatsız eden hastalıklardan biri olan ishale de iyi geliyor.

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3.) Sindirim Sistemine ve Mide Rahatsızlıklarına İyi Gelir

Hamilelik döneminde sıkça yaşanan, mide yanması, mide ekşimesi ve sindirim problemlerinde ıhlamur çayı midenize iyi gelecektir. Yanma, ekşime ya da hazımsızlık gibi problemleri kısa sürede ortadan kaldırma çok kolay. İçeceğiniz bir bardak ılık ıhlamur çayı, hem sindirim sisteminize yardımcı olur hem de mide ağrılarınızı giderir.

4.) Gerginliğinizi Alır

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki ıhlamur çayı antispazmodik ve yatıştırıcı olan farnesol içeriyor. Böylece içeceğiniz bir kupa ıhlamur çayı, hem sizi sakinleştirirken hem de kaslarınızın gerginliğini alıyor.

İlerleyen aylarda bebeğinizin iyice büyümesi kaslarınızda gerginlik ve ağrıya neden olabilir. Boynunuzda ve belinizdeki ağrılardan ve aşırı gerginlikten kurtulmak için ıhlamur çayını tüketebilirsiniz.

5.) Migren Düşmanı

İçeriğindeki antispazmodik ve yatıştırıcı olan farnesol sayesinde migrene iyi gelen ıhlamur çayı, damarların daralmasını ve kasılmasını önleyerek migren ağrılarınızın azalmasına sebep olur. Ayrıca yatıştırıcı özelliği ile ağrılarınızı azaltırken rahatlamanızı sağlar.

Not: Migren ağrılarının büyük bölümü vücudunuzun susuz kalması ile meydana gelir. Hamilelik döneminde ise vücudunuzun daha fazla suya ihtiyacı vardır. Günde en az iki litre su içerek migren ağrılarınızın ve ataklarınızın azaldığını gözlemleyebilirsiniz.

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6.) Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirir

Özellikle limon ile tüketildiğinde ıhlamur çayı, besleyici içeriği ve c vitamini takviyesi ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Kış ayları geldiğinde, soğuk algınlığına yakalanmadan önce halsizliğinizi fark ettiyseniz, hemen bağışıklık sisteminizi güçlendirmek ve hastalıktan korunmak için hamilelikte limonlu ıhlamur çayı içebilirsiniz.

7.) Kalp Çarpıntısına ve Yüksek Tansiyona İyi Gelir

Yapılan araştırmalar ıhlamurun, kalp çarpıntısının tedavisinde ve yüksek tansiyonun düşürülmesinde olumlu sonuçlar alındığını gösteriyor. Ancak bu gibi önemli rahatsızlığınız varsa, ıhlamur çayı tüketmeden önce doktorunuza danışmanızı öneriyoruz.

Hamilelikte (Gebelikte) Ihlamur Çayının Zararları

Gebelikte ıhlamur faydaları ardından şimdi de "hamilelikte ıhlamur çayı içmek sakıncalı mı?" bunu görelim.

1.) Kan Sulandırıcı Etkisi

Maalesef hamilelikte bitki çayı zararları hakkında çak fazla araştırma olmasa da uzun süreli tüketiminde ıhlamur çayının kan sulandırıcı etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle özellikle hamileliğinizin son iki ayında ıhlamur tüketimini durdurmanızı öneriyoruz.

2.) Kalp Hasarı Riski

Uzmanlar uzun süreli ve yüksek miktarda (aşırı doz) ıhlamur çayı kullanımının kalp hasarına neden olabileceğini belirtiyor. Bunun, ıhlamurun kas gevşetici özelliği ile alakalı olduğunu düşünüyoruz.

Özellikle kalbimizin de düzenli çalışan bir kas olduğunu düşünürsek, uzun süreli yüksek miktarda ıhlamur tüketmek maalesef olumsuz sonuçlar meydana getirebilir.

3.) Ciltte Tahrişe Neden Olabilir

Ihlamur çiçeğine değil ancak ıhlamur ağacına, ağaç kabuğuna temas etmek bazı insanlarda ciltte tahrişe neden olabilir.

4.) Astım ve Alerji Riski

Alerjisi, astımı ya da çeşitli kokulara karşı hassasiyeti olanlar, yoğun polen içeren ıhlamuru solumamalıdır. Özellikle alerjik astımı olan hastaların tıkanmasına ve solunum zorluğu yaşamasına neden olabilir.

Hamilelikte (Gebelikte) Ihlamur Nasıl Yapılır?

1.) Hamilelikte Sade Ihlamur Çayı Tarifi

1 Kupa kaynamış suyu demliğimizin içerisine boşaltıyoruz. Üzerine dolu dolu bir tutam ıhlamur ekleyerek demliğin kapağını kapatıyoruz ve 5 dakika boyunca demini almasını bekliyoruz.

Ihlamuru kaynatmak içerisindeki vitamini öldüreceğinden dolayı sıcak suya ekleyerek demini almasını sağlıyoruz ve daha sonra güzelce süzerek ılık şekilde içiyoruz.

Siz bunu dilediğiniz kadar kişi için miktarı orantılı olarak arttırıp yapabilirsiniz.

2.) Hamilelikte Nane ve Limonlu Ihlamur Çayı Tarifi

Doktorunuzdan "hamilelikte ıhlamur nane limon içilir mi?" sorusuna karşılık 'evet' cevabını aldıktan sonra bu tarifi yapabilirsiniz. 1 Kupa kaynamış suyu demliğimizin içerisine boşaltıyoruz. Üzerine dolu dolu bir tutam ıhlamur, 1 tatlı kaşığı nane ve çeyrek limonu kabuğu ile birlikte demliğe atarak karıştırıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. 5 dakika demini aldıktan sonra çayımız servise hazır.

Siz bunu dilediğiniz kadar kişi için miktarı orantılı olarak arttırıp yapabilirsiniz.

3.) Hamilelikte Tarçınlı Karanfilli Ihlamur Çayı Tarifi

Benim en sevdiğim tariflerden biri olan ve buram buram kış kokan bir çay. 1 Kupa kaynamış suyu demliğimizin içerisine boşaltıyoruz. Üzerine dolu dolu bir tutam ıhlamur, 1 adet çubuk tarçın ve 2 tane kuru karanfil ekleyerek karıştırıp demliğin kapağını kapatıyoruz ve 5 dakika boyunca demlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra süzerek afiyetle içiyoruz.

Siz bunu dilediğiniz kadar kişi için miktarı orantılı olarak arttırıp yapabilirsiniz.

Hamilelikte ıhlamur içilir mi? ve hamilelikte (gebelikte) ıhlamur faydaları ve zararları konusundaki yazımızı okudunuz. Hamilelikte ıhlamur tüketimi yapacaksanız, doktorunuza danışmayı unutmayın. Hamilelikte ıhlamur çayı içtiniz mi? Bunun hakkındaki görüşleriniz ya da bu konuda doktorunuzun söylediği varsa, lütfen aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz...

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