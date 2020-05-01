Hamilelikte (Gebelikte) Zencefil Çayı İçilir mi? Faydaları ve Zararları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) zencefil çayı içilir mi?" Özellikle kış aylarında çokça tüketilen zencefil çayı, tek başına ya da pek çok kış çayı karışımında bulunabilir. Hamilelik sürecindeki bir anne adayı iseniz yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmek sizin en doğal hakkınız. Bu nedenle "gebelikte zencefil içilir mi?", "gebelikte zencefil çayı zararlı mı?" gibi pek çok sorunuzu yanıtlamak için yazımızı okumaya devam edin. Gelin, hamilelikte (gebelikte) zencefil çayı tüketimi nasıl birlikte inceleyelim.

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Gebelik sürecinizde doktorunuz tarafından beslenme planınız düzenlenir ve talimatlarına uyarsınız. Hamilelikte zencefil çayı içmek isterseniz, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Zencefil Çayı İçilir mi?

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Gebe olduğunuzda hatta artık hamilelik planlama zamanlarıyla birlikte, hem kendi hem de hazırlandığınız bebeğinizin sağlığı için, beslenme düzeninizi yeniden düşünmek hayatınızın en önemli aşamalarından biri olmaktadır.

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Hamilelikte zencefil çayı içenler, bunu doktor tavsiyesiyle birlikte genellikle ilk trimester dönemlerinde sabah bulantıları için yaparlar. Makul miktarlarda tüketildiğinde son derece sağlıklı ve faydalı olarak kabul edilir. Genelde günlük olarak 1 gramdan fazla tüketilmemesi önerilmektedir.

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Zencefil; B6, B3, C Vitamini, Demir, Fosfor, Kalsiyum, Potasyum, Sodyum ve Magnezyum içerir. Binlerce yıldır alternatif tıp öğesi olarak kullanılan ve günümüzde hala üzerinde yapılan deneyler ile her yeni gün farklı bir hastalığa iyi geldiği öğrenilen zencefil, hamilelik süresince yararlı olduğu gibi doğru tüketilmediğinde ise maalesef zararlı olabiliyor. Hamilelikte zencefil çayının yararları ve zararlarını birlikte görelim.

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Hamilelikte (Gebelikte) Zencefil Çayının Faydaları

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Hamilelikte şikayet ettiğiniz bazı büyük sorunlarınızdan zencefil çayı içerek kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Ancak biraz önce de belirttiğimiz gibi zencefil çayı gerektiğinden fazla tüketilirse bazı sorunlara da yol açabiliyor.

Gelin sağlığınız için tüketmeniz gereken miktarı ve zencefil çayının hamilelikteki faydalarını inceleyelim.

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1.) Kanseri Önler ve Tedavi Eder

Maalesef hamilelik döneminde, hamilelikten önce ya da sonra çeşitli kanser türlerine yakalanan anne adayları mevcut. Bu kanserin gebelikle alakası olmamakla birlikte, erken teşhiste tedavileri mümkündür.

Yapılan araştırmalar zencefilin yumurtalık kanserini tedavi etme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla hamilelik sırasında günde bir bardak zencefil çayı, oksidatif stresi (antioksidanların yetersizliği sonucu oksidatif dengenin bozulması) önlemeye ve yumurtalık kanserini yok etmeye yardımcı olacaktır.

2.) İrritabl Bağırsak Sendromu'nun (IBS) Tedavisine Yardımcı Olur

Özellikte hamilelik dönemlerinde anne adaylarının çokça yakındığı, ishal, kabızlık, şişkinlik, gaz sancıları gibi bağırsak problemleri için zencefil, bağırsaklarınızdaki dengeyi sağlayarak, zararlı bakterilerin ölmesini kolaylaştırır.

Eğer İrritabl Bağırsak Sendromu'nuz varsa maalesef hamilelik döneminde daha da kötüye gidebilir. Şişkinliğiniz ve ishal, kabızlık gibi problemleri yaşadığınızda içeceğiniz bir bardak zencefil çayı size çok iyi gelecek.

3.) Kaslarınızı Rahatlatarak Gerginliğinizi Azaltır

Özellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde yaşayacağınız kas ağrılarından, gün içinde içeceğiniz bir bardak zencefil çayı ile kurtulabilirsiniz. Ayrıca kemiklerinizin de rahatlamasını ve gerginliğinizin azalmasını sağlar.

4.) Şeker Dengenizi Korur

Son zamanların popüler hastalıklarından olan insülin direnci ve diyabete sahip olan anne adayları tüketecekleri bir bardak zencefil çayı ile insülin direncini düşürebilir. Yani diyabetiniz varsa ya da şekeriniz ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız zencefil çayı kullanarak sorununuzu ortadan kaldırabilirsiniz.

5.) Besin Emilimine Yardımcı Olur

Hamilelik döneminde vücudumuzun besin ihtiyacı değişir ve fazlalaşır. Vücudumuz yediğimiz yiyecek ve içeceklerden besin emilimi yaparak bu maddeleri vücudumuzun çeşitli bölgelerine gönderir. Vitamin - mineralleri ve tüm yararlı maddeleri emerek kanımıza karıştırır.

Özellikle hamilelik döneminde, sadece kendi vücudumuz için gerekli olan besin emilimi, artık küçük bir bedenin yaratılması için de gereklidir ve bu nedenle daha çok emilim için, daha fazla yemek yeme ihtiyacımız olur. Bu besin emilimini arttırmak için ise zencefil en etkili maddelerden bazılarını taşır. Yani zencefil çayını tüketerek yediğiniz yiyeceklerin içerisinde bulunan besinlerin vücudunuz tarafından daha fazla emilmesini sağlayabilirsiniz.

6.) Sabah Bulantılarını Azaltır

Neredeyse anne adaylarının yüzde doksanı sabah bulantısı yaşar. Mide bulantısıyla uyanmak ve kusmak gerekten çok kötü, eğer ağır geçen bulantılarınız varsa zencefil çayı ile bunlardan kurtulabilirsiniz.

7.) Enerji Verir

Yorgunluk, hamilelik döneminin en yoğun belirtilerindendir. Hamilelik döneminde yorgun hissetmek çok doğal ve yaygındır. Kendinizi enerjik hissetmek, uykusuzluğunuzu ve yorgunluğunuzu ortadan kaldırmak için zencefil çayı en iyi yardımcınız olacaktır!

Yapılan çalışmalar zencefilin metabolizmanızı hızlandırdığını ve enerji vererek bağışıklık sisteminizi güçlendirdiğini kanıtlıyor.

8.) Hamilelikte Gaz ve Şişkinliği Önler

Özellikle bebeğiniz büyüdükçe iç organlarınız sıkışır. Bağırsaklarınız da öyle. Bu sıkışmadan kaynaklı şişkinlikler de anne adayında sıkça karın ağrısı, şişkinlik ve gaz yapabilir. Gaz sancılarından ve şişkinlikten kurtulmak için içeceğiniz bir bardak zencefil çayı vücudunuzu rahatlatacaktır.

9.) Bağışıklığınızı Kuvvetlendirir

Vücudunuz hem sizi hem de bebeğinizi beslemeye çalışırken bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir. Üstelik kış aylarının da gelmesi ile birlikte grip ve çeşitli salgın hastalıklardan korunmak oldukça zor. Zencefil çayı ya da içeriğinde zencefil olan kış çayları içerek bağışıklığınızı koruyabilirsiniz.

Hamilelikte (Gebelikte) Zencefil Çayı Zararlı mı?

Hamilelikte zencefil çayının faydaları hakkında bahsettikten sonra zararlı mı konusuna değinelim. Doktor tavsiyesine göre tavsiye edilen miktarlarda kullanılması sorun teşkil etmemekle birlikte fazla tüketim olursa bir takım sakıncaları olabilir. Bazı durumlar için dikkat edilmesi gerekir. Bunları inceleyelim.

1.) Kilo Verme - Düşük Bebek Kilosu

Sürekli olarak günde bir bardaktan fazla ve haftada her gün bir bardak zencefil çayı tüketmek iştahınızı kapatacağından kilo vermenizi sağlar. Halbuki hamilelik döneminde kilo almanız gerekmektedir. Bu nedenle gerektiği durumlarda günde sadece bir bardak zencefil çayı tüketmenizi öneriyoruz.

Aynı şekilde gebelikte aşırı - fazla zencefil çayı tüketimi, vücudun besin maddelerini daha çok emeceğinden dolayı bebeğin beslenmesini azaltır ve bebeğin beklenen doğum ağırlığından daha düşük olmasına neden olur.

2.) Kan Pıhtılaşmasını Yavaşlatır

Kan ilacı alınıyorsa, zencefilin doktora danışılmadan kullanılmaması gerekir. Özellikle sezaryen ile doğum düşünen annelere son aylarında zencefil çayı önerilmemektedir. Çünkü içerdiği maddeler ile kanın pıhtılaşmasını yavaşlatmaktadır.

Ek olarak daha önceden düşük yaşandıysa, kanda pıhtılaşma sorunu varsa, vajinal kanama ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşanıyorsa da hamilelikte zencefil çayı önerilmez.

3.) Gebelik Diyabetinde Önerilmez

Gebelik diyabeti (gestasyonel) yaşayan kadınlar için de şeker seviyelerini etkileyebileceğinden zencefil çayı tüketimi yapılmaması istenir. Ancak bazen de bunu dengelemek için önerilir. Tabii bu öneri sadece doktor tarafından yapılmalı ve içmeden önce mutlaka danışılmalıdır.

4.) Düşük - Erken Doğum

Doktora danışmadan ve hamilelikte aşırı zencefil tüketimi bebek için doğum kusurlarının yanı sıra düşükle de sonuçlanabilir. Bazı durumlarda da erken doğumu tetikleyebilir. Ancak doktor tavsiyesi ve talimatları eşliğinde alındığında bu sorunlar olmayacaktır.

Bunlar dışında gerçekten neredeyse tüm hamilelik sorunlarınız için bir mucize olan zencefil çayını, doktorunuza danışarak tüketebilirsiniz.

Hamileler için Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

Hamilelikte zencefil çayı içmek isterseniz, birkaç şekilde farklı tarifler uygulayarak güzel bir çay hazırlayabilirsiniz.

1.) Hamilelikte Limonlu Zencefil Çayı

Hamilelikte limonlu zencefil çayı içebilirsiniz. Öncelikle çayınızı hazırlayın ve üzerine bir çay kaşığı zencefil rendeleyin. İçerisine limon ekledikten sonra nane yaprakları ile tatlandırabilirsiniz.

2.) Hamilelikte Zencefilli Karanfil Çayı

Bir çay kaşığı rendelenmiş zencefil ve 3-4 parça karanfili yeterli su içerisinde 5 dakika boyunca kaynatın. Ardından biraz çay ekleyip, 3 dakika daha kaynatmaya devam edin. Bir tatlı kaşığı bal ile servis yapabilirsiniz.

3.) Hamilelikte Zencefilli Yeşil Çay

Bir çay kaşığı zencefili su içerisine ekledikten sonra 8 dakika kaynatın. Sonrasında bardağınıza aldıktan sonra içerisine 1 ya da 2 sallama yeşil çay poşetini ekleyebilirsiniz. 2-3 dakika beklettikten sonra çıkartıp, çayınızı yudumlayabilirsiniz.

4.) Hamilelikte Zencefilli Papatya Çayı

Her zamanki gibi bir çay kaşığı zencefili su içerisine ekledikten sonra kaynatın ve sonrasında bardağa alın, bal ve sallama papatya çayını ilave edin. 2-3 dakika sonra poşeti çıkartın ve çayınızın tadını çıkarın.

Hamilelikte zencefil çayı içilir mi? ve gebelikte zencefil çayının faydaları konusundaki yazımızı okudunuz. Gebeliğinizde zencefil çayı denemek istiyorsanız, doktorunuza danışmayı unutmayın. Siz zencefil çayını nasıl seversiniz? Ballı, limonlu? Farklı görüşleriniz ya da bu konuda doktorunuzun söylediği varsa, lütfen deneyimlerinizi ve tavsiyelerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz...

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