Hamilelikte (Gebelikte) Midye Yenir mi? Midye Yemek Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) midye yenir mi?" Midye yemeyi seviyor musunuz? Hamilelikte beslenme kategorisi için bugün sizlere "hamileler midye yiyebilir mi?" konusunu anlatacağız. Hamileyseniz beslenmenin önemini doktorunuzdan öğrenmişsinizdir, ancak hamilelik planlıyorsanız hamilelik öncesinden beslenmenize dikkat etmeniz tavsiye edilir. Gebelikte midye yemek konusunda faydaları zararları neler varmış, birlikte inceleyelim.

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Hamilelikte midye yemek istiyor ya da düşünüyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) Midye Yenir mi?

Deniz mahsulleri tüketmeyi seviyor, ancak hamilelik sürecinde bundan korkuyorsanız doğru yerdesiniz. Gebelik süreci içerisinde bazı besinlere daha çok yönelmek gerektiği gibi bazılarından da uzaklaşmak gerekmektedir.

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Siz de yeni bir şey denemek istediğinizde ya da hamilelik öncesi tükettiğiniz bir şeyi istediğinizde, hem kendiniz hem de bebeğiniz için güvenli olup olmadığını öğrenmek istersiniz.

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Hamilelikte doğru besinleri tüketmek önemlidir. Bu, sadece sağlıklı bir diyetin hem size hem de bebeğinize faydalı olması açısından değil, aynı zamanda bazı yiyeceklerden kaçınmak, gelişmekte olan bir bebeğe zarar verebilecek bakterilere maruz kalma riskini önlemeye yardımcı olduğu için de geçerlidir.

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Birbirine eklenmiş iki parçalı kabukları bulunan su yumuşakçaları olan midyeler, bazı türlerine göre istiridye olarak da adlandırılır. Deniz tarağı olarak bilinen türler de bazen midye olarak adlandırılmaktadır.

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Hamilelikte midye yiyen var mı? diye düşünebilirsiniz. Bazı doktorlar hamilelik sürecinde midye yememeniz gerektiğini söylerken, bazıları ise yiyebileceğinizi belirtir. Ancak dikkat etmeniz gereken şeyleri yerine getirdikten sonra yemeniz hem sizin hem de bebeğiniz için yararlı olabilir.

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Midyeleri kabukları açılıncaya kadar pişirmeniz gerekir. Böylece iyi pişmiş denebilir. Açılmayanları yememelisiniz.

Midyeler, besinleri almak için kabuklarını kullanır. Bu da kabukların çeşitli bakteri ve virüsler içerdiğini anlamına gelir. Yemeden önce kabuğu kırılmalıdır.

Hamilelikte çiğ veya az pişmiş midye yemek, sizi ve doğmamış bebeğinizi zararlı bakterilere maruz bırakabilir. Bu da gıda zehirlenmesi ya da diğer sağlık sorunlarına neden olabilir.

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Hamilelikte (Gebelikte) Midye Yemenin Faydaları

Doktorunuz midye yiyebileceğinizi söylediyse ve doğru şekilde pişirdiğinizden emin olduktan sonra, hamilelikte midye yemenin faydaları hakkında bahsedebiliriz.

Midyeler yağsız protein içerdiklerinden dolayı doğmamış bebeğinizin kaslarının, hücrelerinin ve dokularının gelişimine yardımcı olur.

Aynı zamanda hamilelik yorgunluğunu alır.

Ayrıca bebeğinize sağlıklı olacak çinko, C vitamini, potasyum ve kalsiyum içerir.

Hamilelikte (Gebelikte) Midye Yemek Zararlı mı?

Sizin hakkınızda en doğrusunu doktorunuz bildiği için gebelikte midye yemek konusunda doktorunuza danışmayı unutmayın.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı doktorlar yememeniz gerektiğini söyleyecektir. Ancak doktorunuz biraz yiyebilirsiniz derse bile talimatlarına uymayı ve sağlıklı, düzgün bir şekilde hazırladığınızdan emin olun.

Yine dediğimiz gibi çiğ ya da az pişmiş şekilde tüketmeniz kendinizin yanı sıra bebeğinizin sağlığı açısından oldukça zararlıdır.

Hamilelikte (gebelikte) midye yenir mi? ya da gebelikte midye yemek konusunda bunları söylememiz yeterli sanıyoruz. Doktorunuzun talimatlarına mutlaka uyun. Hamilelikte midye yemek hakkında doktorunuzla konuştuysanız ve yediyseniz, nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı aşağıdaki yorum alanından bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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