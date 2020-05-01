Hamilelikte (Gebelikte) İstiridye Yenir mi? Zararlı mı?

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) istiridye yenir mi?" Bilindiği üzere gebelik döneminizde, ondan da öncesinde, kendinizin ve bebeğinizin sağlığı için beslenmenize daha çok dikkat etmeniz gerekmektedir. Hatta doktorların tavsiyesine göre hamilelik planlanıyorsa, gebe kalmadan 1-2 ay öncesinde sağlıklı beslenme düzenine geçmelisiniz. Bu yazımızda da hamileyken istiridye yenir mi, istiridye yemek zararlı mı? konularını inceleyeceğiz.

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Hamilelikte istiridye yemek düşünüyorsanız, öncesinde doktorunuza mutlaka danışın. Beslenmeniz içerisine yeni bir şey eklemek istediğinizde ya da canınız çektiğinde de doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Hamilelikte (Gebelikte) İstiridye Yenir mi?

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Kabuklu deniz yumuşakçaları sınıfında yer alan istiridye ve midye arasındaki fark merak edilebilir. En belirgin fark ise siyah renkli olan midyeye karşılık istiridye, daha renkli olmasının yanı sıra daha etli ve dolgundur. İçinde inci çıktığı belirtilen ve kolye-küpe yapımında kullanılan da istiridyedir.

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Hamilelikte istiridye yemek çiğ olmadığı, çok iyi pişirildiği ve sınırlı tüketildiği takdirde uzmanlar tarafından yenebilir, denmektedir. Ancak her hamile kadının yemeden önce bunu kendi doktoruna danışmasını tavsiye ederiz. Çünkü sizin doktorunuz olduğu için sağlığınızla ilgili değerlere sahip olduğundan, size yeyip yememeniz gerektiğini en iyi kendisi söyleyecektir.

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Ayrıca birinci ve üçüncü trimester dönemlerinde yenmesi ise önerilmemektedir. İstiridye birçok besin maddesini barındırdığı için faydalı olarak da görülmektedir. İsterseniz, bu faydalarından biraz bahsedelim.

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Hamilelikte (Gebelikte) İstiridye Yemenin Faydaları

Kilo kontrolüne dikkat edenler için istiridyeler, düşük kalorili olduğu için doğru bir tercihtir.

Protein bakımından zengin olan istiridyeler, yağ bakımından da düşüktür.

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Mükemmel bir çinko kaynağı olan istiridye, biraz bile tüketilse hamilelikte gerekli olan 67 mg çinkoyu karşılayabilir.

İltihap azaltıcı ve kalp rahatsızlığı riskini azalttığı düşünülen istiridyeler, omega 3 yağ asitleri, potasyum, magnezyum ve E vitamini gibi önemli mineraller ve vitaminler içerir.

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Hamilelikte (Gebelikte) İstiridye Yemek için Önlemler

Hamilelikte beslenme oldukça önemlidir. Yeyip yememeniz gerekenler olduğu gibi yiyebilseniz bile bazı durumlara dikkat etmeniz gerekenler vardır.

Bunlardan hamilelik için en önemli, temel kural herhangi hayvan etini çiğ olarak ya da az pişmiş şekilde tüketmemenizdir. Çiğ ya da az pişirilmiş olarak tüketimlerde hem sizi hem de plasenta bariyerini geçebileceği düşüncesiyle bebeğinizi tehlikeye sokabilecek bakteriler bulunmaktadır.

Hamilelik sırasında çiğ istiridye hiçbir şekilde önerilmez .

Az pişmiş istiridye yemek de mide sorunlarınızın yanı sıra gelişmekte olan fetüs için ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. Nörolojik hasara veya düşüğe neden olduğu da düşünülmektedir.

Hamileliğin ikinci trimester döneminde doğru ve iyice pişirildiği takdirde de yenebilmesinin yanı sıra sınırlı sayıda tüketilmelidir .

Birinci ve üçüncü trimester dönemlerinde istiridye tüketimi önerilmemektedir .

Buzdolabında saklamadan tazeyken tüketilmesi gereklidir.

Ayrıca deniz ürünleri bazı ilaçlar ile etkileşime girebilir. Bu nedenle ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmayı kesinlikle unutmayın .

Hamilelikte istiridye yenir mi? ya da gebelikte istiridye yemek konusunda belirtmemiz gerekenler bunlar. Dediğimiz gibi doktorunuzun talimatlarına mutlaka uyun. Hamilelikte (gebelikte) istiridye yemek hakkında bildikleriniz varsa ya da yediyseniz, doktorunuzun dediklerinin yanı sıra nasıl olduğu gibi konularda yaşadıklarınızı aşağıdaki yorum alanından bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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