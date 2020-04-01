Hamileler Yengeç Yiyebilir mi? Yengeç Yemenin Faydaları

Hamilelikte beslenme kategorisinin bugünkü yazısı "hamilelikte (gebelikte) yengeç yenir mi?" Hamilelik dönemi bir kadın için oldukça özel ve önemli dönemlerden biridir. Gebelikte belirli gıdalardan uzak durmak bazılarının da özellikle diyetinize eklenmesi, hem kendi hem de bebeğinizin sağlığı için çok önemlidir. Deniz ürünlerini seven kadınlar, gebelikte yengeç yemek konusunda şüpheye düşebilirler. Bu yazımızda da "hamileler yengeç yiyebilir mi?" sorusunun cevabını arayacağız.

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Hamilelikte yengeç yemek istiyorsanız, doktorunuza mutlaka danışın. Gebelik sürecinde beslenmeniz içerisine yeni bir şey ekleyecekseniz ya da canınız çektiğinde, her hamilelik benzersiz olduğundan doktorunuza danışmayı unutmayın.

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Gebelik sırasında sağlıklı bir şekilde beslenmek, kendi sağlığınızla birlikte çocuğunuza verebileceğiniz en iyi nimetlerden biridir. Hamileyken deniz ürünlerini yemenin en büyük sorunu, içlerinde bulunabilecek doğal kirletici maddelerdir. Doktor tavsiyesiyle birlikte dikkat edilecekleri yerine getirdikten sonra birçok deniz ürünü gebelik sırasında faydalıdır.

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Hamilelikte (Gebelikte) Yengeç Yenir mi?

Yengeçler, en lezzetli deniz ürünlerinden biridir. Ayrıca besleyici olan yengeç etinde protein, Omega-3 ve çoklu doymamış asitler bulunur. Doymuş yağ ise içermemektedir. Gebelikte yengeç yemek konusunda şüpheleriniz varsa, yengecin hijyenik olarak hazırlanması ve düzgün bir şekilde pişirilmesi yapılırsa yiyebilirsiniz, denilebilir. Ancak özellikle kolesterol düzeyleriniz kontrol altında değilse yengeç eti yemeden önce doktorunuza danışmalısınız.

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Doktorlar, deniz ürünlerini tüketmenizi önerirler. Protein, A - D vitaminleri, omega-3 yağ asitleri gibi faydaları olduğu için bebeğin beyin ve göz gelişimi için de harikadır. Hamilelik ve doğum sırasındaki depresyonla mücadeleye bile yardımcı olabilir.

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Hamilelik dönemi önemlidir. Bu nedenle, genel olarak gebelikte yengeç yemek önemli bir soruna sebep olmaktan daha çok faydalı olsa da, tüketmeye karar vermeden önce doktora danışmak ve bazı noktalara da dikkat etmek gerekir.

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1.) Kral Yengeç Tercih Edin

Hamilelik döneminde bağışıklık sistemi daha hassas olduğu için yengeç seçerken de dikkatli olmalısınız. Gebelikte yengeç yemek için tercih edilmesi en güvenli seçenek, kral yengecidir. Mavi yengeç, kar yengeci ya da diğer popüler yengeç çeşitleri içerisinde bulunan cıva oranı yüksek olduğu için zararlı olabilir.

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Cıva, fetüsün beyin ve sinir sisteminin gelişimini etkileyebilir ve annede bazı sağlık komplikasyonlarına (yan etkilere) neden olabilir.

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2.) Balık Tavsiyeleri için Danışın

Yenecek olan deniz ürünlerinin nerelerde yakalandığı bilinmelidir. Hamilelikte herhangi bir balık ve yengeç konusunda dikkatli olmalısınız. Bu nedenle yengeç alırken aldığınız kişiye sorabilir, ayrıca doktorunuza danışabilirsiniz.

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3.) Çiğ Yengeç ya da Hazırından Kaçının

Yengeç gibi kabuklu deniz ürünlerinin çiğ olarak tüketilmesi, bünyesinde bulundurabileceği tehlikeli parazitler ve mikroorganizmalar nedeniyle kesinlikle önerilmez. Hamilelikte çiğ yengeç yemek, annenin sağlık sorunlarının yanında bebeğin gelişimini de etkileyecektir. Ayrıca çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinin tüketilmesi doğum kusurlarına veya düşük yapmaya neden olabilir.

Önceden pişirilmiş hazır yengeç etleri için de aynı sorunlar söz konusudur. Yengecin yanı sıra hiçbir deniz ürünü hamilelik döneminde çiğ tüketilmemelidir.

4.) Az Pişmiş Yengeç Eti Yemeyin

Az pişmiş yengeç eti çiğ olanı kadar tehlikelidir. Bu nedenle yengeç yemeden önce yeteri kadar pişirildiğinden emin olun. Düzgün şekilde pişirilen yengeçte sıcaklıkla birlikte, olabilecek zararlı mikroorganizmalar ve parazitler yok edilir. Yengeç etini dışarıda yiyorsanız da ılıksa geri gönderin ve hamile olduğunuzu ve az pişmiş yemenin zararlı olduğunu söyleyin.

5.) Dondurulmuş Yengeç Eti Yemeyin

Dondurulmuş yengeç eti, bakterilere daha yatkın olduğu için tüketilmemelidir.

6.) Hijyene Dikkat

Yengeci yemeden önce hazırlık sırasında çatal bıçakları iyice yıkayın ve kesmek için ayrı bıçaklar ve kesme tahtaları kullanın. Ayrıca oda sıcaklığında iki saatten fazla bırakılmış bayat yiyecekleri yememelisiniz.

Hamilelikte (Gebelikte) Yengeç Yemenin Faydaları

Yukarıda bahsedilen adımlar dikkate alındıktan ve doktorunuzdan izin çıktıktan sonra gebelikte yengeç yemenin tadına varabilirsiniz.

1.) Fetüs Gelişimine Katkı Sağlar

Yengeçler; omega-3 yağ asitleri, protein, A ve D vitaminleri açısından zengin bir kaynak olduğundan fetüsün genel gelişimine yardımcı olur.

2.) Bağışıklığı Artırır

Yengeç eti içindeki amino asitler ve antioksidanlar, sadece bebeğin değil size de gebelik süresince enerji ve bağışıklık seviyesini iyileştirmede yardımcı olurlar.

3.) Kansızlığa İyi Gelir

Gebelikte yengeç yemek, içerisinde barındırdığı sağlıklı demir seviyeleri ile sizi gebelik anemisinden korur. Buna ek olarak, doğumdan sonra da bebeğiniz için sağlıklı hemoglobin seviyelerinin korunmasına yardımcı olur.

4.) Zengin Kalsiyum

Yengeçte bulunan zengin kalsiyum seviyeleri, doğacak çocuğunuzun kemik ve diş gelişimine destek olur.

5.) Düşük Kalori

Yengeç etinin kalorisi çok düşüktür. Eğer hamilelikte yiyeceklerinizi kilo alma endişesiyle seçiyorsanız yengeç etini düşünmeden yiyebilirsiniz.

6.) Kolesterol Oranı Düşüktür

Kolesterol sorunu bulunmayan kişiler için yengeç eti yemenin kolesterol düzeylerini artıracağı endişesi yoktur. Normal ya da düşük kolesterolünüz varsa yiyebilirsiniz, ancak yüksek kolesterolünüz varsa öncelikle doktorunuza danışmalısınız.

7.) Folik Asit İçerir

Yengeçler aynı zamanda diyetinize dahil etmeniz gereken önemli bir vitamin olan folik asit içerir. Folik asit, nöral tüp defektini önlemeye yardımcı olur.

Hamilelikte Kar Yengeci Bacakları Yenir mi?

Hamilelik döneminde kar yengeç bacakları vücut için gerekli olan günlük yağ miktarını içermektedir. Ancak, aşırı miktarda alırsanız zararlı olabilecek yüksek sodyum seviyeleri de içerir. Bu nedenle, bunları sağlıklı bir şekilde hazırladığınızdan emin olun. Buğulama, kaynatma, barbekü veya kızartma ile pişirebilirsiniz, ancak az pişmiş veya çiğ yememelisiniz.

Hamilelikte Ne Kadar Yengeç Yenir?

Hamile kadınlar, haftada iki kez olmak üzere yaklaşık 170 gram yengeç eti yiyebilir. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi kral yengeç en düşük cıva seviyelerini içerir ve yengeç yemek için en iyi seçenektir.

Unutulmamalıdır ki, başkası için iyi olan sizin için olmayabilir. Hamilelikte yengeç yemek konusunda nasıl ve ne kadar yemeniz için doktorunuza danışmanızı öneririz. Onay verdikten sonra yengeç eti ile yapılan yemek tarifleri ile tercihinize göre bir sunum hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz...

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